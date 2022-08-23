"Це не війна Путіна, це війна росіян", - МЗС Польщі

Євросоюз навряд чи погодиться на припинення видачі віз усім росіянам.

Такої думки дотримується віцеміністр закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

При цьому він наголосив, що Польща підтримує ці обмеження.

"Це не війна Путіна, тому що не Путін веде цю війну, росіяни воюють у цій війні. Якщо їхні родини цього не розуміють, якщо їхні рідні не можуть зрозуміти, що відбувається в Україні, я думаю, що вони теж повинні за це нести відповідальність. Тому що, якби Путін не мав підтримки свого суспільства, він, напевно, не вів би війни. Всупереч усьому, він чутливий до того, як його політику оцінюють самі росіяни", - сказав Вавжик.

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На його думку, для Німеччини питання моралі не таке важливе, як можливість ведення бізнесу з Росією.

Вавжик нагадав, що з початку війни Німеччина зайняла дуже нейтральну позицію, а найбільшу військову допомогу Україні надсилають США, Велика Британія та Польща.