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Новини Окуповані території Війна
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В окупованому Севастополі вранці знову лунали вибухи. Загарбники кажуть про ППО

севастополь

Мешканці тимчасово окупованого Севастополя вранці повідомляли про нових вибух.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Крым.Реалии".

Вибух пролунав близько 6:30 ранку. Диму чи роботи ППО помітно не було.

Окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв тим часом твердить, що працювали системи протиповітряної оборони.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - написав він у соцмережах.

Також читайте: Штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакував, найімовірніше, цивільний безпілотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

Нагадаємо, вибухи в Севастополі лунали напередодні.

Автор: 

вибух (4532) Крим (14200) Севастополь (558)


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Топ коментарі
+15
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21.08.2022 14:14 Відповісти
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21.08.2022 14:07 Відповісти
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21.08.2022 14:13 Відповісти
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21.08.2022 14:07 Відповісти
сезон такий
спеку в оксамитових шатах переносити важко, а от бавовняні футболочки та тунічки зі штанцями - просто писк сезону!
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21.08.2022 14:20 Відповісти
Это пуканы. Они разрывались чтобы защитить срусские корыта.
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21.08.2022 14:11 Відповісти
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21.08.2022 14:13 Відповісти
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21.08.2022 14:14 Відповісти
23 августа 1939 года советские краснопузые и нацисты Гитлера стали братьями навек...
Интересная деталь...этот брацкий союз двух негодяев Гитлера и Сралина скрывали до августа 1989 года...типа это враньё.. никаких договоров не было...это враньё Госдепа...
Крысы позорные...
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21.08.2022 14:18 Відповісти
на вокзале Севастополя аншлаг

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21.08.2022 14:22 Відповісти
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21.08.2022 14:23 Відповісти
"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій"
Це тільки початок
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21.08.2022 14:25 Відповісти
як в тому анєкдоті
дідусь скаржиться лікарю, що йому всього сімдесят рочків а він із жінкою вже нічо не може. а сусіду сімдесят п'ять і він каже, що може!
лікар відповідає: НУ ТО І ВИ КАЖІТЬ...

окупанти кажуть, що це ППО
ну то хай і всі кажуть.
нашим ЗСУ своє робить.
а раша хай розказує і про недопалки і про недбале відношення при перегрузці снарядів, і про ППО і про день народження франца-іосипа.

бавовні лемент солов'їного лайна та шум зливного бачка ********** ну аж ніяк не завадять
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21.08.2022 14:28 Відповісти
Путирастические кацапсины, пожинайте хлопок с отрицательным ростом и прорывом в анало гавнеты !
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21.08.2022 14:29 Відповісти
надо уже попасть куда-то в конце концов....
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21.08.2022 14:31 Відповісти
а шо такое ? привык радостно засыпать ? )))))
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21.08.2022 15:00 Відповісти
можно попасть с утра. Тогда и день на позитиве и ночь радостна)
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21.08.2022 15:19 Відповісти
Пусть боятся, черти…
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21.08.2022 14:41 Відповісти
ну тогда выходит, что кацапская ПВО бьёт по своим, чтобы чужие боялись
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21.08.2022 14:43 Відповісти
Не куріть де попало -- куріть там де ше не попало
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21.08.2022 14:54 Відповісти
 
 