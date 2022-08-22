Рашисти здійснили провокацію на протилежному березі Каховського водосховища, громадян просять залишити вулиці, - мер Нікополя Євтушенко
Російська армія здійснила провокацію на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.
Про це у Telegram повідомив мер Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, на протилежному березі водосховища армією рф здійснено провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей.
Увага!!! Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища!!! Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 акаб акабіч
показати весь коментар22.08.2022 17:05 Відповісти Посилання
+7 nav svargi
показати весь коментар22.08.2022 17:05 Відповісти Посилання
+7 nav svargi
показати весь коментар22.08.2022 17:08 Відповісти Посилання
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всі оті козаки водку стали жрати.
від четверга п'ють і до четверга,
біля магазину - оттакена черга
Це як так?