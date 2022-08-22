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На Одещині прогриміло кілька вибухів, - ЗМІ

ракета,обстріл

Під час оголошеної повітряної тривоги на Одещині прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал місцевого видання "Думская".

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що є прильот в районі моста в Затоці.

Наразі офіційної інформації щодо ракетного удару по Одещині немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство, - ОВА

Автор: 

армія рф (18036) вибух (4532) Одеська область (3344) ракети (4093)


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Топ коментарі
+9
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22.08.2022 11:26 Відповісти
+9
с октября зэ-Иуды были "готовы"...сдать Украину
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22.08.2022 11:27 Відповісти
+7
лишився майже весь в Гостомелі
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22.08.2022 11:11 Відповісти
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Фото моста одразу ж виклали, то ж чекайте ще ракет.
До речі, він вже частково був розбомблений вже аж в травні. Тому частково побитий Антонівський міст - це не панацея.
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22.08.2022 11:00 Відповісти
антонівські ніби всьо...

а от на каховській дамбі продовжується рух..Хоч і "на авось".Просто об"їзжаючи дирки...Хоч танки вже не пускають...
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22.08.2022 11:02 Відповісти
вы заметили про какую то манечку заскоки извращенную любофЪ кацапов к конкретным местах географии Чернобаевка ********** Николаев Никополь Харьков Одесса Затока Мост просто пунктик у них в кочерыжке какой то...
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22.08.2022 11:01 Відповісти
где руцкий десант что б доказать высадку десанта на берег в разы лучшую чем омериканские деды в Нормандии
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22.08.2022 11:09 Відповісти
лишився майже весь в Гостомелі
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22.08.2022 11:11 Відповісти
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22.08.2022 11:22 Відповісти
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22.08.2022 11:26 Відповісти
с октября зэ-Иуды были "готовы"...сдать Украину
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22.08.2022 11:27 Відповісти
Скотиняки іудівські.
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22.08.2022 12:51 Відповісти
Це Зеля готувався зустрічати друзів. Надіюсь що завод так і не почав працювати бо надія на друзів ще є.
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22.08.2022 11:30 Відповісти
А причина остановки?
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22.08.2022 15:11 Відповісти
 
 