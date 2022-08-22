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Новости Война
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Около 9 тыс. украинских героев погибли в войне с РФ, - Залужный

смерть,втрати,похорони

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. погибших героев", - сказал Залужный на форуме "Защитники. Перекличка" в понедельник.

Смотрите: Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук. ФОТОрепортаж

смерть (9259) ВСУ (6735) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+101
І поки тут не розливаються думкою військові та геополітичні експерти, скажу просто:

Вічна пам'ять та слава полеглим за Україну героям, ваша жертва не буде марною
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22.08.2022 15:06 Ответить
+81
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22.08.2022 15:07 Ответить
+71
поставив "лайк" не тому, що щось подобається-неподобається, а тому, що Головнокомандувач розмовляє з нами, як з адекватними людьми під час випробування Нації, а не як Найвеличнівшиве з тупорилими зрІтЄлямІ ******** новин..(
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22.08.2022 15:10 Ответить
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І поки тут не розливаються думкою військові та геополітичні експерти, скажу просто:

Вічна пам'ять та слава полеглим за Україну героям, ваша жертва не буде марною
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22.08.2022 15:06 Ответить
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22.08.2022 15:07 Ответить
Вічна Слава Героям!!!🙏Це воїни яких ще не знав світ,в новітній історії!!!Низький уклін вам та вашим родинам за збереженні наші життя!!!
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22.08.2022 15:08 Ответить
поставив "лайк" не тому, що щось подобається-неподобається, а тому, що Головнокомандувач розмовляє з нами, як з адекватними людьми під час випробування Нації, а не як Найвеличнівшиве з тупорилими зрІтЄлямІ ******** новин..(
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22.08.2022 15:10 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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22.08.2022 15:11 Ответить
Це тільки ЗСУ.
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22.08.2022 15:12 Ответить
И без без вести пропавших
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22.08.2022 15:19 Ответить
так, ще плюс полонені, але все одно, я гадав буде гірше. Все ж таки бережуть людей
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22.08.2022 15:32 Ответить
Або просто брешуть, що більш вірогідно . Навіть не брешуть а просто беруть якусь цифру , аби щось було.
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22.08.2022 20:06 Ответить
а тобі аби про зраду волати. Ну так а чого волаєш? Бери білий прапор та йди до Маріуполя, здавайся, якщо зрада. Всюди зрада. Так а чого тут сидите, якщо вже зрадились? Йдіть в Європу, чи в Рашку. Куди хочете. Навіщо живете, якщо всюди зрада? Я б тупо у вікно би стрибнув. Але в мене життя набагато більш оптимістичне.
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22.08.2022 21:46 Ответить
Кордони закриті. Куди ви людей посилаєте?
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23.08.2022 07:50 Ответить
слава навіки
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22.08.2022 15:13 Ответить
Цвіт нації гине. І навіть 45 тис. ліквідованих кацапських уй@бків та дегенератів не тішать.
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22.08.2022 15:14 Ответить
та что там те 45 тысяч ихних тупых ванек, даже если их будет 45 миллионов, это не вернет нам наших лучших ребят, это страшная цифра, просто ноги подкосились..., будьте вы пркляты, русские убийцы и молчаливое тупое стадо недограждан...
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22.08.2022 15:18 Ответить
все еще хуже - они гонят сюда зеков, "кизяков", лднр-овских мобиков, чвк и прочий неучтенный мусор. потери собственно армии рфии почти вдвое меньше.
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22.08.2022 15:23 Ответить
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
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22.08.2022 16:51 Ответить
Вічна пам'ть героям які віддали життя за свободу і незалежність України.
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22.08.2022 15:15 Ответить
Вічна пам'ять героям
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22.08.2022 15:15 Ответить
