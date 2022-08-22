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Новости Война
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Рашисты совершили провокацию на противоположном берегу Каховского водохранилища, граждан просят покинуть улицы, - мэр Никополя Евтушенко

водосховище,каховське

Российская армия совершила провокацию на берегу Каховского водохранилища со стороны оккупированного Энергодара.

Об этом в Telegram сообщил мэр Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершена провокация. По возможности, покиньте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей.

Внимание!!! Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища!!! Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

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Никополь (1095) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+13
нічого не зрозуміло
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22.08.2022 17:05 Ответить
+7
a v chem provokacija ta ?
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22.08.2022 17:05 Ответить
+7
ne karkai
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22.08.2022 17:08 Ответить
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a v chem provokacija ta ?
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22.08.2022 17:05 Ответить
Дык видать портки сняли да повернулись антиголовами к противоположному берегу🤔🧐😁 Раньше так китайцы делали на границе с СССР, но здесь это вряд ли сработает, - Каховское море поширее Амура будет, аднакось 😁 Может хоть мозги проветрят, они у них явно запарились 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.08.2022 17:15 Ответить
нічого не зрозуміло
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22.08.2022 17:05 Ответить
Що не ясного.Оркі обстріляли Енергодар.Вони це вже не перший день роблять.
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22.08.2022 22:23 Ответить
Раптом біля річки ривонув реактор

©
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22.08.2022 17:06 Ответить
ne karkai
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22.08.2022 17:08 Ответить
шо тут сталось, можна не гадати
всі оті козаки водку стали жрати.
від четверга п'ють і до четверга,
біля магазину - оттакена черга
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22.08.2022 17:16 Ответить
кацапи розпилили хімічну зброю? чи ху..йло приїхав, всрався і пердів в сторону водосховища?
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22.08.2022 17:11 Ответить
Підірвали якусь дамбу???
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22.08.2022 17:14 Ответить
мабудь виброс радиації
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22.08.2022 17:14 Ответить
Злили радіацію в водосховище? Пждіть, то це тоді радіаційна водичка в Крим попливе.
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22.08.2022 17:19 Ответить
Осколки от Крымского моста могут прилететь?
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22.08.2022 17:39 Ответить
Заявление уровня "бабки под подъездом"
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22.08.2022 19:05 Ответить
никак химическая атака ?
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22.08.2022 19:31 Ответить
Звучить ніби чекають ударної хвилі через Дніпро.

Це як так?
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22.08.2022 19:50 Ответить
допускаю, що зруйнували греблю ставка відстойника ( горячка) і ця вода пішла за течию. Нікополь знаходиться від Енергодара на 15 км нижче по Дніпру. але та вода третього контура і нема чого хвилюватись, тільки якщо ці потвори не кинули в ту воду якусь отруту.
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22.08.2022 20:00 Ответить
Зробили провокацію на гонорею чи глумливо відключили телемарафон, а в мера язик не повертається повідомити в голос про такий жах?
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22.08.2022 20:27 Ответить
По коментаріях можна судити, що пишуть самі тролі кацапскі.
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22.08.2022 20:31 Ответить
 
 