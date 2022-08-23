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"Це не війна Путіна, це війна росіян", - МЗС Польщі

війна,руйнування

Євросоюз навряд чи погодиться на припинення видачі віз усім росіянам.

Такої думки дотримується віцеміністр закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

При цьому він наголосив, що Польща підтримує ці обмеження.

"Це не війна Путіна, тому що не Путін веде цю війну, росіяни воюють у цій війні. Якщо їхні родини цього не розуміють, якщо їхні рідні не можуть зрозуміти, що відбувається в Україні, я думаю, що вони теж повинні за це нести відповідальність. Тому що, якби Путін не мав підтримки свого суспільства, він, напевно, не вів би війни. Всупереч усьому, він чутливий до того, як його політику оцінюють самі росіяни", - сказав Вавжик.

Також читайте: Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

На його думку, для Німеччини питання моралі не таке важливе, як можливість ведення бізнесу з Росією.

Вавжик нагадав, що з початку війни Німеччина зайняла дуже нейтральну позицію, а найбільшу військову допомогу Україні надсилають США, Велика Британія та Польща.

Автор: 

віза (737) Польща (8669) росія (66478) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+28
шкода, що всі притомні європейці мешкають у Східній Європі
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23.08.2022 09:04 Відповісти
+21
Правдиво і відверто, коли вже вся світова спільнота дійде до такого висновку і відповідно відреагує.
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23.08.2022 09:04 Відповісти
+17
до 24.02.22 никто ничего не делал, а внутри Украины большой процент населения ждал своих "освободителей". Это признать стыдно, но нужно.
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23.08.2022 09:08 Відповісти
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шкода, що всі притомні європейці мешкають у Східній Європі
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23.08.2022 09:04 Відповісти
Розумна людина. На жаль, навіть не всі українці цього не розуміють
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23.08.2022 09:54 Відповісти
Правдиво і відверто, коли вже вся світова спільнота дійде до такого висновку і відповідно відреагує.
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23.08.2022 09:04 Відповісти
до 24.02.22 никто ничего не делал, а внутри Украины большой процент населения ждал своих "освободителей". Это признать стыдно, но нужно.
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23.08.2022 09:08 Відповісти
Вірно І коли я багатьом людям з Харкова, Одеси і так далі це кажу, чи кажу, що вони завжди голосували за про-російські партії чи кандидатів, то вони кажуть, що то була меншість, і що не можна винити схід, який став щитом для заходу. Ну логічно, що орки пішли на схід, бо там до них завжди було лояльне відношення, їх там багато хто і чекав. На заході, звісно, ніхто їх не чекав, тому вони і не мали ніяких ілюзій
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23.08.2022 09:19 Відповісти
«їх там багато хто і чекав. »
і дочекалися
оркі рушать русофіковані міста, ґвалтують і вбивають русофіковане населення, гонять до армії русифікованих чоловіків

а ось клич западенців « Москаляку на Гиляку» - орків лякае
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23.08.2022 09:37 Відповісти
Рекомендую не називати їх орками тому що вони ментально зовсім не похожі на орків. Їх архетип це гобліни. Малі, слабкі, тупі, гвалтують все що рухається, можуть перемогти тільки натовпом (победю як найкраще свідчить хто росіяни), виготовляти зброю та броню не можуть і тому мародерять та вдягаються в це (тисячі росіян в нашому взутті, броніках, касках цьому доказ).

А саме головне росіяни хочуть бути орками. Їм подобається цей архетип бо воно на порядок краще за гоблінів. Орк в одиночку може перемогти. Орк це така собі тупа альфа і ось росіяни на це фапають.
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23.08.2022 09:46 Відповісти
Надо признать, что на 99% виноваты олигархи. Они своими скотскими действиями очень злили абсолютно весь народ. Но явное большинство людей видели проблему правильно, а были и такие, которые в проблеме обвиняли не только олигархов и политиков их окружения, но и Украину. Олигархи и их политики это огромное зло. Они заслуживают наибольшего возможного наказания.
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23.08.2022 09:28 Відповісти
Олігархів на гиляку !
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23.08.2022 09:39 Відповісти
Олігархи так розізлили 73% народа що він проголосував за ставленника одного із них, ТАК?
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23.08.2022 09:43 Відповісти
Народ теж винен.
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23.08.2022 09:48 Відповісти
💯
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23.08.2022 09:10 Відповісти
Пьотр Вавжик має здоровий глузд на відміну від дуже багатьох у цивілізованому світі-респект...
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23.08.2022 09:10 Відповісти
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23.08.2022 09:12 Відповісти
Дочекаємося. А ворожа гнидота - най на осиці гойдається !
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23.08.2022 09:52 Відповісти
Українська вата використовує цю світлину з позначкою - "вот так должна выглядеть граница между Россией и Украиной"
(блюющий смайлик)
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23.08.2022 12:30 Відповісти
Все он сказал правильно и аргументировано. Жаль что и США не поддерживают прекращение виз всем жителям кацапстана.
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23.08.2022 09:15 Відповісти
сша тут неприятно удивили
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23.08.2022 14:43 Відповісти
А чому б і не подорожувати кацапам: заробили грошенят на вбивстві українців і в Європу на відпочинок.
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23.08.2022 09:15 Відповісти
Нарешті почало доходити...
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23.08.2022 09:17 Відповісти
Отож. Треба реально дивитись на те що відбувається.
Саме кацапи воюють проти нас.
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23.08.2022 09:18 Відповісти
********** ? Це протсо черговий чиряк на тулубі кацапстану.
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23.08.2022 09:54 Відповісти
Якщо їхні родини цього не розуміють, якщо їхні рідні не можуть зрозуміти, що відбувається в Україні, я думаю, що вони теж повинні за це нести відповідальність. Джерело:

