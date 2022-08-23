"Це не війна Путіна, це війна росіян", - МЗС Польщі
Євросоюз навряд чи погодиться на припинення видачі віз усім росіянам.
Такої думки дотримується віцеміністр закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.
При цьому він наголосив, що Польща підтримує ці обмеження.
"Це не війна Путіна, тому що не Путін веде цю війну, росіяни воюють у цій війні. Якщо їхні родини цього не розуміють, якщо їхні рідні не можуть зрозуміти, що відбувається в Україні, я думаю, що вони теж повинні за це нести відповідальність. Тому що, якби Путін не мав підтримки свого суспільства, він, напевно, не вів би війни. Всупереч усьому, він чутливий до того, як його політику оцінюють самі росіяни", - сказав Вавжик.
На його думку, для Німеччини питання моралі не таке важливе, як можливість ведення бізнесу з Росією.
Вавжик нагадав, що з початку війни Німеччина зайняла дуже нейтральну позицію, а найбільшу військову допомогу Україні надсилають США, Велика Британія та Польща.
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оркі рушать русофіковані міста, ґвалтують і вбивають русофіковане населення, гонять до армії русифікованих чоловіків
а ось клич западенців « Москаляку на Гиляку» - орків лякае
А саме головне росіяни хочуть бути орками. Їм подобається цей архетип бо воно на порядок краще за гоблінів. Орк в одиночку може перемогти. Орк це така собі тупа альфа і ось росіяни на це фапають.
(блюющий смайлик)
Саме кацапи воюють проти нас.
Орки розуміють тілько автомобіль "ладу".
І світ мовчав і не притягнув до відповідальності Тому кацапи рахують за норму вбивства в чужих країнах
до речі - 8 років як збили літак - головний злочінец вже в Гаазі?
і ще- жахливи ЗЛОЧІНИ творить раша в АФРІЦІ - Гуттереш мовчить !
только Эрдоган не выдержал и встал против кацапов в Сирии и Ливии .
"Русские - это европейские костюмы и азиатско-варварские поступки. "
"В характере русских поражает какая-то прирожденная нравственная тупость и азиатское равнодушие к человеческой боли и страданию".
тільки тоді може шось таке замовлювати іншим.
Поки сама видає кацапам візи - треба захлопнути зеленоґо рота і не ******* на інших.
Тепер пукін робить уже слідуючу, ще більшу помилку - хоче приєднати Україну, яка вже вся стала "Західною" до росії. Українці ж такі - зроблять ВСЮ росіюшку Західною Україною
Хто ж россіян відмовиться від хорошої горілки, смачного сала з мясним прошарком, пахучим хлібом і смачною помідорою з поля - вони ж не зовсім дурні
Любі польські друзі. Будь ласка, напишить це гасло на плакаті та встановте перед німецькім посольством у Варшаві.
ніколи не думав, що це Гетьманівська робота - стогнати і стогнати і стогнати,
нічого не робити, а тільки закликати, а як шо не так - то винуваті ті хто не додали.
опца дрица оца ца - вони зробили разом всіх...
бо ці зелені павуки задушать кого завґодно - клешнями перекусять перехриплять.
В этом году страны ЕС выдали уже 850 тысяч виз жителям РФ: при налоге по 100 евро в оборонный бюджет Украины поступило бы 85 миллионов евро. Это стоимость 85 хороших современных танков.
Вы создали для нас сверхцель - избавить мир от России, которая убивает просто так. Просто потому, что вдруг с утра захотелось. А потом, будучи "хорошим русским", можно через хиханьки ... ехидно комментировать, что у Запада не получается относительно России. Именно это отсутствие эмпатии и вины и показывают, почему мы правы, почему жители России должны спуститься в коллективную яму. И сидеть в ней, пока не избавятся от ресентимента, который превратил их жизнь в постоянную злобу, заставляющую доказывать всему миру, что Россию нужно бояться. Пока в России доминирует страх, а не любовь, не надо взывать к нашему сочувствию. Нам вас не жалко".
(Ю.Романенко).
Шановне панство,
Вважаю помилкою називати Росію, росіян фашистами, свинями,орками.
Не треба «ображати» фашистів…худобу… свиней!
Назва країни, народу повинна відображати національну ідею країни і її народу.
Є російське літературне слово яке повністью,
ПОВНІСТЬЮ відповідає назві Росії і росіян.
Для розуміння проблеми треба точно знати національну ідею Росії.
Національна ідея Росії точно розраховується по наступній формулі.
6С = 3С(в)+3С(з).
Де:
3С(в) - внутрішня національна ідея - Сцалі, сцемо і будемо сцати!
3С(з) - зовнішня національна ідея - Сралі, сремо і будемо срати!
Від росіян весь час тхне імперським лайном і тому їх треба звати СМЕРДами!
А суспільний лад в Росії треба звати - СМЕРДІЗМом.