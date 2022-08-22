Рашисты совершили провокацию на противоположном берегу Каховского водохранилища, граждан просят покинуть улицы, - мэр Никополя Евтушенко

Российская армия совершила провокацию на берегу Каховского водохранилища со стороны оккупированного Энергодара.

Об этом в Telegram сообщил мэр Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершена провокация. По возможности, покиньте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей.

Внимание!!! Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища!!! Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Около миллиона людей защищают Украину в Вооруженных Силах и других наших формированиях, - Зеленский. ВИДЕО