Орки розуміють тілько автомобіль "ладу".
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23.08.2022 09:21 Відповісти
Полякі молодці - вони на весь світ волають, що в ЕВРОПЕЙСЬКу сукню вдягнені дикарі без моралі . І треба їх поставити на місце !!!
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23.08.2022 09:22 Відповісти
МЗС УКРАЇНИ мае постійно підкреслювати , що ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧІНИ РАША ТВОРИЛА І В ЧЕЧНІ, І В СІРІІ .
І світ мовчав і не притягнув до відповідальності Тому кацапи рахують за норму вбивства в чужих країнах

до речі - 8 років як збили літак - головний злочінец вже в Гаазі?

і ще- жахливи ЗЛОЧІНИ творить раша в АФРІЦІ - Гуттереш мовчить !
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23.08.2022 09:30 Відповісти
В 21 столетии Алеппо сравняли с землей ‼️‼️‼️. Где была та сраная Меркель , Макрон, ГУТТЕРЕШ и другие якобы важные лидеры? Вот оттуда и растут ноги наглойагрессии раши против Украины

только Эрдоган не выдержал и встал против кацапов в Сирии и Ливии .
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23.08.2022 09:45 Відповісти
В нього там свої інтереси - курдів відігнати подалі
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23.08.2022 10:02 Відповісти
А.П.Чехов :

"Русские - это европейские костюмы и азиатско-варварские поступки. "

"В характере русских поражает какая-то прирожденная нравственная тупость и азиатское равнодушие к человеческой боли и страданию".
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24.08.2022 00:06 Відповісти
Україна коли перестане видавати візи кацапні від слова зовсім сама,
тільки тоді може шось таке замовлювати іншим.
Поки сама видає кацапам візи - треба захлопнути зеленоґо рота і не ******* на інших.
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23.08.2022 09:23 Відповісти
А з Беларусью визовий режим досі не ввела , хоч Лукашенко дозволив кацапським військам вдарити в спину Україні
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23.08.2022 09:33 Відповісти
Росiяни самi повiрили, що iх тут чекають I що схiдняки хочуть бути пiд Росiею. Чомусь в iх пропагандистских каналiв лунае вiдати Захiдну Украiну Польщi або залишити той шмат землi. Чому? Вони прекрасно знають, що там нiхто iх не чекав. Скiльки було написано про Сталiнську помилку, про приеднання Зах. Украiни й що то западенцi не дали повнiстю Украiнцям русифiкуватись. На жаль, дуже багато ше чекае русского миру((((
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23.08.2022 09:27 Відповісти
Надо признать, что то что много ждут "русского мира", на 99% виноваты олигархи. Они своими скотскими действиями очень злили абсолютно весь народ. Но явное большинство людей видели проблему правильно, а были и такие, которые в проблеме обвиняли не только олигархов и политиков их окружения, но и Украину. Олигархи и их политики это огромное зло. Они заслуживают наибольшего возможного наказания.
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23.08.2022 09:34 Відповісти
Про помилку Сталіна приєднати Західну Україну до союзу я також чув від русофілів. Західна українузувала всю Україну.

Тепер пукін робить уже слідуючу, ще більшу помилку - хоче приєднати Україну, яка вже вся стала "Західною" до росії. Українці ж такі - зроблять ВСЮ росіюшку Західною Україною

Хто ж россіян відмовиться від хорошої горілки, смачного сала з мясним прошарком, пахучим хлібом і смачною помідорою з поля - вони ж не зовсім дурні
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23.08.2022 09:50 Відповісти
Про кацапів 🤣🤣🤣
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23.08.2022 09:41 Відповісти
Пані Софіє ! Не респект, а респекщите-те !!! Ну і розпечену ковіньку кацапурам у с....ку !
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23.08.2022 09:59 Відповісти
"Це не війна Путіна, це війна росіян".

