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Новини Війна
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Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з РФ, - Залужний

смерть,втрати,похорони

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", - сказав Залужний на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять мартиролог жертв війни з РФ

Автор: 

смерть (6787) ЗСУ (7717) Залужний Валерій (728)


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Топ коментарі
+101
І поки тут не розливаються думкою військові та геополітичні експерти, скажу просто:

Вічна пам'ять та слава полеглим за Україну героям, ваша жертва не буде марною
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22.08.2022 15:06 Відповісти
+81
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22.08.2022 15:07 Відповісти
+71
поставив "лайк" не тому, що щось подобається-неподобається, а тому, що Головнокомандувач розмовляє з нами, як з адекватними людьми під час випробування Нації, а не як Найвеличнівшиве з тупорилими зрІтЄлямІ ******** новин..(
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22.08.2022 15:10 Відповісти
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І поки тут не розливаються думкою військові та геополітичні експерти, скажу просто:

Вічна пам'ять та слава полеглим за Україну героям, ваша жертва не буде марною
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22.08.2022 15:06 Відповісти
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22.08.2022 15:07 Відповісти
Вічна Слава Героям!!!🙏Це воїни яких ще не знав світ,в новітній історії!!!Низький уклін вам та вашим родинам за збереженні наші життя!!!
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22.08.2022 15:08 Відповісти
поставив "лайк" не тому, що щось подобається-неподобається, а тому, що Головнокомандувач розмовляє з нами, як з адекватними людьми під час випробування Нації, а не як Найвеличнівшиве з тупорилими зрІтЄлямІ ******** новин..(
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22.08.2022 15:10 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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22.08.2022 15:11 Відповісти
Це тільки ЗСУ.
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22.08.2022 15:12 Відповісти
И без без вести пропавших
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22.08.2022 15:19 Відповісти
так, ще плюс полонені, але все одно, я гадав буде гірше. Все ж таки бережуть людей
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22.08.2022 15:32 Відповісти
Або просто брешуть, що більш вірогідно . Навіть не брешуть а просто беруть якусь цифру , аби щось було.
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22.08.2022 20:06 Відповісти
а тобі аби про зраду волати. Ну так а чого волаєш? Бери білий прапор та йди до Маріуполя, здавайся, якщо зрада. Всюди зрада. Так а чого тут сидите, якщо вже зрадились? Йдіть в Європу, чи в Рашку. Куди хочете. Навіщо живете, якщо всюди зрада? Я б тупо у вікно би стрибнув. Але в мене життя набагато більш оптимістичне.
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22.08.2022 21:46 Відповісти
Кордони закриті. Куди ви людей посилаєте?
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23.08.2022 07:50 Відповісти
слава навіки
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22.08.2022 15:13 Відповісти
Цвіт нації гине. І навіть 45 тис. ліквідованих кацапських уй@бків та дегенератів не тішать.
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22.08.2022 15:14 Відповісти
та что там те 45 тысяч ихних тупых ванек, даже если их будет 45 миллионов, это не вернет нам наших лучших ребят, это страшная цифра, просто ноги подкосились..., будьте вы пркляты, русские убийцы и молчаливое тупое стадо недограждан...
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22.08.2022 15:18 Відповісти
все еще хуже - они гонят сюда зеков, "кизяков", лднр-овских мобиков, чвк и прочий неучтенный мусор. потери собственно армии рфии почти вдвое меньше.
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22.08.2022 15:23 Відповісти
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
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22.08.2022 16:51 Відповісти
Вічна пам'ть героям які віддали життя за свободу і незалежність України.
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22.08.2022 15:15 Відповісти
Вічна пам'ять героям
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22.08.2022 15:15 Відповісти
знакомая песня, а путин твой вонючий, не виноват, конечно?
