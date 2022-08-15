Нідерландський суд 17 листопада винесе вирок у справі про збиття МН17

Нідерландський суд, який розглядає справу про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році, винесе свій вирок 17 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори стверджують, що один український і троє російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані Росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.