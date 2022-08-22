Рашисты совершили провокацию на противоположном берегу Каховского водохранилища, граждан просят покинуть улицы, - мэр Никополя Евтушенко
Российская армия совершила провокацию на берегу Каховского водохранилища со стороны оккупированного Энергодара.
Об этом в Telegram сообщил мэр Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершена провокация. По возможности, покиньте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей.
Внимание!!! Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища!!! Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 акаб акабіч
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+7 nav svargi
показать весь комментарий22.08.2022 17:08 Ответить Ссылка
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всі оті козаки водку стали жрати.
від четверга п'ють і до четверга,
біля магазину - оттакена черга
Це як так?