знакомая песня, а путин твой вонючий, не виноват, конечно?
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22.08.2022 15:20 Ответить
Залужный внимательно изучил манеру ведения войны и тактику Маршала Финляндии Маннергейма...
Небольшими группами по 5-10 финов мочили советских крыс очень красиво с ноября 1939 года...
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22.08.2022 15:17 Ответить
Така тактика дала результат на Півночі, де срусня тікала вже через півтора місяці.
На Півдні і Сході це не спрацює через відсутність лісів.
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22.08.2022 15:22 Ответить
Може, це тільки підтверджених полеглих. Ще багато зниклих без вісти, більша частина яких насправді загинули, а не у полоні.
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22.08.2022 15:21 Ответить
зниклих безвісти 7000. за іншими даними - 8000.
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22.08.2022 15:49 Ответить
на превеликий жаль це озвучили з біллю для всіх ...в моїй області гине щомісяця 50 воїнів ..а разом по Україні самі розумієте що цифра трагічна...Вічна пам'ять Вам Сини і Доньки України...
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22.08.2022 15:22 Ответить
50х6(месяцев)=300. 300х24(области)=7200.
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22.08.2022 15:34 Ответить
Вічна память героям. Rip.
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22.08.2022 15:23 Ответить
Герої,Вічна Вам Слава!Дякую,що я живий.
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22.08.2022 15:25 Ответить
ну тобто головнокомандувача "дурять", хоча в нього повний доступ до інформації, а ти віриш якимось телеграм каналам, так?
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22.08.2022 15:31 Ответить
Америка и Ирак прямо недавно. Вообще тот кто там рассказывает о циферках вместо того чтобы смотреть на сам ход войны выглядит странно. Я не знаю какие потери в целом, но утверждать что они одинаковые это ни на чем ни основано.
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22.08.2022 16:04 Ответить
До наведеного переліку також необхідно додати добровольчі формування
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22.08.2022 23:41 Ответить
ну у нас ще ж плюс нгу, плюс поліція, плюс тероборона, плюс без вісти, плюс полонених кілька тисяч. Там 15 і набереться. 1 до 3.5 і віходить
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22.08.2022 16:13 Ответить
Поліція воює суто на блокпостах в тилу.
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22.08.2022 20:07 Ответить
Під Києвом помирали. Суто.
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22.08.2022 21:44 Ответить
але все одно, навіть 1 до 3х це не так страшно як могло бути. Найстрашніний етап війни, я думаю, ми пережили. Озброюють наш вже більше і більше.
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22.08.2022 16:14 Ответить
Не зрозуміло що вказав Залужний ідентифікованих загиблих, тому що є частина не ідентифікованих і частина пропавших безвісті, які загинули на донбасі при відступах і в перші дні війни, тобто ті тіла що лишились на окупованих територіях і не передані нам, або були поховані орками без ідентифікації...
Під час масованих артобстрілів на Донбасі і втрати позицій після них, ця цифра може бути значна враховуючи озвучені 300 в день... В перші дні війни також були великі втрати в частинах які не встигли відійти, враховуючи швидкість переміщення орків...
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22.08.2022 15:59 Ответить
"Деякі джерела" треба вказувати при таких заявах
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22.08.2022 15:35 Ответить
Ці "деякі джерела"-стеля,засрана мухами.
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22.08.2022 16:05 Ответить
джерело-Воля/Volya
Потери всех проукраинских формирований с начала войны по 14 августа:32 145 - 34 670 убитыми, пленными и пропавшими без вести. *Разброс связан с разными данными в списках потерь в частях и штабах, а также с армейской неразберихой в сведениях о пропавших без вести и пленных;48 341 - 53 525 человек ранено. *До 50% - это легкораненые, которые в большинстве случаев вернулись в строй. Украинская армия также эффективно восстанавливает солдат и офицеров с ранениями средней тяжести, до 20% тех, кто получил такие ранения в марте, вернулись в строй к июню. В эти цифры входят также санитарные потери. Нужно понимать, что эти цифры не являются показателем одномоментной нагрузки на госпитали и лечебные учреждения Украины.
--------------
Как считаем