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22.08.2022 15:20 Відповісти
Залужный внимательно изучил манеру ведения войны и тактику Маршала Финляндии Маннергейма...
Небольшими группами по 5-10 финов мочили советских крыс очень красиво с ноября 1939 года...
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22.08.2022 15:17 Відповісти
Така тактика дала результат на Півночі, де срусня тікала вже через півтора місяці.
На Півдні і Сході це не спрацює через відсутність лісів.
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22.08.2022 15:22 Відповісти
Може, це тільки підтверджених полеглих. Ще багато зниклих без вісти, більша частина яких насправді загинули, а не у полоні.
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22.08.2022 15:21 Відповісти
зниклих безвісти 7000. за іншими даними - 8000.
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22.08.2022 15:49 Відповісти
на превеликий жаль це озвучили з біллю для всіх ...в моїй області гине щомісяця 50 воїнів ..а разом по Україні самі розумієте що цифра трагічна...Вічна пам'ять Вам Сини і Доньки України...
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22.08.2022 15:22 Відповісти
50х6(месяцев)=300. 300х24(области)=7200.
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22.08.2022 15:34 Відповісти
Вічна память героям. Rip.
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22.08.2022 15:23 Відповісти
Герої,Вічна Вам Слава!Дякую,що я живий.
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22.08.2022 15:25 Відповісти
ну тобто головнокомандувача "дурять", хоча в нього повний доступ до інформації, а ти віриш якимось телеграм каналам, так?
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22.08.2022 15:31 Відповісти
Америка и Ирак прямо недавно. Вообще тот кто там рассказывает о циферках вместо того чтобы смотреть на сам ход войны выглядит странно. Я не знаю какие потери в целом, но утверждать что они одинаковые это ни на чем ни основано.
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22.08.2022 16:04 Відповісти
До наведеного переліку також необхідно додати добровольчі формування
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22.08.2022 23:41 Відповісти
ну у нас ще ж плюс нгу, плюс поліція, плюс тероборона, плюс без вісти, плюс полонених кілька тисяч. Там 15 і набереться. 1 до 3.5 і віходить
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22.08.2022 16:13 Відповісти
Поліція воює суто на блокпостах в тилу.
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22.08.2022 20:07 Відповісти
Під Києвом помирали. Суто.
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22.08.2022 21:44 Відповісти
але все одно, навіть 1 до 3х це не так страшно як могло бути. Найстрашніний етап війни, я думаю, ми пережили. Озброюють наш вже більше і більше.
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22.08.2022 16:14 Відповісти
Не зрозуміло що вказав Залужний ідентифікованих загиблих, тому що є частина не ідентифікованих і частина пропавших безвісті, які загинули на донбасі при відступах і в перші дні війни, тобто ті тіла що лишились на окупованих територіях і не передані нам, або були поховані орками без ідентифікації...
Під час масованих артобстрілів на Донбасі і втрати позицій після них, ця цифра може бути значна враховуючи озвучені 300 в день... В перші дні війни також були великі втрати в частинах які не встигли відійти, враховуючи швидкість переміщення орків...
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22.08.2022 15:59 Відповісти
"Деякі джерела" треба вказувати при таких заявах
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22.08.2022 15:35 Відповісти
Ці "деякі джерела"-стеля,засрана мухами.
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22.08.2022 16:05 Відповісти
джерело-Воля/Volya
Потери всех проукраинских формирований с начала войны по 14 августа:32 145 - 34 670 убитыми, пленными и пропавшими без вести. *Разброс связан с разными данными в списках потерь в частях и штабах, а также с армейской неразберихой в сведениях о пропавших без вести и пленных;48 341 - 53 525 человек ранено. *До 50% - это легкораненые, которые в большинстве случаев вернулись в строй. Украинская армия также эффективно восстанавливает солдат и офицеров с ранениями средней тяжести, до 20% тех, кто получил такие ранения в марте, вернулись в строй к июню. В эти цифры входят также санитарные потери. Нужно понимать, что эти цифры не являются показателем одномоментной нагрузки на госпитали и лечебные учреждения Украины.
--------------
Как считаем

