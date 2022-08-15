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Нидерландский суд 17 ноября вынесет приговор по делу МН17

бук,мн17

Нидерландский суд, рассматривающий дело об авиакатастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, вынесет свой приговор 17 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прокуроры утверждают, что один украинский и три российских обвиняемых, которые все находятся на свободе, помогали поставлять ракетную систему, которую поддерживаемые Россией оккупанты использовали для ракетного обстрела самолета 17 июля 2014 года.

Читайте также: 8 лет назад российская ракета сбила МН17, а сегодня российские ракеты продолжают падать на украинские города, - посольство США

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Читайте также: МИД в годовщину сбития MH17: Тщательный судебный процесс должен продолжаться. Виновных следует привлечь к ответственности

Автор: 

Гаага (299) Нидерланды (1602) приговор (1236) самолет (3649) суд (25144) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+6
Реакція русні: "Ну и чё? Чё вы нам сделаете?"
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15.08.2022 15:07 Ответить
+6
Вони б ще через 100 років винесли рішення...
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15.08.2022 15:13 Ответить
+5
Отлично, ждем новый пакет санкций за Боинг.
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15.08.2022 15:08 Ответить
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Реакція русні: "Ну и чё? Чё вы нам сделаете?"
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15.08.2022 15:07 Ответить
head-hunter(ov) nikto poka shto neotmenjal za babki - svoi zhe "upakujut" i vivezut s dostavkoi
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15.08.2022 16:29 Ответить
Отлично, ждем новый пакет санкций за Боинг.
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15.08.2022 15:08 Ответить
Пакет санкций само собой. Но и пакет Ураганов и Градов по городам Украины. Путлер не умеет проигрывать и признавать собственные ошибки. Только террор спецназа против путлера и его приближенных, включая их отпрысков, спасет весь мир от третьей мировой, на этот раз ядерной и окончательной для всего населения планеты Земля. Но адвокат дьявола Зеленский увидел мир в глазах оккупанта...
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15.08.2022 15:17 Ответить
Яків Сталін отприском був? Був. Спасло це хоч кого-небудь? Не спасло.
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15.08.2022 15:21 Ответить
Сталін хоть і був неперевершиний поц, але він був особистістю. А ***** пздлива і нікчемна істота. Порівняння не вдале.
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15.08.2022 16:24 Ответить
Яка особистість? Вони одного поля ягоди, тирани
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15.08.2022 18:08 Ответить
Припусти, які санкції ще може ввести Захід? Ось мені в голову нічого не приходить. Я не жартую. В ЄС зараз нових санкцій бояться реально. Шольц буквально вимагає забрати турбіну СП-2, який працює на 20% "Газпром" вимагає якісь гарантії, що дуже не подобається ЄС, але страх перед зимою, буквально панічний, зараз пекельна спека,, значить буде дуже холодна зима (середньорічна температура, зазвичай однакова) що Раша? так, турбіну не забирає, більше того, в" Газпромі " заявили, що зупинять на ТО останню турбіну, а це катастрофа. Українська труба? Так Україна, тиждень тому припинила транзит газу до Словаччини та Угорщини, посилаючись на санкції ЄС. Катастрофа? Ні, раша почала качати через "Турецький потік"
І ще, поставки Рашi газу в Китай, виросли в 10 разів, нафти в Індію, в 50 ! раз здохне Раша? Можливо, але точно після ЄС.
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15.08.2022 16:15 Ответить
Питання не в тому чи є в тебе гроші якщо санкції забороняють продаж потрібного.
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15.08.2022 18:03 Ответить
Кому? Диспетчеру Карплосу?
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15.08.2022 15:12 Ответить
Вони б ще через 100 років винесли рішення...
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15.08.2022 15:13 Ответить
Импотенты. Не достойны Вы памяти тех детей кто падал с 10 тыс метров.
Накажут 4 человек...
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15.08.2022 15:15 Ответить
и тех заочно, сидеть никто из них не будет
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15.08.2022 15:51 Ответить
Ого які швидкі хлопи, всього 8 років знадобилось
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15.08.2022 15:23 Ответить
іншими словами : то і 10 років не пройде ?? ))
ну хоть так , і то добре. а могли замяти справу
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15.08.2022 15:37 Ответить
Рановато, лучше 17 июля 2023 года, когда уже совсем х=ло ослабеет и можно приговоры вешать
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15.08.2022 15:37 Ответить
Полковника Мухомора Каддафи сбившего самолет над шотландським городом Локкерби и признавшем свою вину Суд состоялся через 19 лет... Мухомор признал вину и выплатил бешенное бабло за убийство...
Крысы мавзолейные...впереди Суд над убийцами сбитого самолёта президента Польши Леха Качинского под Смоленском....
Бесследно ничего не бывает в этой жизни...
За братство с Гитлером в 1939 году СССР заплатил 60 млн.жизней советских убитых граждан...
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15.08.2022 15:41 Ответить
Мавзолейний, (твоє слово-паразит)3 липня 1988 року. Авіалайнер Airbus A300B2-203 авіакомпанії Iran Air був збитий ракетою крейсера «Vincennes» який знаходився в територіальних водах Ірану. Американський уряд заявив, що авіалайнер Iran Air помилково був ідентифікований як винищувач. Загинули 290 осіб. США, через 8 років, заплатили родичам жертв 131 млн $, причому, вiд мiжнародного суду, вiдмовились, i вибачатися, категорично теж відмовились
Мавзолейний, що дали капітану крейсера»Vincennes"?
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15.08.2022 18:44 Ответить
Незадовго до інциденту в районі знаходився іранський протилодочний і розвідувальний літак P-3 «Оріон», до якого пілоти рейсу 655 помилково віднесли запити, отримані ними по радіо.
Рейс 655 відхилився приблизно на 5 кілометрах від центру повітряного коридору незадовго до того, як він був збитий. Таке відхилення є нетиповим для комерційних лайнерів, і що відхилення могло бути розцінено як атаку.

Інцидент стався приблизно через рік після того, як в Перській затоці іракський літак «Міраж» обстріляв та пошкодив американський фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результаті влучання протикорабельної ракети «Exocet» на кораблі загинули 37 членів екіпажу, а корабель отримав серйозні ураження. Після цього інциденту на американському військовому флоті, що діяв у Персидському заливі, були введені нові правила безпеки, що дозволяли обстрілювати потенційно небезпечні повітряні цілі.
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15.08.2022 19:03 Ответить
Я не фахівець, але що читав. Борт летів по цивільному коридору закритому для вiйськових, з включеним транспондером, якого на військових літаках немає, ну і переплутати величезний Ейрбас, з дрібним винищувачем, маючи систему "Іджіс", це не серйозно. Причому, він був над територією Ірану, 7 хв набирав висоту, після зльоту, тобто явно не готувався до атаки.
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15.08.2022 19:16 Ответить
Підказую. За знищення літака, капітан крейсера у. Роджерс який, прийняв рішення збити літак, був нагороджений орденом "Легіон пошани", з пурпурової підв'язкою. Я розумiю, що США, то супердержава, але, щось не так. Не повинно так бути.
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15.08.2022 19:00 Ответить
всем уже насрать на той боинг
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15.08.2022 16:18 Ответить
 
 