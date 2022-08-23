Враг безуспешно вел наступление у Красногоровки и Первомайского, - Генштаб

Начались сто восемьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

"На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Великая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары у Питомника и Мосьпанового. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии задействовал БпЛА.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Нанес авиаудару недалеко от Богородичного", - говорится в сообщении.

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В Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

В Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Наносил авиаудары возле Марьинки. Вел наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имел.

"На Новопавловском направлении совершил обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел", - добавляют в Генштабе.

На Запорожском направлении зафиксировано огненное влияние недалеко от Зализничного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Зализничное и Новополье.

Также сообщается, что на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое. Нанес авиационные удары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

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"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", - резюмируют в Генштабе.