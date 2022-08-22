На Одещині прогриміло кілька вибухів, - ЗМІ
Під час оголошеної повітряної тривоги на Одещині прогриміло кілька вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал місцевого видання "Думская".
Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що є прильот в районі моста в Затоці.
Наразі офіційної інформації щодо ракетного удару по Одещині немає.
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До речі, він вже частково був розбомблений вже аж в травні. Тому частково побитий Антонівський міст - це не панацея.
а от на каховській дамбі продовжується рух..Хоч і "на авось".Просто об"їзжаючи дирки...Хоч танки вже не пускають...