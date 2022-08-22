РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7471 посетитель онлайн
Новости Война
12 709 11

В Одесской области прогремело несколько взрывов, - СМИ

ракета,обстріл

Во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал местного издания "Думская".

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что есть прилет в районе моста в Заливе.

Пока официальной информации о ракетном ударе по Одесщине нет.

Также читайте: У берегов Одесчины уничтожена вторая за сутки дрейфующая якорная мина

армия РФ (19885) взрыв (6820) Одесская область (3690) ракеты (3634)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
22.08.2022 11:26 Ответить
+9
с октября зэ-Иуды были "готовы"...сдать Украину
показать весь комментарий
22.08.2022 11:27 Ответить
+7
лишився майже весь в Гостомелі
показать весь комментарий
22.08.2022 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фото моста одразу ж виклали, то ж чекайте ще ракет.
До речі, він вже частково був розбомблений вже аж в травні. Тому частково побитий Антонівський міст - це не панацея.
показать весь комментарий
22.08.2022 11:00 Ответить
антонівські ніби всьо...

а от на каховській дамбі продовжується рух..Хоч і "на авось".Просто об"їзжаючи дирки...Хоч танки вже не пускають...
показать весь комментарий
22.08.2022 11:02 Ответить
вы заметили про какую то манечку заскоки извращенную любофЪ кацапов к конкретным местах географии Чернобаевка ********** Николаев Никополь Харьков Одесса Затока Мост просто пунктик у них в кочерыжке какой то...
показать весь комментарий
22.08.2022 11:01 Ответить
где руцкий десант что б доказать высадку десанта на берег в разы лучшую чем омериканские деды в Нормандии
показать весь комментарий
22.08.2022 11:09 Ответить
лишився майже весь в Гостомелі
показать весь комментарий
22.08.2022 11:11 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2022 11:26 Ответить
с октября зэ-Иуды были "готовы"...сдать Украину
показать весь комментарий
22.08.2022 11:27 Ответить
Скотиняки іудівські.
показать весь комментарий
22.08.2022 12:51 Ответить
Це Зеля готувався зустрічати друзів. Надіюсь що завод так і не почав працювати бо надія на друзів ще є.
показать весь комментарий
22.08.2022 11:30 Ответить
А причина остановки?
показать весь комментарий
22.08.2022 15:11 Ответить
 
 