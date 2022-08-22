Туристы "засветили" в сети расположение российских ЗРК С-400 в Крыму. ФОТОрепортаж
Россияне, отдыхавшие в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии РФ под Евпаторией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.
Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фотографии базы ПВО, которая виднеется вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.
Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории.
"Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", – уточнил Питте.
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+47 Iscatel Iscatel #410601
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он лукашенко ледве ходить та вуса запачкані після зутрічей з путіним
Нарешті прийшов спасітель
Маю надію, що наші блогери не "руссскіє"!
Тролейбусна зупинка. Стоять люди, чекають. Молоду маму смикає за руку хлопчик років п'яти:
- Мамо, а чому у цієї тітоньки такий великий животик?
- Тому, синку, що тітонька чекає на дитинку.
Малюк кілька секунд мовчки розглядав пасажирів на зупинці, доки не побачив дядька з пивним черевцем.
- Дядьку, а ви на кого чекаєте?
- На тролейбуса...
Треба тіко світло відрубати і норм. буде типова ру.воєн.скотобаза
Але це дуже потужний,************* геологічний спутник,з камерами,які розпізнають текст на А4 аркуші.
Комп'ютери цього супутника моніторят до ста об'єктів в онлайн режимі і записують та передають всі переміщення їх.Ідентифікує навіть обличчя,якщо хтось підніме голову вверх.
Він бачить крізь тучі,дим а інші перешкоди на глубину до 20 метрів нижче рівня землі.
Вся ******* воєнна техніка занесена в базу цього супутника,тому він з легкістю її ідентифікує.
але ці 19 супутників(дані з котрих орендовані на рік) можуть знаходити радари систем ПВО по їх випромінюванню..
в Молочном по кривым узеньким рельсам.
Або самі втекли, або наші знищили
Желательно, с конструкцией несущих опор (в "однокласниках" напишете - "Вот какие мощные опоры у нашего моста. Им ничего не грозит!").
Фотки сбрасывайте сюда.
ok. давай ще!..