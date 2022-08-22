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Туристи "засвітили" в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму. ФОТОрепортаж

Росіяни, які відпочивали в окупованому Криму, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 армії РФ під Євпаторією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського дослідника супутникових знімків Бенджаміна Пітте.

Незалежний OSINT-дослідник звернув увагу на світлини бази ППО, яка видніється вдалині, опубліковані громадянами Росії наприкінці липня.

Фотографії містили геолокаційні позначки, які дозволили аналітику встановити, що вони були зроблені неподалік села Молочне в районі Євпаторії.

"Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнив Пітте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО

Туристи засвітили в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму 01

Туристи засвітили в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму 02

Туристи засвітили в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму 03


Туристи засвітили в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму 04

Туристи засвітили в мережі розташування російських ЗРК С-400 у Криму 05

Автор: 

Крим (14200) зброя (7564)


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Топ коментарі
+47
Ну, то дякуючи уже нашим блогерам, тих систем там уже нема. Могли ж мовчки у#бати по ним, коли прийде час та натхнення, але ж ні, ми хочемо хайпу і лайків!
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22.08.2022 08:19 Відповісти
+26
І наче бєрємєнний.
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22.08.2022 08:31 Відповісти
+17
Ещё больше шума в интернете. Может даже кацапы догадаются уехать оттуда🤦
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22.08.2022 08:21 Відповісти
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22.08.2022 08:16 Відповісти
На фото наче шойгу...
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22.08.2022 08:17 Відповісти
І наче бєрємєнний.
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22.08.2022 08:31 Відповісти
То пивне брюхо
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22.08.2022 08:33 Відповісти
наче від путіна. він їх там дрючить в бункері. по за камерою.

он лукашенко ледве ходить та вуса запачкані після зутрічей з путіним
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22.08.2022 08:42 Відповісти
Це засланий наводчик від київської хунти.
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22.08.2022 08:18 Відповісти
Ну, то дякуючи уже нашим блогерам, тих систем там уже нема. Могли ж мовчки у#бати по ним, коли прийде час та натхнення, але ж ні, ми хочемо хайпу і лайків!
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22.08.2022 08:19 Відповісти
притула купив спутнік та доступ до іншіх в реалтайм (ну не зовсім притула а Українці бо то начебто як їхні гроші). саме час почати Його використовувати. такі цілі повині будити відимі в реалтаймі, та й не треба ніякіх незрозумілих фоток з вагітним мужиком
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22.08.2022 08:52 Відповісти
а до спутника Притули нам американці не то давали
Нарешті прийшов спасітель
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22.08.2022 10:11 Відповісти
мне кажется американцы спецально притуле спутник напарили, шоб самим быть не приделах типа
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22.08.2022 10:26 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3883556.html Дурні радіють аферам Притули: gorlis_gorsky - ЖЖ (livejournal.com)
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22.08.2022 11:10 Відповісти
Ну і дочого там про зимову форму, яку начебто не куплять, бо всі гроші Притула витратив на спутнік? Чи просто висрав навіть не читаючі цю маячню?
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22.08.2022 11:57 Відповісти
так аренда. Відрізняеться так же, як замовити таксі, від річної аренди автомобіля. Відчуваєте різницю? Взагалі помітив, чим більше Притула робить для України,тим більше його ненавидять виборці Зеленського.
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22.08.2022 11:54 Відповісти
Тобто він все робить вірно
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22.08.2022 12:01 Відповісти
Та невже? Тоді звідки ж ....уярять по Миколаєву кожної ночі???? Може вже досить займатися "шапкозакидаловом" і видавати бажане за дійсне?
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22.08.2022 09:24 Відповісти
Зараз тренд зеленого шапкозакидництва. А тим хто проти- кажуть що вони кацапські тролі і розводять зраду))
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22.08.2022 09:41 Відповісти
якщо ти десь бачив, що більшість підтримує владу,то там або боти Ерьмака, або це сайт русні.
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22.08.2022 11:57 Відповісти
І тому тобі дали написати це? Ти ідот?
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22.08.2022 12:58 Відповісти
Таки бариги,бо на усіх новинах коменти порохоботів. Не сумнівайся!
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22.08.2022 14:18 Відповісти
Так хто зараз наживається на війні, зебільчик? До речі, чому здриснув в Іспанію після того, як на голосував?
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22.08.2022 16:02 Відповісти
Скоріш за все їх (с-400) вже нема, тільки металобрухт залишився!
Маю надію, що наші блогери не "руссскіє"!
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22.08.2022 09:43 Відповісти
ну да, а так у кацапов ума не хватает каждый день перемещаться, они ж тупые, да?
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22.08.2022 10:00 Відповісти
робота таких блогерів похожа на агентів фсб які палять туристів чи партизан які дають цілі дл всу.
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22.08.2022 10:46 Відповісти
Ну теперь дядька "отдохнет"
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22.08.2022 08:20 Відповісти
ну..... можно продолжать курить......
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22.08.2022 08:20 Відповісти
Ещё больше шума в интернете. Может даже кацапы догадаются уехать оттуда🤦
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22.08.2022 08:21 Відповісти
Є надія,що ВСУ взнали ці координати раніше ніж ми.
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22.08.2022 08:26 Відповісти
Треба швидше дати їм п****зди поки вони звідти не потікали.
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22.08.2022 08:25 Відповісти
і тих від ....ти хто здає наших фотографів які працюють на всу.
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22.08.2022 10:49 Відповісти
от швейцарець який підлий. нема, щоб тихенько в ЗСУ повідомлення відправити, так він в твіттер бігом свої спостереження виклав.
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22.08.2022 08:27 Відповісти
воно вагітне? на 1-ій фотці
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22.08.2022 08:28 Відповісти
Нагадався древній анекдот.

