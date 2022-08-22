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Новости Война
19 228 84

"Имеем закрытую социологию: общество РФ уже начинает шататься", - Данилов

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной.

Об этом свидетельствует закрытая социология, сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"У нас есть закрытая социология, которую недавно провели в Российской Федерации. Общество РФ уже начинает шататься. И такой единогласной поддержки их диктатора Путина уже нет. Они начинают думать об ответственности, которая будет. И главное – у нас есть отдельное исследование по женской части: они начинают очень бояться за своих детей, за своих внуков, за своих мужей. Потому что ежедневно их все больше и больше отправляется туда в черных пакетах", - сказал Данилов.

После 24 февраля россиян в Украине "косили пачками", рассказал Данилов, и, по данным этого исследования, в России почти нет семей, в которых не было бы родственников или знакомых, погибших или раненых на войне.

Читайте также: В преддверии 24 февраля военное руководство Беларуси уверяло, что атаки на Украину с их территории не будет, - Данилов

"И они начинают задумываться, нужно ли им дальше отправлять своих детей сюда", – сказал Данилов.

Он прогнозирует, что это будет постепенно влиять на внутреннее единство в России и может привести к ее распаду.

"Россияне называли Крым "красной линией" и говорили, что с таким оскорблением, как уничтожение крымского моста, не смогут смириться. Однако им придется проглотить не только это, но и многие вещи, которые ожидают их ближайшие 5-7 лет", - заявил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96455)


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Топ комментарии
+40
Те кто просрали начало войны, теперь имеют "закрытую социологию" из Рашки о хитаниях?.. Когда уже конкретной работой займётесь? Что с Азовом, что с оборонно-промышленным комплексом, что с монакским "батальоном", что с очищением наших недоорганов от мусора?
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22.08.2022 23:39 Ответить
+23
казки для дурників. І, крім того, де там жінки? там самки - і це факт, а не образа
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22.08.2022 23:38 Ответить
+21
Боже , какие есть наивные люди в Украине ! Сначала они по приколу голосуют , а потом задают вопросы , не понимая смысла : « я вам ничего не должен « .

кому вы задаёте вопросы , если вам нечего не должны ?

думать надо было 21:04:2019 года .
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22.08.2022 23:51 Ответить
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ну коли почали шататись, то значит уже"встали с кален", але поки шо стандартно ужраті боярою до русосвинського нявкання.
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22.08.2022 23:37 Ответить
Мне бывшие знакомые из мацквы хрюкали в 2014-15 годах что ихнет на Донбассе. А через 2 минуты плакались что вдруг их сына могут забрать на эту войну.
Я же им отвечал, что согласно их же слов ихтамнет, но вата своим словам ихтамнет верила, а вот моим словам что ихтамнет не верила....
Вот такая она вата.
А чтоб общество зашаталось - нужны взрывы в Мацкве, других больших городах.....Метро, вокзалы, заводы, склады боеприпасов....Вот тогда они начнут задумываться зачем им нужна эта война.
А так судя по всему где-то 70-80% кацапов поддерживают эту войну.
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23.08.2022 00:57 Ответить
Всі надії на "соціальні хитання" в Росії марні. Поскаржаться на високі ціни в магазині, поговорять на півголосу на кухні, що у "знайомих сина привезли і поховали в закритій труні", і далі голосуватимуть за путіна та за продовження війни.
Тому що внизу "хитатися" може скільки завгодно, а всі політичні та соціальні зміни в Росії приходили лише з верхів.
Звідси і висновок - нехай народ-терпила хитається собі, а збожеволілого маніяка прибере тільки свій, соратник із найближчого оточення
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23.08.2022 05:38 Ответить
Як сказав знайомий з кацапії з початком війни і до сьогодні кількість ідіотів які підтримують війну тільки збільшилась. Так, що не 70-80%, а 99,99% - це факт!
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23.08.2022 08:43 Ответить
казки для дурників. І, крім того, де там жінки? там самки - і це факт, а не образа
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22.08.2022 23:38 Ответить
свиноматки я би сказав
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23.08.2022 09:39 Ответить
Очень существенное замечание, пани Ольга. Респект.
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23.08.2022 10:08 Ответить
Навіть якщо це не так, то це - елемент інформаційної війни з кацапами.
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22.08.2022 23:38 Ответить
дебилов
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23.08.2022 05:28 Ответить
Так кацапам і розповідайте, що вони хитаються. Бійці невідімого інфохронту, мля
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23.08.2022 06:40 Ответить
План Шатун повертається туди звідки прийшов.
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22.08.2022 23:39 Ответить
Те кто просрали начало войны, теперь имеют "закрытую социологию" из Рашки о хитаниях?.. Когда уже конкретной работой займётесь? Что с Азовом, что с оборонно-промышленным комплексом, что с монакским "батальоном", что с очищением наших недоорганов от мусора?
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22.08.2022 23:39 Ответить
Боже , какие есть наивные люди в Украине ! Сначала они по приколу голосуют , а потом задают вопросы , не понимая смысла : « я вам ничего не должен « .

