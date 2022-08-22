На Одещині прогриміло кілька вибухів, - ЗМІ

Під час оголошеної повітряної тривоги на Одещині прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал місцевого видання "Думская".

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що є прильот в районі моста в Затоці.

Наразі офіційної інформації щодо ракетного удару по Одещині немає.

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