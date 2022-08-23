"Это не война Путина, это война россиян", - МИД Польши

Евросоюз вряд ли согласится на прекращение выдачи виз всем россиянам.

Такого мнения придерживается вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

При этом он подчеркнул, что Польша поддерживает эти ограничения.

Это не война Путина, потому что не Путин ведет эту войну, россияне воюют в этой войне. Если их семьи этого не понимают, если их родные не могут понять, что происходит в Украине, я думаю, что они тоже должны за это нести ответственность. Потому что, если бы Путин не имел поддержки своего общества, он, наверное, не вел бы войны. Вопреки всему, он чувствителен к тому, как его политику оценивают сами россияне", - сказал Вавжик.

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По его мнению, для Германии вопрос морали не так важен, как возможность ведения бизнеса с Россией.

Вавжик напомнил, что с начала войны Германия заняла очень нейтральную позицию, а самую большую военную помощь Украине присылают США, Великобритания и Польша.