кому вы задаёте вопросы , если вам нечего не должны ?

думать надо было 21:04:2019 года .
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22.08.2022 23:51 Ответить
кому и куда хенераль наумов вез мешок евро и брюлики . как в этом учавствовал начальник сбу баканов . на какой стадии следствие --- против ПЕТРА открывали дела за ТОМОС . ЗА КАТЕРА . за контрнаступ . всего 52 дела нарыли гандоны зеленые . а за друга президента как говна в рот набрали . чье было бабло и камешки избиратели 73 проц. хотят знать . за что сняли бенядиктову тоже молчит опа --- наверно хреново привязала ПЕТРА до медведчука
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23.08.2022 07:07 Ответить
По пунках:
: ніколи не займуться роботою - не для того себе вікормлювали.
: Ім *******, шо з Азовом - не з ними ж.
: ви будете дивитись 95 квартал.
: і перестаньте вже, підараси, задавать питання, хто же підарас...
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23.08.2022 07:58 Ответить
Терзают глубокие сомнения по поводу "задумываются",у идиотов нет такой способности!
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22.08.2022 23:40 Ответить
Шлунок не обманеш бо скільки губами не плямкай а кендюх пустий.
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22.08.2022 23:43 Ответить
не обольщайся...
чтоб раззомбировать эту помойку необходимы десятилетия и смена 2-3 поколений...
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22.08.2022 23:40 Ответить
Ви невиправний оптиміст. 2-3 покоління? Вони щойно з кам'яного віку вийшли. І то не самі - їх людська цивілізація витягла. Але ментально вони ще там, тільки замість кам·якої сокири махають вкраденою у тої ж таки цивілізвції ядерною бомбою.
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23.08.2022 04:35 Ответить
За 3 поколения трудно, но можно.
Всех детей до 5 лет отделить от родителей и прародителей.
Администрация только оккупационная, чтобы не имели ни знакомых, ни родни и желательно, чтобы не знали русского. Доставлять на вертолётах на срок не более 3 месяцев, размещать за высоким забором с вооружённой охраной, иначе коррумпируют. Переводчики-иностранцы, для кого русский не родной язык, чтобы вытравить эти все непереводимые игры слов и понятий. Старшие поколения на тяжёлый физический 12 часовой труд на открытом воздухе с 8 часовым сном и ежедневными 4 часовыми политзанятиями.
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23.08.2022 05:54 Ответить
ув. В.Шевченко, именно ваш подход очень трезвый и реалистичный:

