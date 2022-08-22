Около 9 тыс. украинских героев погибли в войне с РФ, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. погибших героев", - сказал Залужный на форуме "Защитники. Перекличка" в понедельник.

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