Любі польські друзі. Будь ласка, напишить це гасло на плакаті та встановте перед німецькім посольством у Варшаві.
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23.08.2022 09:44 Відповісти
зелений небритий хрип звинувачень усіх тільки не самих себе...
ніколи не думав, що це Гетьманівська робота - стогнати і стогнати і стогнати,
нічого не робити, а тільки закликати, а як шо не так - то винуваті ті хто не додали.
опца дрица оца ца - вони зробили разом всіх...
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23.08.2022 09:44 Відповісти
Зе - не Гетьман ! Він - гнидмен.
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23.08.2022 10:01 Відповісти
це війна "рускава мира против цивилизации",війна варварів,дикунів проти нормальних цивілізованих людей всього світу.
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23.08.2022 09:45 Відповісти
Німцям навіть криваві гроші не смердять. Та й не тільки їм.
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23.08.2022 09:45 Відповісти
це ****, яке щастя, шо ще є Залужний і неравнодушні незелені хлопці...
бо ці зелені павуки задушать кого завґодно - клешнями перекусять перехриплять.
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23.08.2022 09:49 Відповісти
Много лет пишу это всем. Дело не в каком-то Путине, а в русских.
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23.08.2022 10:08 Відповісти
Звичайно. Як би вся росiя не пiдтримувала цього, то Путiн нiчого не робив би. Росiяни просто iмперцi.
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23.08.2022 10:58 Відповісти
если не хотят отменить полностью визы, тогда пусть введут для рабсеян "налог на войну" при выдаче визы или при пересечении границы с ЕС. И этот налог перечислять Украине. А также они должны подписывать официальный документ , поддерживают они или нет войну в Украине. Тех, кто "за" -аннулировать визы.
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23.08.2022 10:45 Відповісти
ув. Петра, вы сделали очень умное и практичное предложение о применении к гражданам РФ, получающим визы в ЕС и в США, налога за войну: 100 евро с носа в бюджет Минобороны Украины.

В этом году страны ЕС выдали уже 850 тысяч виз жителям РФ: при налоге по 100 евро в оборонный бюджет Украины поступило бы 85 миллионов евро. Это стоимость 85 хороших современных танков.
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24.08.2022 00:12 Відповісти
Это война рассеянных с рассеи.Польша,может ты поймёшь,бо в нас тупаки, гэпы дурепи.Слово рос належить нам.!!!укри.тупи
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23.08.2022 10:48 Відповісти
"...русский народ несет всю ответственность за такую политику. Не тиран порождает русский народ, а русский народ порождает свирепых тиранов. Вся история России об изнасиловании. Об изнасиловании царями народа, об изнасиловании русским народом всех соседей до которых он мог дотянуться. Таким образом, не Путин является главной проблемой для планеты и Украины, в частности, а русский народ, который постоянно рождает Путиных...
Вы создали для нас сверхцель - избавить мир от России, которая убивает просто так. Просто потому, что вдруг с утра захотелось. А потом, будучи "хорошим русским", можно через хиханьки ... ехидно комментировать, что у Запада не получается относительно России. Именно это отсутствие эмпатии и вины и показывают, почему мы правы, почему жители России должны спуститься в коллективную яму. И сидеть в ней, пока не избавятся от ресентимента, который превратил их жизнь в постоянную злобу, заставляющую доказывать всему миру, что Россию нужно бояться. Пока в России доминирует страх, а не любовь, не надо взывать к нашему сочувствию. Нам вас не жалко".

(Ю.Романенко).
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23.08.2022 10:55 Відповісти
СКАРГА

Шановне панство,

Вважаю помилкою називати Росію, росіян фашистами, свинями,орками.

Не треба «ображати» фашистів…худобу… свиней!

Назва країни, народу повинна відображати національну ідею країни і її народу.

Є російське літературне слово яке повністью,

ПОВНІСТЬЮ відповідає назві Росії і росіян.

Для розуміння проблеми треба точно знати національну ідею Росії.

Національна ідея Росії точно розраховується по наступній формулі.

6С = 3С(в)+3С(з).

Де:

3С(в) - внутрішня національна ідея - Сцалі, сцемо і будемо сцати!

3С(з) - зовнішня національна ідея - Сралі, сремо і будемо срати!

Від росіян весь час тхне імперським лайном і тому їх треба звати СМЕРДами!

А суспільний лад в Росії треба звати - СМЕРДІЗМом.
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23.08.2022 11:07 Відповісти
Слабо.
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23.08.2022 11:34 Відповісти
Ну очевидные же вещи говорит! Почему это не понимают, например, в Германии??? Значит в Германии канцлеру нужна общественная поддержка, а на рашке их логика ломается...
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23.08.2022 11:45 Відповісти
 
 