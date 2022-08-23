Некоторые страны-члены НАТО хотят затянуть войну, - глава МИД Турции Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Есть страны, которые хотят, чтобы Запад продолжал войну. Речь идет о странах-членах НАТО. Я говорю не только о США, а о странах Альянса. Были силы, пытавшиеся саботировать зерновые договоренности. Хочу сразу оговорится, что речь идет не о Соединенных Штатах, а о Европе", – уточнил глава МИД.
По словам Чавушоглу, что соглашение о прекращении боевых действий должно быть нацелено на обеспечение целостности Украины.
"От первой встречи в Анталии мы не ждали немедленного результата, но после встречи в Стамбуле у нас была надежда. Но пришли видео и фото из Бучи и атмосфера вдруг изменилась. Диалог был прерван. Они быстро вышли из-за стола. На мой взгляд, это стало точкой разлома", – отметил министр.
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Дивно правда?...
Турецька влада крутиться,мов вуж на сковороді-допомагає кацапам обходити санкції,торгує краденим,відкриває філії кацапських банків через свої компанії.І одночасно заграє з Україною ,але на інтереси України там наплювати-готові продати й ще раз перепродати.
Тобіш - він дійсно не розуміє реальності, та "свято" вірить у: - "Нуфсьо-фсьо, повоювали й досить, нате вам ваші території, ось вам кошти на відбудову+контрибуція, ось вам х*йло й вся дурдума для Гааги, а ми пішли додому пакувати й відсилати назад до України усе с3,14зжене, й вивезене у мордор", да?
Тоді у мене питання - Що така недолуга людина, робить на такій високій посаді?
Вот этот кусок - угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України - это его сознательный бред, главная мысль у него это во что бы то ни стало договориться о перемирии, и именно это он пытается вдолбить людям, а пара слов про территориальную целостность просто утонет в потоке примирительного говна.
В случае нападения любой ядерной страны на страну НАТО первыми крысами, которые ударят в спину и будут проталкивать месседжи про уступки ради мира - Турция, Венгрия, Австрия. Самое низкое и гнилое дерьмо сосредоточено в этих трёх странах НАТО.
1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.
2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.
3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.
6. Полная демилитаризация Украины.
7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.
8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.
9. Внеочередные президентские выборы.
10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.
В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.
В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".
Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер