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Новости Война
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Враг безуспешно вел наступление у Красногоровки и Первомайского, - Генштаб

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Начались сто восемьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

"На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Великая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары у Питомника и Мосьпанового. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии задействовал БпЛА.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Нанес авиаудару недалеко от Богородичного", - говорится в сообщении.

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В Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

В Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Наносил авиаудары возле Марьинки. Вел наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имел.

"На Новопавловском направлении совершил обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел", - добавляют в Генштабе.

На Запорожском направлении зафиксировано огненное влияние недалеко от Зализничного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Зализничное и Новополье.

Также сообщается, что на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое. Нанес авиационные удары вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

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"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", - резюмируют в Генштабе.

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6585) обстрел (28254)


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США надають Україні більше зброї, аніж про це оголошується публічно - Politico-Офіційний Вашингтон дає Україні більше різної зброї, аніж оголошує про це публічно. До таких висновків **********, зокрема, ураження Збройними силами України російських цілей у Криму, розміщених на значній відстані від лінії фронту.Про це пише видання https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/08/22/is-the-u-s-giving-ukraine-some-weapons-secretly-00053079 Politico , цитуючи американських експертів Майкла Вайсса, Джеймса Раштона і Тома Карако. На думку експертів, США також таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.Також у матеріалі згадується про передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM, здатних вражати системи ПВО, про які нещодавно заявив високопоставлений представник Пентагону. Зазначається, що раніше США анонсували надання Києву можливостей щодо протидії радарам, проте не конкретизували, про що саме йдеться.Сполучені Штати Америки включили ********** M982 Excalibur у новий пакет військової допомоги для України. Це новітні високоточні далекобійні ********** калібру 155-мм, які підходять до будь-якої ствольної артилерії відповідного калібру.
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23.08.2022 08:20 Ответить
Це читати про таємно не хочу. Відповідь Бутусова,чимсь та атакували Крим, диверсії і безпілотних. Що цю політико обговорювати
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23.08.2022 08:27 Ответить
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23.08.2022 10:23 Ответить
 
 