Тролейбусна зупинка. Стоять люди, чекають. Молоду маму смикає за руку хлопчик років п'яти:
- Мамо, а чому у цієї тітоньки такий великий животик?
- Тому, синку, що тітонька чекає на дитинку.
Малюк кілька секунд мовчки розглядав пасажирів на зупинці, доки не побачив дядька з пивним черевцем.
- Дядьку, а ви на кого чекаєте?
- На тролейбуса...
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22.08.2022 12:53 Відповісти
Хороші туристи в украінському Криму нікому не завадять , тому нехай знімають всяке кацапське залізяччя
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22.08.2022 08:28 Відповісти
щось схоже на гумові надувні іграшки!
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22.08.2022 08:29 Відповісти
Дуже тонка робота для надувного. Просто кацапи приїхали згорати на море.
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22.08.2022 08:35 Відповісти
Навіщо це світити, щоб рашисти вжили контрзаходи?
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22.08.2022 08:30 Відповісти
Може росповiси що вони там вживуть? потрапиш на гiмномарафон- вони там якраз збирають таких "iкспердiв" ...
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22.08.2022 09:49 Відповісти
євпаторійський р-н - "жопа крьісму", молочне це "жопа світу", без води, газу, каналізації.
Треба тіко світло відрубати і норм. буде типова ру.воєн.скотобаза
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22.08.2022 08:32 Відповісти
Надо бы хлопнуть из хлопушки по этим координатам.
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22.08.2022 08:32 Відповісти
Це фото вже не актуальне з віськової точки зору, але актуальне з політичної. а тож путін теревенькає шо іхтамнєт. Це може бути також дізінформація для палювання на чувачків котрі працюють в криму. Все потребує перевірки. Тож Притула КУПИВ СПУТНІК, 600 млн. там все говорить видно, з збілшенням аж до 1го метра.
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22.08.2022 08:37 Відповісти
Притула не купив супутник,а арендував його на один рік!
Але це дуже потужний,************* геологічний спутник,з камерами,які розпізнають текст на А4 аркуші.
Комп'ютери цього супутника моніторят до ста об'єктів в онлайн режимі і записують та передають всі переміщення їх.Ідентифікує навіть обличчя,якщо хтось підніме голову вверх.
Він бачить крізь тучі,дим а інші перешкоди на глубину до 20 метрів нижче рівня землі.
Вся ******* воєнна техніка занесена в базу цього супутника,тому він з легкістю її ідентифікує.
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22.08.2022 08:55 Відповісти
Таки купив безстроково. Орендував на рік - то підписку на фоточки з решти 21 супутника ICEYE.
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22.08.2022 09:01 Відповісти
ні.. все таки "роздільча здатність" у них 1 піксель=1 м. тобто відрізнити легковик від вантажівки.можна

але ці 19 супутників(дані з котрих орендовані на рік) можуть знаходити радари систем ПВО по їх випромінюванню..
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22.08.2022 09:22 Відповісти
Сказано ж що він (супутник, а значить і дані з них) наші-до кінця його експлуатації.
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22.08.2022 10:12 Відповісти
Таких спутників бути не може, вивчи поняття довжина електромагнітної хвилі і скажи в якому діапазоні повинен працювати супутник, щоб розпізнавати з висоти (якої до речі) текст на А4
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22.08.2022 10:30 Відповісти
Судя по животику, дядя ждёт трамвая - он там как раз курсирует
в Молочном по кривым узеньким рельсам.
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22.08.2022 08:38 Відповісти
Думаю, їх (ППО) там вже немає...
Або самі втекли, або наші знищили
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22.08.2022 08:40 Відповісти
Ті, хто звернув увагу на те, що інфа з'явилася наприкінці липня, а зараз кінець серпня, дурні поради в комментах не дають.
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22.08.2022 08:42 Відповісти
Засмаглий бандерівець!
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22.08.2022 08:47 Відповісти
Аполлон Бельведерський у стрінгах на роботі. Робота - шпигун.
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22.08.2022 08:51 Відповісти
Кацапы! Надо пару чётких фоток на фоне Керченсконо моста.
Желательно, с конструкцией несущих опор (в "однокласниках" напишете - "Вот какие мощные опоры у нашего моста. Им ничего не грозит!").
Фотки сбрасывайте сюда.
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22.08.2022 09:34 Відповісти
А навіщо про це свистіти? Хай би й далі світили. Чи ********** виставити скоріше смажені факти?
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22.08.2022 10:02 Відповісти
*****, скажіть мені будбласка - коли ми навчимося хощ щось робити мовчки?
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22.08.2022 10:33 Відповісти
А шо со спутника не видно ?
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22.08.2022 11:26 Відповісти
Ivan Ivanov 8edb7a14 дичь не несите , бачить він усе
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22.08.2022 11:30 Відповісти
гарні фото)
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22.08.2022 11:44 Відповісти
і що, чим їх дістати, асфальтом?
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22.08.2022 11:53 Відповісти
👍😄😄😅😄😄😅😄😄😅😄😄😅😄😄😅
ok. давай ще!..
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22.08.2022 11:56 Відповісти
давай,давай побольше скидывайте такого кино.
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22.08.2022 12:44 Відповісти
Дебіл не той хто сфографував, а той хто розляпав інформацію , яка могла бути корисною для військових. Таке враження що більшість тих хто обирає теми новин і пише тексти є клінічними ідіотами.
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22.08.2022 14:55 Відповісти
 
 