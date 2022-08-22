Туристи "засвітили" в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму. ФОТОрепортаж

Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.

Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня.

Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зроблені неподалік села Молочне в районі Євпаторії.

"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО



