2-3 поколения и плюс 50 лет гуманитарной оккупации территории РФ войсками ООН, плюс 70 лет Внешнего управления со стороны ЕС, США и Японии.
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23.08.2022 10:11 Ответить
суспільство РФ уже починає хитатися
Починає хитатися... починає... вже хитається... продовжує хитатися...
(позіхає):
Піду я спатоньки...
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22.08.2022 23:41 Ответить
Данилов, для того, чтобы суспильство почало хитатися, нужно, чтобы оно почало думати. А это на раше невозможно. Поэтому - только чистки. Лагеря не помогут.
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22.08.2022 23:43 Ответить
Медвєдєв уже ходить у чорному одязі на
знак хитання суспільства
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22.08.2022 23:43 Ответить
Так где же статистика? Наверное, ввп подерживало 110%, а сейчас - только 105%.
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22.08.2022 23:46 Ответить
Маємо закриту соціологію: суспільство РФ уже починає хитатися", - Почему меня шокирует какие …… управляют Украиной , что утверждают , что в Московии есть суспільство ?
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22.08.2022 23:46 Ответить
Вранье. Чем больше у них нищета - тем больше желающих сдохнуть за пачку рублей. А желания сменить власть, чтобы не сдыхать за резаную бумагу - у них нет и не будет
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22.08.2022 23:47 Ответить
Крепостные рабы, были есть и будут пока не сдохнут .
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22.08.2022 23:52 Ответить
путін же заявив, що росія знову стала вєлікой свєрхдєржавой, а отже росія закріпилась надійно на дні, і все у них дуже погано
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22.08.2022 23:47 Ответить
хто ще вірить Данилову? - лакею Єрмака, який проїбав війну
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22.08.2022 23:52 Ответить
до чого тут віра? є результати опросу, шукайте в неті
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22.08.2022 23:54 Ответить
"Ми маємо закриту соціологію, яку нещодавно провели в Російській Федерації Джерело:
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22.08.2022 23:56 Ответить
Він ще й опросам вірить!
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23.08.2022 06:46 Ответить
було 66% хто за війну, тепер 55%
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23.08.2022 00:04 Ответить
Громадяни РФ нічого у своїй країні не вирішують. Тому ці заяви Данілова звичайнісінький абсурд. Я б рекомендував краще нашій владі замислитись. Бо народ може згадати і обіцянки про контрнаступ і багато іншого.
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22.08.2022 23:55 Ответить
ой, вони віками хитаються, але від горілки
а шкоду як робили, так і роблять
аналітик наш, замість пастора
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23.08.2022 00:00 Ответить
Пастор хоча б викликав повагу. А ці анал і тики тільки огиду викликають - Фейгін, Арестович, Піонтковський, Жданов.
До речі, якщо ви помітили - вони записують по декілька відосиків на день на різних ресурсах і ці відосики с загальній складності по декілька годин інколи.
Фейгін - адвокат, коли ж він тоді встигає працювати ?
Арестович - радник Зеленського, теж коли працює ?

