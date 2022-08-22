"Маємо закриту соціологію: суспільство РФ уже починає хитатися", - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що громадяни Росії починають сумніватися у правильності війни з Україною.
Про це свідчить закрита соціологія, сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми маємо закриту соціологію, яку нещодавно провели в Російській Федерації. Суспільство РФ уже починає хитатися. І такої одноголосної підтримки їхнього диктатора Путіна уже немає. Вони починають думати про відповідальність, яка буде. І головне – у нас є окремо дослідження щодо жіночої частини: вони починають дуже лякатися за своїх дітей, за своїх онуків, за своїх чоловіків. Тому що щодня їх усе більше й більше туди відправляється в чорних пакетах", – сказав Данілов.
Після 24 лютого росіян в Україні "косили пачками", розказав Данілов, і, за даними цього дослідження, у Росії майже немає сімей, у яких би не було родичів чи знайомих, загиблих чи поранених на війні.
"І вони починають задумуватися, чи потрібно їм далі відправляти своїх дітей сюди", – сказав Данілов.
Він прогнозує, що це поступово буде впливати на внутрішню єдність в Росії та може призвести до її розпаду.
"Росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Однак їм доведеться проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5-7 років", – заявив Данілов.
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Я же им отвечал, что согласно их же слов ихтамнет, но вата своим словам ихтамнет верила, а вот моим словам что ихтамнет не верила....
Вот такая она вата.
А чтоб общество зашаталось - нужны взрывы в Мацкве, других больших городах.....Метро, вокзалы, заводы, склады боеприпасов....Вот тогда они начнут задумываться зачем им нужна эта война.
А так судя по всему где-то 70-80% кацапов поддерживают эту войну.
Тому що внизу "хитатися" може скільки завгодно, а всі політичні та соціальні зміни в Росії приходили лише з верхів.
Звідси і висновок - нехай народ-терпила хитається собі, а збожеволілого маніяка прибере тільки свій, соратник із найближчого оточення
кому вы задаёте вопросы , если вам нечего не должны ?
думать надо было 21:04:2019 года .
: ніколи не займуться роботою - не для того себе вікормлювали.
: Ім *******, шо з Азовом - не з ними ж.
: ви будете дивитись 95 квартал.
: і перестаньте вже, підараси, задавать питання, хто же підарас...
чтоб раззомбировать эту помойку необходимы десятилетия и смена 2-3 поколений...
Всех детей до 5 лет отделить от родителей и прародителей.
Администрация только оккупационная, чтобы не имели ни знакомых, ни родни и желательно, чтобы не знали русского. Доставлять на вертолётах на срок не более 3 месяцев, размещать за высоким забором с вооружённой охраной, иначе коррумпируют. Переводчики-иностранцы, для кого русский не родной язык, чтобы вытравить эти все непереводимые игры слов и понятий. Старшие поколения на тяжёлый физический 12 часовой труд на открытом воздухе с 8 часовым сном и ежедневными 4 часовыми политзанятиями.
2-3 поколения и плюс 50 лет гуманитарной оккупации территории РФ войсками ООН, плюс 70 лет Внешнего управления со стороны ЕС, США и Японии.
Починає хитатися... починає... вже хитається... продовжує хитатися...
(позіхає):
Піду я спатоньки...
знак хитання суспільства
а шкоду як робили, так і роблять
аналітик наш, замість пастора
До речі, якщо ви помітили - вони записують по декілька відосиків на день на різних ресурсах і ці відосики с загальній складності по декілька годин інколи.
Фейгін - адвокат, коли ж він тоді встигає працювати ?
Арестович - радник Зеленського, теж коли працює ?
Просто ці балаболи своїм язиком і заробляють собі на життя. А Арестович ще крім того получає зарплатню з бюджету.
а от ці всі радники, типу арестовича і подоляка - це справжні вороги. сидять на зарплаті і гадять. і ніякої відповідальності ні за що не несуть!
тільки знищені кацапи, можливо, заспокоять душу батька і матері...
а можливо і ні, но знищена кацапня на перше...
тільки гарсонів на фронт не беріть - ті падлюки продадуть і предадуть все і всіх і все спортять..
якось вже без падлюк зелених на фронті....
гітару чи шо настроїть...?... ні - не на часі
а мені вже і гітару не настроїти?
тем більше вони ж піклуються про свої власні інтереси, а наша ватка - за інтереси імперії, тобто за іхні
у них є імперські шизоіди, ну наприклад половина їхнього населення, але я знайомий особисто з деякими росіянами, вони достатньо адекватні, деякі навіть друкували листівки проти війни, до того ж у них немало розумних публічних людей - Мурджабаєв, Бабченко, Швец, Невзоров, Піонтковський та інші
а у нас я бачу одних довбойобів, повторюся у Харкові на виборах мера азовець Немічев зібрав 0,0% голосів, 1% - партія Порошенко (там й мій голос), а 99% зібрали єтнічні банди богоізбранного народца - Голова еврейского конгреса України Фельдман, ОПЗЖ, єтнічна банда "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочки, Слуги маленького богоізбранного народа - всі разом 99%
не можу собі уявити наприклад Туреччіну, де на будь яких виборах Ататюрк би зібрав 0,0% голосів (це по суті клон нашого харківського ветерана війни Немічев), а 99% зібрали б жидовськи єтнічні банди
Также взорваны склады крыс путлера в Старобешевском районе Дамбасса...
Чуваки не курите на складах...
Суспільство рабів само хитатись не може, хіба що, його хитатиме хазяїн.