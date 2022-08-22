Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з РФ, - Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", - сказав Залужний на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок.
Топ коментарі
+101 Radchenko86
показати весь коментар22.08.2022 15:06 Відповісти Посилання
+81 Віталій Маркович
показати весь коментар22.08.2022 15:07 Відповісти Посилання
+71 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар22.08.2022 15:10 Відповісти Посилання
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Вічна пам'ять та слава полеглим за Україну героям, ваша жертва не буде марною
(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
Небольшими группами по 5-10 финов мочили советских крыс очень красиво с ноября 1939 года...
На Півдні і Сході це не спрацює через відсутність лісів.
Під час масованих артобстрілів на Донбасі і втрати позицій після них, ця цифра може бути значна враховуючи озвучені 300 в день... В перші дні війни також були великі втрати в частинах які не встигли відійти, враховуючи швидкість переміщення орків...
Потери всех проукраинских формирований с начала войны по 14 августа:32 145 - 34 670 убитыми, пленными и пропавшими без вести. *Разброс связан с разными данными в списках потерь в частях и штабах, а также с армейской неразберихой в сведениях о пропавших без вести и пленных;48 341 - 53 525 человек ранено. *До 50% - это легкораненые, которые в большинстве случаев вернулись в строй. Украинская армия также эффективно восстанавливает солдат и офицеров с ранениями средней тяжести, до 20% тех, кто получил такие ранения в марте, вернулись в строй к июню. В эти цифры входят также санитарные потери. Нужно понимать, что эти цифры не являются показателем одномоментной нагрузки на госпитали и лечебные учреждения Украины.
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Как считаем
Мы собираем и анализируем информацию от наших источников в подразделениях, войсковых группировках, армейских штабах обеих армий, в армейских и флотских сводках, в министерствах обороны Украины и России. Получаем и обрабатываем сведения от военных врачей, работающих в зоне боевых действий и в тылу. Собираем данные у источников в ЧВК, Росгвардии, МВД РФ, ФСБ, а также в ГУР ВСУ, СБУ и МВС Украины.
Собранная информация с обеих воюющих сторон сопоставляется, анализируется и проверяется дополнительными источниками и сверяется с открытыми данными (сообщениями об обстрелах, подрывах и т.д.). Например, после начала любой крупной войсковой операции помимо убитых и пленных появляются раненные. Их везут в ближайшие к месту боя госпитали или гражданские больницы. По количеству раненых можно делать выводы об интенсивности боя, его характере и применявшихся в нем вооружениях и технике, а также проверить сведения о числе погибших.
Собранные и проверенные данные сводятся в две цифры - минимальную и максимальную. В минимальной мы учитываем только те данные, которые удалось собрать у собственных источников. В максимальной - те, которые удалось дополнить по открытым данным.
я не сильно вірю різним там "перехопленням" але по скаулінню та істериці СтрйЄлкова-Гіркина явно зрозуміло, що у козлорилих трупів реально дуже багато.
якщо враховувати що у нс 30т втрат то у козлорилих в такому випадку має бути 60-90 тисяч бо вони наступаюча сторона
Niz'kiy Uklin ixnim Ridnim i Bliz'kim !
Вічна пам'ять героям!!!