Просто ці балаболи своїм язиком і заробляють собі на життя. А Арестович ще крім того получає зарплатню з бюджету.
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23.08.2022 01:03 Ответить
Типовий приклад спроби ************ "запустить ветку по дискредитации отдельных персоналей". За якими критеріями до купи Арестовича(радник взагалі всього ОП, тобто ніхто), Жданова(неодноразово лохонутий розповідач -переповідач) закинуті справжній аналітики?
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23.08.2022 03:50 Ответить
Потім тверезим напишеш ще раз.
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23.08.2022 06:26 Ответить
КРОВАВИЙ ПАСТОР ПИШЕМО З ВЕЛИКОИ ЛИТЕРИ . а ******** арестович з маленькои
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23.08.2022 06:55 Ответить
нє, ну фейгіна рашисти позбавили ліцензії, то він тепер перекваліфікувався в блогери. пйонтковський на пенсії давно. жданов теж мабуть пенсіонер, військові рано ж виходять на пенсію.
а от ці всі радники, типу арестовича і подоляка - це справжні вороги. сидять на зарплаті і гадять. і ніякої відповідальності ні за що не несуть!
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23.08.2022 09:28 Ответить
Закрита соціологія, це ти в Твіттері начитався?
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23.08.2022 00:02 Ответить
какие пакеты ? их закупили только 45000, все уже закончились
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23.08.2022 00:03 Ответить
Вся ваша закрытая социология это Мацква и *****. Ну может еще 3-4 города. Там в Сибири Х...ло не знают в лицо, это при том что он у власти 23 года.
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23.08.2022 00:04 Ответить
такій х..ні може вірити геть розумово обмежена людина
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23.08.2022 00:07 Ответить
лапша на вуха.
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23.08.2022 00:12 Ответить
Там жінки зовсім не лякаються загубити синочка на війні, вони Золкіну кажуть, що так требо. Припускаю, що вони чекають білу каліну- ладу.
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23.08.2022 00:19 Ответить
данілов, ти, блазню озеленений, не про "закриту соціологію" на кацапщині базікай, ти розкажи, скільки ліній із виробництва набоїв та артснарядів ви вже запустили? чи відновили виробництво "нептунів". ти не х...йню мели, а кажи про те, що має значення для оборони країни!!!
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23.08.2022 00:24 Ответить
Ветеринар.
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23.08.2022 00:33 Ответить
не можна над нами так знущатись...нам перехоплень гур вистачає
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23.08.2022 00:42 Ответить
Отличная кацапологика(от других): в 14-15 годах блеяли , а ты докажи , шо мы вторглись. В 16-17 годах блеяли, мол, и где же ваши защитнички америкосы, да я сам ща возьму трахтомат в руки и пойду гасить биндер в лугандонии... Однако, шо-та пошло не так. Но факт, несколько поколений кацапов будут выплачивать по контрибуции , за нанесенный ущерб. Мы отстроимся, а кацапы в это время уйдут на дно, в депресняк.
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23.08.2022 02:15 Ответить
пан Саня - жодна контрібуція не поверне матері сина чи доню, як і батьку.
тільки знищені кацапи, можливо, заспокоять душу батька і матері...
а можливо і ні, но знищена кацапня на перше...
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23.08.2022 02:25 Ответить
На перше - знищенi цапрорилi, как пить дать. На друге, мы же не имеем выбора. Понятно , что убитых не вернуть, но три шкуры за это содрать из дурного порiддя, дык сам бог велел. ЗЫ... на параллельной ветке я ответил насчет дыма над водой. Здоров`я - вам, наснаги з вдачею. Будьмо.
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23.08.2022 03:03 Ответить
все буде добре, все буде,,,
тільки гарсонів на фронт не беріть - ті падлюки продадуть і предадуть все і всіх і все спортять..
якось вже без падлюк зелених на фронті....
гітару чи шо настроїть...?... ні - не на часі
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23.08.2022 03:08 Ответить
Гитару настроить... - цi або хворi, або падлюки насильно навязаывают на праздник на марафонных каналах свого гидотного 95-го квартала. Ступни и вправду думают что их никчемный продукт является шедевральным.
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23.08.2022 03:16 Ответить
ЗЫ... Но как бы там ни было, КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЕЛЬЕ, КОГДА ИДЕТ ВОЙНА.
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23.08.2022 03:18 Ответить
ступни(ступа) =тупни (тупий)
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23.08.2022 03:19 Ответить
в вас розуму достало клована відбулавити під час війни і звинуватити всіх тільки не себе...
а мені вже і гітару не настроїти?
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23.08.2022 03:22 Ответить
Я за главзеба не голосовал. И кстати, кто ему доктор, шо он дает повод прибулавиться.
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23.08.2022 03:27 Ответить
ніхто нікого не винуватить - як би там не було...
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23.08.2022 03:32 Ответить
а я настрою ту ржавелку... і замурличу під її ...
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23.08.2022 03:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RoGQ9UOSpeY А ця "настроена гiтара" допомагае вiдбути ракетнi атаки Одеси.
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23.08.2022 03:36 Ответить
саме те що я хотів почути від тебе... - дякую дуже....
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23.08.2022 03:42 Ответить
пан саня ты меня разочаровал ...
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23.08.2022 04:17 Ответить
огидненько, але ми і це перехряцаем .
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23.08.2022 04:21 Ответить
на мою думку у нас набагато більш хворе суспільство, ніж у росіян
тем більше вони ж піклуються про свої власні інтереси, а наша ватка - за інтереси імперії, тобто за іхні
у них є імперські шизоіди, ну наприклад половина їхнього населення, але я знайомий особисто з деякими росіянами, вони достатньо адекватні, деякі навіть друкували листівки проти війни, до того ж у них немало розумних публічних людей - Мурджабаєв, Бабченко, Швец, Невзоров, Піонтковський та інші
а у нас я бачу одних довбойобів, повторюся у Харкові на виборах мера азовець Немічев зібрав 0,0% голосів, 1% - партія Порошенко (там й мій голос), а 99% зібрали єтнічні банди богоізбранного народца - Голова еврейского конгреса України Фельдман, ОПЗЖ, єтнічна банда "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочки, Слуги маленького богоізбранного народа - всі разом 99%

