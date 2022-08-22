В Одесской области прогремело несколько взрывов, - СМИ

Во время объявленной воздушной тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал местного издания "Думская".

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что есть прилет в районе моста в Заливе.

Пока официальной информации о ракетном ударе по Одесщине нет.

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