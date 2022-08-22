В Одесской области прогремело несколько взрывов, - СМИ
Во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал местного издания "Думская".
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что есть прилет в районе моста в Заливе.
Пока официальной информации о ракетном ударе по Одесщине нет.
Топ комментарии
+9 Voc Vox
показать весь комментарий22.08.2022 11:26 Ответить Ссылка
+9 Voc Vox
показать весь комментарий22.08.2022 11:27 Ответить Ссылка
+7 A San
показать весь комментарий22.08.2022 11:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, він вже частково був розбомблений вже аж в травні. Тому частково побитий Антонівський міст - це не панацея.
а от на каховській дамбі продовжується рух..Хоч і "на авось".Просто об"їзжаючи дирки...Хоч танки вже не пускають...