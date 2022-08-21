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Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем

рф

Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумі, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.

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При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".

Автор: 

росія (66431) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+17
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21.08.2022 21:48 Відповісти
+16
Я не тактик, але гадаю, що треба їх випередити. І завдати по них масированого удару, поки вони не завдали.
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21.08.2022 21:53 Відповісти
+8
Щоб вам ваші міні прибило до Сочі і Севастополя і рвонули вони всі одночасно, мразі рашистські!
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21.08.2022 22:00 Відповісти
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точно ракеты пускать собрались, а зелох все нюхает
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21.08.2022 21:47 Відповісти
Я не тактик, але гадаю, що треба їх випередити. І завдати по них масированого удару, поки вони не завдали.
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21.08.2022 21:53 Відповісти
Это верно, но смысл новости следует читать иначе. Никто гражданские корабли не уберет. Кацапы будут стрелять калибрами, прикрываясь от ответного удара гражданскими кораблями. Абсолютно ожидаемая от них тактика.

Поэтому надо быстрее давить на США для обучения наших пилотов для противолодочных самолетов с радаром и томагавками. Ими можно эффективно уничтожать террористов, конечно комбинируя атаку с береговыми ракетными установками, но сначала нужна точная наводка.
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21.08.2022 21:59 Відповісти
Калібри - то таке, наші призвичаїлися їх збивати. А от якщо буде масована атака "кинджалами" з Каспійського моря чи "іскандерами" з прикордонних областей?
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22.08.2022 07:31 Відповісти
Кiнжалiв у москалiв дуже мало.
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22.08.2022 09:38 Відповісти
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21.08.2022 21:48 Відповісти
ще в травні казали у нас стільки гарпунів що потопим весь їх флот а ми вижидаем коли пізно буде чому їх не використовуемо для чого їх давали тоді
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21.08.2022 21:58 Відповісти
Они не настолько идиоты и стоят вне зоны действия Гарпунов. Посмотрите в Гугле карты.
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21.08.2022 22:24 Відповісти
Будуть кидать камні на крим. Ото крисчанє порадуються.
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21.08.2022 21:59 Відповісти
Щоб вам ваші міні прибило до Сочі і Севастополя і рвонули вони всі одночасно, мразі рашистські!
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21.08.2022 22:00 Відповісти
Сподіваємось шо нелохи готуються не до "параду" і шашликів.
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21.08.2022 22:10 Відповісти
Будуть «вітати» нас з Днем Незалежності. Бояться своїх зачепити ненароком.

Все одно поздихаєте усі, як не від алкоголізму, так від настачі лік, голод та зубожіння чекає на кожного кацапа.
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21.08.2022 22:11 Відповісти
Щоб кацапи не втікали з Криму від "хлопків". Сезон не вдавсь.
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21.08.2022 22:29 Відповісти
Финита ля комедия....Жили люди, пришло ***** с крымнашем, всё занавес - железный.
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22.08.2022 00:47 Відповісти
 
 