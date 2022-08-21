Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем

Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумі, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - Сили оборони Півдня про загрозу обстрілів у святкові дні

При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".