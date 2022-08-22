Враг сосредотачивает основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 22.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 180 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны. Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Ободы Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию и пополнению потерь личного состава и военной техники.

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На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Великие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

В Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий. Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северского, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополья враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия у Соледара, Кодемы и Зайцева. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

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На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое воздействие возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

В Запорожском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетные удары по Николаеву и Затоке. В целях ведения воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА.

Верим в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.