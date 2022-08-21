Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем
Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумі, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.
При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".
Топ коментарі
+17 Перехватчик
показати весь коментар21.08.2022 21:48 Відповісти Посилання
+16 Одержимый
показати весь коментар21.08.2022 21:53 Відповісти Посилання
+8 Катерина #493190
показати весь коментар21.08.2022 22:00 Відповісти Посилання
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Поэтому надо быстрее давить на США для обучения наших пилотов для противолодочных самолетов с радаром и томагавками. Ими можно эффективно уничтожать террористов, конечно комбинируя атаку с береговыми ракетными установками, но сначала нужна точная наводка.
Все одно поздихаєте усі, як не від алкоголізму, так від настачі лік, голод та зубожіння чекає на кожного кацапа.