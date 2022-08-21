В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО

Мешканці тимчасово окупованого Севастополя вранці повідомляли про нових вибух.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Крым.Реалии".

Вибух пролунав близько 6:30 ранку. Диму чи роботи ППО помітно не було.

Окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв тим часом твердить, що працювали системи протиповітряної оборони.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - написав він у соцмережах.

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Нагадаємо, вибухи в Севастополі лунали напередодні.