не можу собі уявити наприклад Туреччіну, де на будь яких виборах Ататюрк би зібрав 0,0% голосів (це по суті клон нашого харківського ветерана війни Немічев), а 99% зібрали б жидовськи єтнічні банди
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23.08.2022 03:24 Ответить
В Харкові все було можна. Там навіть гангстер Гепа перебуваючи в комі підписував заяву про складення повноважень.
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23.08.2022 06:12 Ответить
Тст
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23.08.2022 03:39 Ответить
Шо, полегшало?
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23.08.2022 05:45 Ответить
Та вони по життю весь час "шатаются"...з бодуна. Нас більше задовольняє, щоб вони лежали...спокійно...в мішках...пластикових. На крайняк можна і в баночках від майонезу...якось так
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23.08.2022 05:52 Ответить
майонез в баночках дорогий, краще отрута оліс і рєшальє в пакетах
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23.08.2022 06:35 Ответить
Яка закрита соціологія ? та вних так само її пишуть на колінці, як в нас Єрмак і потім сують своїм, все как ви просили.....
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23.08.2022 06:16 Ответить
Ну... така собі новина. Ну хитаються й хитаються, може це й непогано, але ні про що. На ситуацію не вплине. Поки не буде "відкритої" соціології, як на вулицях ріжуть росгвардійців, захоплюють арсенали, створюють "народні республіки" - усім до дупи ці хитання.
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23.08.2022 06:18 Ответить
интересно как в рейхе бункерного ***** могли провести такой опорос . и кто мог это сделать . господин данилов ****** как арестович . там 99.9 проц. поддерживают войну ---ни в одном крупнейшем городе не вышли матери с плакатом НЕТ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ --- ********* втерла в мозги рашабыдлу что рашисты тут воюют с НАТО . чтобы меньше позору для ..второй.. армии мира
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23.08.2022 06:50 Ответить
сосать кацапы
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23.08.2022 06:54 Ответить
ветеринар или не знал (или забыл), но скорее всего не знал - есть ложь, наглая ложь и статистика... так вот, ветеринаре, не калапуцкай мозги... зараз явно видно, що щабель державної влади, на який вас ушльопків винесло, належить людям, які не лише не підготовлені для управління державою, але й шкодять їй на кожному кроці... слава Богу, є військові, яким я від усієї душі бажаю стати елітою українского суспільства на найближчі 50 років... і щоб вони ніколи ветеринарів, членограїв та кухарок до влади не підпускали...
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23.08.2022 07:08 Ответить
В Ростовскую область прилетела Бавовна горят и взрываются склады с БК...крупнейшие на рабZee

Также взорваны склады крыс путлера в Старобешевском районе Дамбасса...
Чуваки не курите на складах...
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23.08.2022 07:36 Ответить
це все маячня. рабське стадо на паРаші здатне хитатися тільки від бояри.
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23.08.2022 09:26 Ответить
Дивно, що нікого не зацікавила дата "найближчі 5-7 років", як я розумію, тривалість війни за оцінкою секретаря РНБО. Часу для хитань і коливань в різні боки більш, ніж досить.
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23.08.2022 10:05 Ответить
Ничего они не проглотят. Ментально они практически идентичны с украинцами. Украинцы ведь ничего не проглотили. Это не европейцы которых больше волнует комфорт. Совки никогда не знали что такое комфортное существование. У них просто ничего нет кроме идеологии.
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23.08.2022 10:06 Ответить
Брехня, Данілов, така ж брехня, як про вагнерівців, про "вайни нібудєт".
Суспільство рабів само хитатись не може, хіба що, його хитатиме хазяїн.
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23.08.2022 10:48 Ответить
російські свиноматки зацікавлені в тому, щоб тримати немалу компенсацію за загиблого сина або чоловіка. І купити машину. Чи ще щось.
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23.08.2022 11:41 Ответить
Вони хитаються тільки після бояри чи скломия.
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23.08.2022 18:11 Ответить
 
 