Мы собираем и анализируем информацию от наших источников в подразделениях, войсковых группировках, армейских штабах обеих армий, в армейских и флотских сводках, в министерствах обороны Украины и России. Получаем и обрабатываем сведения от военных врачей, работающих в зоне боевых действий и в тылу. Собираем данные у источников в ЧВК, Росгвардии, МВД РФ, ФСБ, а также в ГУР ВСУ, СБУ и МВС Украины.

Собранная информация с обеих воюющих сторон сопоставляется, анализируется и проверяется дополнительными источниками и сверяется с открытыми данными (сообщениями об обстрелах, подрывах и т.д.). Например, после начала любой крупной войсковой операции помимо убитых и пленных появляются раненные. Их везут в ближайшие к месту боя госпитали или гражданские больницы. По количеству раненых можно делать выводы об интенсивности боя, его характере и применявшихся в нем вооружениях и технике, а также проверить сведения о числе погибших.

Собранные и проверенные данные сводятся в две цифры - минимальную и максимальную. В минимальной мы учитываем только те данные, которые удалось собрать у собственных источников. В максимальной - те, которые удалось дополнить по открытым данным.
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22.08.2022 18:11 Відповісти
это тебе в ДнрЛнр сказали?
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22.08.2022 15:53 Відповісти
Потери всех пророссийских формирований с начала войны по 14 августа 2022:44 835 - 51 032 человек убитыми, пленными и пропавшими без вести, умершими от ран. *Разброс связан с разными данными в списках потерь в частях и штабах, а также с армейской неразберихой в сведениях о пропавших без вести и пленных;82 904 - 94 983 человек ранено (в том числе легко). *До 40% - это легкораненые, которые в большинстве случаев вернулись в строй. В эти же цифры входят санитарные потери. То есть, нужно понимать, что в российских госпиталях одновременно не находятся все 80 239 - 92 100 человек. Существенная часть раненых или больных после лечения возвращаются в строй или в места постоянной дислокации.
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22.08.2022 18:14 Відповісти
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22.08.2022 18:16 Відповісти
Це така аналітика звідки? Хто автор таблиці?
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22.08.2022 21:46 Відповісти
а що не вмдно, якийсь спеціаліст Z у якого наступаюча оркоармія несе в два рази менші втрати чим українська що обороняється.
я не сильно вірю різним там "перехопленням" але по скаулінню та істериці СтрйЄлкова-Гіркина явно зрозуміло, що у козлорилих трупів реально дуже багато.
якщо враховувати що у нс 30т втрат то у козлорилих в такому випадку має бути 60-90 тисяч бо вони наступаюча сторона
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22.08.2022 23:52 Відповісти
Наші сльози перетворяться на кулі для ворога. Вічна пам'ять героям.
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22.08.2022 15:29 Відповісти
Vi4na Slava Zagiblim Geroyam !
Niz'kiy Uklin ixnim Ridnim i Bliz'kim !
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22.08.2022 15:29 Відповісти
"Деякі джерела" треба вказувати при таких заявах
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22.08.2022 15:33 Відповісти
Ну и к чему же эта заява Залужного?Зачем вдруг заговорил о потерях,неужели зеленые готовят народ Украины к переговорам с орками?Другой причины просто нет,перед праздником говорить о потерях.
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22.08.2022 15:37 Відповісти
Просто одне питання в ВСУ чи в диванних військах?
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22.08.2022 15:48 Відповісти
А які в них є варіанти ? Люди якиз силою загнали до армії не дуже хотять воювати. Казки про купу добровольців не треба розказувати, їх вже нема.
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22.08.2022 20:10 Відповісти
Вельми оптимістичні цифри... Вічна пам'ять героям!
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22.08.2022 15:38 Відповісти
Откуда у тебя данные? Потери одинаковые это просто попытка подыграть российской пропаганде про мощь русских витязей.
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22.08.2022 16:05 Відповісти
и это только военные, ребят....
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22.08.2022 15:59 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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22.08.2022 16:03 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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22.08.2022 16:05 Відповісти
Я таку цифру приблизно й уявляв, нажаль...
Вічна пам'ять героям!!!
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22.08.2022 16:08 Відповісти
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22.08.2022 16:22 Відповісти
Слава Героям. Назавжди у наших серцях і молитвах. Велика і дяка!
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22.08.2022 16:31 Відповісти
К сожалению, война без потерь не бывает. Одно дело, когда погибаешь защищая свою Родину и другое, отдать жизнь не зная точно за что. Герои не умирают. Слава защитникам Украины! 🇺🇦
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22.08.2022 16:45 Відповісти
Багато. Дуже...
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22.08.2022 16:45 Відповісти
програемо війну загине ціла нація якось так
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22.08.2022 17:09 Відповісти
Героям слава.
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22.08.2022 17:18 Відповісти
Думаю що цифру можна сміливо множити на 2, а поранені, а скільки мирних постраждало. А винні 73% ідіотів що вибрали далекого клоуна, а клоун вирішив що какаяразніца, а що воно в Омані робило цікаво ще. Боневтік нах
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22.08.2022 18:23 Відповісти
Дебіл, то винен не путін а Президент України? Думай що мелеш, якщо не підігруєш кремлю..
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22.08.2022 21:52 Відповісти
навіщо відповідаєш куску лайна зареєстрованого 26 лютого 2022 року. Ботоферма в спам
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22.08.2022 23:55 Відповісти
с западнім оружие и снарягой длолжно біть 0 судя по ватному совко хламу а залужній и наев ванильніе командармі іон как хари отьели...
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22.08.2022 18:24 Відповісти
не вірю. Взагалі вже нікому "на верхах". Залужний молодець, але всю правду дізнаємося якось потім. Я думаю 9 тис то лише на сході включно з Маріуполем, і то мабудь більше. Реально мабудь менше чим кацапів але цифри скорше співставні.
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22.08.2022 18:30 Відповісти
Вірю не вірю, погадаю на кавовій гущі. А які підстави вважати що це не правда? Просто так хочеться? А насправді є статистика військових дій і втрат тих хто наступає і хто обороняється, якраз по цій формулі так і виходить як в Залужного.
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22.08.2022 21:57 Відповісти
Статистика по якій війні? По Другій світовій? Бо остання настільки масштабна війна, як нинішня - це саме 2 світова. То озброєння і методи ведення війни з тих пір трохи змінились, чи не так?
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23.08.2022 00:35 Відповісти
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22.08.2022 19:18 Відповісти
если б нам с самого начала дали нормальное оружие такого бы ужаса не было. И не надо тут волать сейчас про зеленского, громы и нептуны. В нас никто не верил. Да и сейчас особо не верят.
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23.08.2022 00:55 Відповісти
 
 