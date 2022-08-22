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Туристи "засвітили" в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму. ФОТОрепортаж
Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.
Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня.
Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зроблені неподалік села Молочне в районі Євпаторії.
"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.
Топ коментарі
+47 Iscatel Iscatel #410601
показати весь коментар22.08.2022 08:19 Відповісти Посилання
+26 And Kansay
показати весь коментар22.08.2022 08:31 Відповісти Посилання
+17 Garry Grant
показати весь коментар22.08.2022 08:21 Відповісти Посилання
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он лукашенко ледве ходить та вуса запачкані після зутрічей з путіним
Нарешті прийшов спасітель
Маю надію, що наші блогери не "руссскіє"!
Тролейбусна зупинка. Стоять люди, чекають. Молоду маму смикає за руку хлопчик років п'яти:
- Мамо, а чому у цієї тітоньки такий великий животик?
- Тому, синку, що тітонька чекає на дитинку.
Малюк кілька секунд мовчки розглядав пасажирів на зупинці, доки не побачив дядька з пивним черевцем.
- Дядьку, а ви на кого чекаєте?
- На тролейбуса...
Треба тіко світло відрубати і норм. буде типова ру.воєн.скотобаза
Але це дуже потужний,************* геологічний спутник,з камерами,які розпізнають текст на А4 аркуші.
Комп'ютери цього супутника моніторят до ста об'єктів в онлайн режимі і записують та передають всі переміщення їх.Ідентифікує навіть обличчя,якщо хтось підніме голову вверх.
Він бачить крізь тучі,дим а інші перешкоди на глубину до 20 метрів нижче рівня землі.
Вся ******* воєнна техніка занесена в базу цього супутника,тому він з легкістю її ідентифікує.
але ці 19 супутників(дані з котрих орендовані на рік) можуть знаходити радари систем ПВО по їх випромінюванню..
в Молочном по кривым узеньким рельсам.
Або самі втекли, або наші знищили
Желательно, с конструкцией несущих опор (в "однокласниках" напишете - "Вот какие мощные опоры у нашего моста. Им ничего не грозит!").
Фотки сбрасывайте сюда.
ok. давай ще!..