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Новини
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Нідерландський суд 17 листопада винесе вирок у справі про збиття МН17

бук,мн17

Нідерландський суд, який розглядає справу про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році, винесе свій вирок 17 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори стверджують, що один український і троє російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані Росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.

Також читайте: 8 років тому російська ракета збила МН17, а сьогодні російські ракети продовжують падати на українські міста, - посольство США

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Гаага (316) Нідерланди (1588) вирок (1092) літак (2968) суд (11744) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+6
Реакція русні: "Ну и чё? Чё вы нам сделаете?"
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15.08.2022 15:07 Відповісти
+6
Вони б ще через 100 років винесли рішення...
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15.08.2022 15:13 Відповісти
+5
Отлично, ждем новый пакет санкций за Боинг.
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15.08.2022 15:08 Відповісти
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Реакція русні: "Ну и чё? Чё вы нам сделаете?"
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15.08.2022 15:07 Відповісти
head-hunter(ov) nikto poka shto neotmenjal za babki - svoi zhe "upakujut" i vivezut s dostavkoi
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15.08.2022 16:29 Відповісти
Отлично, ждем новый пакет санкций за Боинг.
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15.08.2022 15:08 Відповісти
Пакет санкций само собой. Но и пакет Ураганов и Градов по городам Украины. Путлер не умеет проигрывать и признавать собственные ошибки. Только террор спецназа против путлера и его приближенных, включая их отпрысков, спасет весь мир от третьей мировой, на этот раз ядерной и окончательной для всего населения планеты Земля. Но адвокат дьявола Зеленский увидел мир в глазах оккупанта...
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15.08.2022 15:17 Відповісти
Яків Сталін отприском був? Був. Спасло це хоч кого-небудь? Не спасло.
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15.08.2022 15:21 Відповісти
Сталін хоть і був неперевершиний поц, але він був особистістю. А ***** пздлива і нікчемна істота. Порівняння не вдале.
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15.08.2022 16:24 Відповісти
Яка особистість? Вони одного поля ягоди, тирани
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15.08.2022 18:08 Відповісти
Припусти, які санкції ще може ввести Захід? Ось мені в голову нічого не приходить. Я не жартую. В ЄС зараз нових санкцій бояться реально. Шольц буквально вимагає забрати турбіну СП-2, який працює на 20% "Газпром" вимагає якісь гарантії, що дуже не подобається ЄС, але страх перед зимою, буквально панічний, зараз пекельна спека,, значить буде дуже холодна зима (середньорічна температура, зазвичай однакова) що Раша? так, турбіну не забирає, більше того, в" Газпромі " заявили, що зупинять на ТО останню турбіну, а це катастрофа. Українська труба? Так Україна, тиждень тому припинила транзит газу до Словаччини та Угорщини, посилаючись на санкції ЄС. Катастрофа? Ні, раша почала качати через "Турецький потік"
І ще, поставки Рашi газу в Китай, виросли в 10 разів, нафти в Індію, в 50 ! раз здохне Раша? Можливо, але точно після ЄС.
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15.08.2022 16:15 Відповісти
Питання не в тому чи є в тебе гроші якщо санкції забороняють продаж потрібного.
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15.08.2022 18:03 Відповісти
Кому? Диспетчеру Карплосу?
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15.08.2022 15:12 Відповісти
Вони б ще через 100 років винесли рішення...
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15.08.2022 15:13 Відповісти
Импотенты. Не достойны Вы памяти тех детей кто падал с 10 тыс метров.
Накажут 4 человек...
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15.08.2022 15:15 Відповісти
и тех заочно, сидеть никто из них не будет
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15.08.2022 15:51 Відповісти
Ого які швидкі хлопи, всього 8 років знадобилось
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15.08.2022 15:23 Відповісти
іншими словами : то і 10 років не пройде ?? ))
ну хоть так , і то добре. а могли замяти справу
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15.08.2022 15:37 Відповісти
Рановато, лучше 17 июля 2023 года, когда уже совсем х=ло ослабеет и можно приговоры вешать
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15.08.2022 15:37 Відповісти
Полковника Мухомора Каддафи сбившего самолет над шотландським городом Локкерби и признавшем свою вину Суд состоялся через 19 лет... Мухомор признал вину и выплатил бешенное бабло за убийство...
Крысы мавзолейные...впереди Суд над убийцами сбитого самолёта президента Польши Леха Качинского под Смоленском....
Бесследно ничего не бывает в этой жизни...
За братство с Гитлером в 1939 году СССР заплатил 60 млн.жизней советских убитых граждан...
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15.08.2022 15:41 Відповісти
Мавзолейний, (твоє слово-паразит)3 липня 1988 року. Авіалайнер Airbus A300B2-203 авіакомпанії Iran Air був збитий ракетою крейсера «Vincennes» який знаходився в територіальних водах Ірану. Американський уряд заявив, що авіалайнер Iran Air помилково був ідентифікований як винищувач. Загинули 290 осіб. США, через 8 років, заплатили родичам жертв 131 млн $, причому, вiд мiжнародного суду, вiдмовились, i вибачатися, категорично теж відмовились
Мавзолейний, що дали капітану крейсера»Vincennes"?
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15.08.2022 18:44 Відповісти
Незадовго до інциденту в районі знаходився іранський протилодочний і розвідувальний літак P-3 «Оріон», до якого пілоти рейсу 655 помилково віднесли запити, отримані ними по радіо.
Рейс 655 відхилився приблизно на 5 кілометрах від центру повітряного коридору незадовго до того, як він був збитий. Таке відхилення є нетиповим для комерційних лайнерів, і що відхилення могло бути розцінено як атаку.

Інцидент стався приблизно через рік після того, як в Перській затоці іракський літак «Міраж» обстріляв та пошкодив американський фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результаті влучання протикорабельної ракети «Exocet» на кораблі загинули 37 членів екіпажу, а корабель отримав серйозні ураження. Після цього інциденту на американському військовому флоті, що діяв у Персидському заливі, були введені нові правила безпеки, що дозволяли обстрілювати потенційно небезпечні повітряні цілі.
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15.08.2022 19:03 Відповісти
Я не фахівець, але що читав. Борт летів по цивільному коридору закритому для вiйськових, з включеним транспондером, якого на військових літаках немає, ну і переплутати величезний Ейрбас, з дрібним винищувачем, маючи систему "Іджіс", це не серйозно. Причому, він був над територією Ірану, 7 хв набирав висоту, після зльоту, тобто явно не готувався до атаки.
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15.08.2022 19:16 Відповісти
Підказую. За знищення літака, капітан крейсера у. Роджерс який, прийняв рішення збити літак, був нагороджений орденом "Легіон пошани", з пурпурової підв'язкою. Я розумiю, що США, то супердержава, але, щось не так. Не повинно так бути.
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15.08.2022 19:00 Відповісти
всем уже насрать на той боинг
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15.08.2022 16:18 Відповісти
 
 