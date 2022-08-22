"Маємо закриту соціологію: суспільство РФ уже починає хитатися", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що громадяни Росії починають сумніватися у правильності війни з Україною.

Про це свідчить закрита соціологія, сказав він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми маємо закриту соціологію, яку нещодавно провели в Російській Федерації. Суспільство РФ уже починає хитатися. І такої одноголосної підтримки їхнього диктатора Путіна уже немає. Вони починають думати про відповідальність, яка буде. І головне – у нас є окремо дослідження щодо жіночої частини: вони починають дуже лякатися за своїх дітей, за своїх онуків, за своїх чоловіків. Тому що щодня їх усе більше й більше туди відправляється в чорних пакетах", – сказав Данілов.

Після 24 лютого росіян в Україні "косили пачками", розказав Данілов, і, за даними цього дослідження, у Росії майже немає сімей, у яких би не було родичів чи знайомих, загиблих чи поранених на війні.

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"І вони починають задумуватися, чи потрібно їм далі відправляти своїх дітей сюди", – сказав Данілов.

Він прогнозує, що це поступово буде впливати на внутрішню єдність в Росії та може призвести до її розпаду.

"Росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Однак їм доведеться проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5-7 років", – заявив Данілов.