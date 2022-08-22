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Нидерланды предоставит Украине 65 миллионов евро для восстановления

нідерланди

Нидерланды предоставят Украине более 65 миллионов евро помощи для начала восстановления пострадавших в результате российской агрессии регионов.

Об этом сообщила министр внешней торговли и сотрудничества по развитию Лисье Схрейнемахер на встрече с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нидерланды выделят 65 миллионов евро на помощь и инвестиции в Украину", - сказала Схрейнемахер.

По ее словам, пакет будет включать софинансирование усилий нидерландских компаний по восстановлению инфраструктуры, таких как мосты, дамбы и больницы, в пострадавших от войны регионах Украины. Средства также будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Министр отметила, что 1 миллион евро Нидерланды представят на разработку первоочередных проектов реконструкции Херсона, Одессы и Николаева. Поддержку украинским партнерам готова предоставить и Ассоциация муниципалитетов Нидерландов, которая поможет привлечь нидерландских специалистов к разработке и реализации таких планов.

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Кроме того, 10 миллионов евро правительство Нидерландов планирует выделить на разминирование и ликвидацию взрывоопасных предметов на территориях, где шли боевые действия.

"Разминирование жизненно важно. Только после того, как взрывчатка будет нейтрализована, люди смогут безопасно вернуться в свои дома и начать работы по восстановлению домохозяйств и предприятий", - подчеркнула Схрейнемахер.

Нидерланды также предоставят 2,5 миллиона евро Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства права в Украине и еще 2 миллиона евро – Фонду народонаселения ООН для предоставления психосоциальной поддержки жертвам сексуального и гендерного насилия в Украине.

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Нидерланды (1615) восстановление (217)


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Тю, 65 мільйонів. Це ж всього кілька мерседесів для ЗЕкоманди...
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22.08.2022 22:11 Ответить
=Каховська ****** і Антонівській міст покинули чат=...

Шкода.
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22.08.2022 22:13 Ответить
дякуємо..тільки попередьте, що проконтролюєте кожне євро... щоб і бажання не було замулькати!!!
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22.08.2022 22:29 Ответить
При слове "забудова" зеленые очень сильно возбуждаются,и уже сейчас начинают подсчитывать свой гешефт!
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22.08.2022 22:41 Ответить
этих 65 млн детям зелёных на один зуб не хватит, а не то чтобы и внукам прибарахлиться.
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22.08.2022 22:43 Ответить
неособо разгуляешся на 65 лямов, но, одному какому то нашему гопнику, будет вилла на лазурном берегу!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2022 22:50 Ответить
Звісно дякуємо, але нам потрібні сотні мільярдів щоб хоча б частково відновити втрачене, а спочатку купа всього щоб вистояти, кінця жахіттю не видно.
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22.08.2022 23:03 Ответить
Ze купе Кучмі лісапєд за ці сльози...у Данілича вже давно нічого не працює..а він давно не батько української олігархіі Голандці..схаменіцця...інфляція у Світі... Даніличу малувато буде грошенят...
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22.08.2022 23:19 Ответить
Дайте бронетехніку зі зберігання не жмітться, чим скоріше закінчеться війна тим краще буде всій Європі і Світу!!! Шановні Нідерланди!
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23.08.2022 01:51 Ответить
 
 