Мы собираем и анализируем информацию от наших источников в подразделениях, войсковых группировках, армейских штабах обеих армий, в армейских и флотских сводках, в министерствах обороны Украины и России. Получаем и обрабатываем сведения от военных врачей, работающих в зоне боевых действий и в тылу. Собираем данные у источников в ЧВК, Росгвардии, МВД РФ, ФСБ, а также в ГУР ВСУ, СБУ и МВС Украины.

Собранная информация с обеих воюющих сторон сопоставляется, анализируется и проверяется дополнительными источниками и сверяется с открытыми данными (сообщениями об обстрелах, подрывах и т.д.). Например, после начала любой крупной войсковой операции помимо убитых и пленных появляются раненные. Их везут в ближайшие к месту боя госпитали или гражданские больницы. По количеству раненых можно делать выводы об интенсивности боя, его характере и применявшихся в нем вооружениях и технике, а также проверить сведения о числе погибших.

Собранные и проверенные данные сводятся в две цифры - минимальную и максимальную. В минимальной мы учитываем только те данные, которые удалось собрать у собственных источников. В максимальной - те, которые удалось дополнить по открытым данным.
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22.08.2022 18:11 Ответить
это тебе в ДнрЛнр сказали?
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22.08.2022 15:53 Ответить
Потери всех пророссийских формирований с начала войны по 14 августа 2022:44 835 - 51 032 человек убитыми, пленными и пропавшими без вести, умершими от ран. *Разброс связан с разными данными в списках потерь в частях и штабах, а также с армейской неразберихой в сведениях о пропавших без вести и пленных;82 904 - 94 983 человек ранено (в том числе легко). *До 40% - это легкораненые, которые в большинстве случаев вернулись в строй. В эти же цифры входят санитарные потери. То есть, нужно понимать, что в российских госпиталях одновременно не находятся все 80 239 - 92 100 человек. Существенная часть раненых или больных после лечения возвращаются в строй или в места постоянной дислокации.
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22.08.2022 18:14 Ответить
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22.08.2022 18:16 Ответить
Це така аналітика звідки? Хто автор таблиці?
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22.08.2022 21:46 Ответить
а що не вмдно, якийсь спеціаліст Z у якого наступаюча оркоармія несе в два рази менші втрати чим українська що обороняється.
я не сильно вірю різним там "перехопленням" але по скаулінню та істериці СтрйЄлкова-Гіркина явно зрозуміло, що у козлорилих трупів реально дуже багато.
якщо враховувати що у нс 30т втрат то у козлорилих в такому випадку має бути 60-90 тисяч бо вони наступаюча сторона
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22.08.2022 23:52 Ответить
Наші сльози перетворяться на кулі для ворога. Вічна пам'ять героям.
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22.08.2022 15:29 Ответить
Vi4na Slava Zagiblim Geroyam !
Niz'kiy Uklin ixnim Ridnim i Bliz'kim !
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22.08.2022 15:29 Ответить
"Деякі джерела" треба вказувати при таких заявах
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22.08.2022 15:33 Ответить
Ну и к чему же эта заява Залужного?Зачем вдруг заговорил о потерях,неужели зеленые готовят народ Украины к переговорам с орками?Другой причины просто нет,перед праздником говорить о потерях.
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22.08.2022 15:37 Ответить
Просто одне питання в ВСУ чи в диванних військах?
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22.08.2022 15:48 Ответить
А які в них є варіанти ? Люди якиз силою загнали до армії не дуже хотять воювати. Казки про купу добровольців не треба розказувати, їх вже нема.
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22.08.2022 20:10 Ответить
Вельми оптимістичні цифри... Вічна пам'ять героям!
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22.08.2022 15:38 Ответить
Откуда у тебя данные? Потери одинаковые это просто попытка подыграть российской пропаганде про мощь русских витязей.
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22.08.2022 16:05 Ответить
и это только военные, ребят....
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22.08.2022 15:59 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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22.08.2022 16:03 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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22.08.2022 16:05 Ответить
Я таку цифру приблизно й уявляв, нажаль...
Вічна пам'ять героям!!!
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22.08.2022 16:08 Ответить
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22.08.2022 16:22 Ответить
Слава Героям. Назавжди у наших серцях і молитвах. Велика і дяка!
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22.08.2022 16:31 Ответить
К сожалению, война без потерь не бывает. Одно дело, когда погибаешь защищая свою Родину и другое, отдать жизнь не зная точно за что. Герои не умирают. Слава защитникам Украины! 🇺🇦
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22.08.2022 16:45 Ответить
Багато. Дуже...
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22.08.2022 16:45 Ответить
програемо війну загине ціла нація якось так
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22.08.2022 17:09 Ответить
Героям слава.
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22.08.2022 17:18 Ответить
Думаю що цифру можна сміливо множити на 2, а поранені, а скільки мирних постраждало. А винні 73% ідіотів що вибрали далекого клоуна, а клоун вирішив що какаяразніца, а що воно в Омані робило цікаво ще. Боневтік нах
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22.08.2022 18:23 Ответить
Дебіл, то винен не путін а Президент України? Думай що мелеш, якщо не підігруєш кремлю..
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22.08.2022 21:52 Ответить
навіщо відповідаєш куску лайна зареєстрованого 26 лютого 2022 року. Ботоферма в спам
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22.08.2022 23:55 Ответить
с западнім оружие и снарягой длолжно біть 0 судя по ватному совко хламу а залужній и наев ванильніе командармі іон как хари отьели...
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22.08.2022 18:24 Ответить
не вірю. Взагалі вже нікому "на верхах". Залужний молодець, але всю правду дізнаємося якось потім. Я думаю 9 тис то лише на сході включно з Маріуполем, і то мабудь більше. Реально мабудь менше чим кацапів але цифри скорше співставні.
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22.08.2022 18:30 Ответить
Вірю не вірю, погадаю на кавовій гущі. А які підстави вважати що це не правда? Просто так хочеться? А насправді є статистика військових дій і втрат тих хто наступає і хто обороняється, якраз по цій формулі так і виходить як в Залужного.
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22.08.2022 21:57 Ответить
Статистика по якій війні? По Другій світовій? Бо остання настільки масштабна війна, як нинішня - це саме 2 світова. То озброєння і методи ведення війни з тих пір трохи змінились, чи не так?
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23.08.2022 00:35 Ответить
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22.08.2022 19:18 Ответить
если б нам с самого начала дали нормальное оружие такого бы ужаса не было. И не надо тут волать сейчас про зеленского, громы и нептуны. В нас никто не верил. Да и сейчас особо не верят.
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23.08.2022 00:55 Ответить
 
 