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Нідерланди нададуть Україні 65 мільйонів євро для відбудови

нідерланди

Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро допомоги для початку відбудови постраждалих унаслідок російської агресії регіонів.

Про це повідомила міністр зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Лісьє Схрейнемахер на зустрічі з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нідерланди виділять 65 мільйонів євро на допомогу та інвестиції в Україну", - сказала Схрейнемахер.

За її словами, пакет включатиме співфінансування зусиль нідерландських компаній із відновлення інфраструктури, як-от мости, дамби та лікарні, у постраждалих від війни регіонах України. Кошти також будуть спрямовані на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Міністр зауважила, що 1 мільйон євро Нідерланди нададуть на розробку першочергових проєктів реконструкції Херсона, Одеси та Миколаєва. Підтримку українським партнерам готова надати й Асоціація муніципалітетів Нідерландів, яка допоможе залучити нідерландських фахівців до розробки та реалізації таких планів.

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Крім того, 10 мільйонів євро уряд Нідерландів планує виділити на розмінування та ліквідацію вибухонебезпечних предметів на територіях, де точились бойові дії.

"Розмінування життєво важливе. Лише після того, як вибухівку буде нейтралізовано, люди зможуть безпечно повернутися до своїх домівок та розпочати роботи з відновлення домогосподарств і підприємств", - наголосила Схрейнемахер.

Нідерланди також нададуть 2,5 мільйона євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки макроекономічних реформ, державного управління та забезпечення верховенства права в Україні та ще 2 мільйони євро – Фонду народонаселення ООН для надання психосоціальної підтримки жертвам сексуального та гендерного насильства в Україні.

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Автор: 

Нідерланди (1601) відбудова (363)


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Тю, 65 мільйонів. Це ж всього кілька мерседесів для ЗЕкоманди...
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22.08.2022 22:11 Відповісти
=Каховська ****** і Антонівській міст покинули чат=...

Шкода.
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22.08.2022 22:13 Відповісти
дякуємо..тільки попередьте, що проконтролюєте кожне євро... щоб і бажання не було замулькати!!!
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22.08.2022 22:29 Відповісти
При слове "забудова" зеленые очень сильно возбуждаются,и уже сейчас начинают подсчитывать свой гешефт!
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22.08.2022 22:41 Відповісти
этих 65 млн детям зелёных на один зуб не хватит, а не то чтобы и внукам прибарахлиться.
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22.08.2022 22:43 Відповісти
неособо разгуляешся на 65 лямов, но, одному какому то нашему гопнику, будет вилла на лазурном берегу!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2022 22:50 Відповісти
Звісно дякуємо, але нам потрібні сотні мільярдів щоб хоча б частково відновити втрачене, а спочатку купа всього щоб вистояти, кінця жахіттю не видно.
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22.08.2022 23:03 Відповісти
Ze купе Кучмі лісапєд за ці сльози...у Данілича вже давно нічого не працює..а він давно не батько української олігархіі Голандці..схаменіцця...інфляція у Світі... Даніличу малувато буде грошенят...
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22.08.2022 23:19 Відповісти
Дайте бронетехніку зі зберігання не жмітться, чим скоріше закінчеться війна тим краще буде всій Європі і Світу!!! Шановні Нідерланди!
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23.08.2022 01:51 Відповісти
 
 