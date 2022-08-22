Туристы "засветили" в сети расположение российских ЗРК С-400 в Крыму. ФОТОрепортаж

Россияне, отдыхавшие в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.

Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фотографии базы ПВО, которая виднеется вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.

Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории.

"Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", – уточнил Питте.

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