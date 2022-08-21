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В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО
Мешканці тимчасово окупованого Севастополя вранці повідомляли про нових вибух.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Крым.Реалии".
Вибух пролунав близько 6:30 ранку. Диму чи роботи ППО помітно не було.
Окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв тим часом твердить, що працювали системи протиповітряної оборони.
"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - написав він у соцмережах.
Нагадаємо, вибухи в Севастополі лунали напередодні.
Топ коментарі
+15 аспм мпри
показати весь коментар21.08.2022 14:14 Відповісти Посилання
+14 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.08.2022 14:07 Відповісти Посилання
+13 VOLVO XC 70
показати весь коментар21.08.2022 14:13 Відповісти Посилання
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спеку в оксамитових шатах переносити важко, а от бавовняні футболочки та тунічки зі штанцями - просто писк сезону!
Интересная деталь...этот брацкий союз двух негодяев Гитлера и Сралина скрывали до августа 1989 года...типа это враньё.. никаких договоров не было...это враньё Госдепа...
Крысы позорные...
Це тільки початок
дідусь скаржиться лікарю, що йому всього сімдесят рочків а він із жінкою вже нічо не може. а сусіду сімдесят п'ять і він каже, що може!
лікар відповідає: НУ ТО І ВИ КАЖІТЬ...
окупанти кажуть, що це ППО
ну то хай і всі кажуть.
нашим ЗСУ своє робить.
а раша хай розказує і про недопалки і про недбале відношення при перегрузці снарядів, і про ППО і про день народження франца-іосипа.
бавовні лемент солов'їного лайна та шум зливного бачка ********** ну аж ніяк не завадять