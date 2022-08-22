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Рашисти здійснили провокацію на протилежному березі Каховського водосховища, громадян просять залишити вулиці, - мер Нікополя Євтушенко

водосховище,каховське

Російська армія здійснила провокацію на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.

Про це у Telegram повідомив мер Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, на протилежному березі водосховища армією рф здійснено провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей.

Увага!!! Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища!!! Слідкуйте за повідомленнями", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, у житлові квартали Нікополя прилетіло 42 снаряди, є постраждалі та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нікополь (1264) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+13
нічого не зрозуміло
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22.08.2022 17:05 Відповісти
+7
a v chem provokacija ta ?
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22.08.2022 17:05 Відповісти
+7
ne karkai
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22.08.2022 17:08 Відповісти
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a v chem provokacija ta ?
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22.08.2022 17:05 Відповісти
Дык видать портки сняли да повернулись антиголовами к противоположному берегу🤔🧐😁 Раньше так китайцы делали на границе с СССР, но здесь это вряд ли сработает, - Каховское море поширее Амура будет, аднакось 😁 Может хоть мозги проветрят, они у них явно запарились 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.08.2022 17:15 Відповісти
нічого не зрозуміло
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22.08.2022 17:05 Відповісти
Що не ясного.Оркі обстріляли Енергодар.Вони це вже не перший день роблять.
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22.08.2022 22:23 Відповісти
Раптом біля річки ривонув реактор

©
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22.08.2022 17:06 Відповісти
ne karkai
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22.08.2022 17:08 Відповісти
шо тут сталось, можна не гадати
всі оті козаки водку стали жрати.
від четверга п'ють і до четверга,
біля магазину - оттакена черга
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22.08.2022 17:16 Відповісти
кацапи розпилили хімічну зброю? чи ху..йло приїхав, всрався і пердів в сторону водосховища?
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22.08.2022 17:11 Відповісти
Підірвали якусь дамбу???
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22.08.2022 17:14 Відповісти
мабудь виброс радиації
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22.08.2022 17:14 Відповісти
Злили радіацію в водосховище? Пждіть, то це тоді радіаційна водичка в Крим попливе.
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22.08.2022 17:19 Відповісти
Осколки от Крымского моста могут прилететь?
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22.08.2022 17:39 Відповісти
Заявление уровня "бабки под подъездом"
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22.08.2022 19:05 Відповісти
никак химическая атака ?
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22.08.2022 19:31 Відповісти
Звучить ніби чекають ударної хвилі через Дніпро.

Це як так?
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22.08.2022 19:50 Відповісти
допускаю, що зруйнували греблю ставка відстойника ( горячка) і ця вода пішла за течию. Нікополь знаходиться від Енергодара на 15 км нижче по Дніпру. але та вода третього контура і нема чого хвилюватись, тільки якщо ці потвори не кинули в ту воду якусь отруту.
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22.08.2022 20:00 Відповісти
Зробили провокацію на гонорею чи глумливо відключили телемарафон, а в мера язик не повертається повідомити в голос про такий жах?
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22.08.2022 20:27 Відповісти
По коментаріях можна судити, що пишуть самі тролі кацапскі.
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22.08.2022 20:31 Відповісти
 
 