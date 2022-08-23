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Новости Война
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Некоторые страны-члены НАТО хотят затянуть войну, - глава МИД Турции Чавушоглу

чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Есть страны, которые хотят, чтобы Запад продолжал войну. Речь идет о странах-членах НАТО. Я говорю не только о США, а о странах Альянса. Были силы, пытавшиеся саботировать зерновые договоренности. Хочу сразу оговорится, что речь идет не о Соединенных Штатах, а о Европе", – уточнил глава МИД.

По словам Чавушоглу, что соглашение о прекращении боевых действий должно быть нацелено на обеспечение целостности Украины.

"От первой встречи в Анталии мы не ждали немедленного результата, но после встречи в Стамбуле у нас была надежда. Но пришли видео и фото из Бучи и атмосфера вдруг изменилась. Диалог был прерван. Они быстро вышли из-за стола. На мой взгляд, это стало точкой разлома", – отметил министр.

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Турция (3509) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+32
Це месидж кацапських свиней.
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23.08.2022 12:14 Ответить
+30
Турки скурвились .
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23.08.2022 12:12 Ответить
+28
*** шо вони *******? вони перші хто затягують війну, бо вони тупо допомгають кацапам і мають з цього вигоду
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23.08.2022 12:19 Ответить
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Турки скурвились .
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23.08.2022 12:12 Ответить
Головне щоб Байрактари давали стабільно.
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23.08.2022 12:23 Ответить
Зараз від них толку нуль. До першої ПВО. Вони зіграли свою роль на початку війни.
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23.08.2022 12:48 Ответить
Оглы гонит.
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23.08.2022 12:13 Ответить
Це месидж кацапських свиней.
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23.08.2022 12:14 Ответить
Клята ната не дає зберегти морду *****, а Ердогану від того погано ночами спиться, бо уявляє, як і йому колись так по рилу поводять
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23.08.2022 12:14 Ответить
то він вже не морду карлікову оберігає, дещо важливіше та чутливіше...
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23.08.2022 12:19 Ответить
shto on nese ? kak mozhe kto libo zatenutj voinu ? reshenija toljko za UA
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23.08.2022 12:15 Ответить
А де яки краины пытаются прибежать на помощь Путлеру
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23.08.2022 12:15 Ответить
"Прийшли фото з Бучі і все змінилось".
Дивно правда?...
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23.08.2022 12:16 Ответить
ага, ну тепер понятно що Ердоган зїздив до ***** не безрезультатно для самого *****
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23.08.2022 12:16 Ответить
нехай на весь світ викладе своє марення стосовно швидкого припинення війни: умови, кордони, репарації тощо?... "дабы дурость сия всем была видна"...
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23.08.2022 12:16 Ответить
*** шо вони *******? вони перші хто затягують війну, бо вони тупо допомгають кацапам і мають з цього вигоду
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23.08.2022 12:19 Ответить
Це ви, суки хочете нашої капітуляції, а вони хочуть нашої перемоги.
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23.08.2022 12:19 Ответить
Шо, соскучились по русоПарашоТуристо или помидоры сбывать не куда? А за наш счёт не получиться свои проблемы решить.
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23.08.2022 12:19 Ответить
Помідори то таке.Там рашисти повністю витіснили турецькі компанії з будівництва і управління АЕС Аккую,і Ердоган проковтнув ,чи швидше продався за кацапські інвестиції.Бо в економіку Туреччини ось-ось навідається "пушна тваринка" песець.Та й вибори скоро,і опозиція нарощує рейтинги.Тому й з'явилися такі ось "пісні Ярославни" з турецької сторони після зустрічей Ердогана з пуйлом.
Турецька влада крутиться,мов вуж на сковороді-допомагає кацапам обходити санкції,торгує краденим,відкриває філії кацапських банків через свої компанії.І одночасно заграє з Україною ,але на інтереси України там наплювати-готові продати й ще раз перепродати.
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23.08.2022 12:38 Ответить
Да русня к ним и так в полный рост летает, эти торгаши их своими самолетами и доставляют. Турция ведет себя в последнее время , как двуликий Анус)))
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23.08.2022 12:43 Ответить
На немцев и венгров намекает. Но они проигнорируют.
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23.08.2022 12:21 Ответить
Турок не верзи дурниць,краще флот свій піджени щоб Крим звільнити від нечисті тоді можна буде переговори продовжити!Ну я ж кажу чому ердоган до Львова їздив а не до Києва,бо його б мочканули в Бучу і тоді треба було б якось по іншому триндіти!
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23.08.2022 12:21 Ответить
Але прийшли відео та фото з Бучі й атмосфера раптом змінилася... ОЙ, какой ужасс. Мир вдруг узнал правду и все увидели кто такие рашисты на самом деле. А ведь педофил был таким хорошим педагогом пока все не узнали кто он на самом деле
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23.08.2022 12:24 Ответить
Що він сказав, хто може перекласти?
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23.08.2022 12:25 Ответить
Що він черговий довбой@б у якого в кишені з'явиввся кацапський хабар.
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23.08.2022 12:26 Ответить
что из-за того что некоторые члены НАТО помогали Украине, произошла Буча. А так бы дали русским все что они хотели, и как было бы хорошо.
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23.08.2022 12:36 Ответить
Жаль не спросили министра как он сам видет целосность Украины, если рф не хочет уходить, или он начнет гам толькать дичь о фейковых народных республик?
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23.08.2022 12:25 Ответить
Ну він правий. Угорщина, Туреччина, Німеччина. Ще кого забув?
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23.08.2022 12:25 Ответить
Да залепи ты своё дуло,урод. Давайте БТР и БПЛА, и помалкивайте.
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23.08.2022 12:25 Ответить
Турки вже як і кацапи обурюються чого ми затягуемо війну і не здаемося їм
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23.08.2022 12:27 Ответить
От же ж! Хочуть продовжити війну до повної перемоги України і поразки Кацапії! На кого ж тоді Ердоган буде опиратись, і грати з Західним Світом?
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23.08.2022 12:28 Ответить
Ну да, це деякі країни НАТО напали на Україну і хочуть затягнути війну. Відбувається еволюція деяких турецьких політиків з людей в п"дарів яким москальські грошенята затулили очі вуха і рот!
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23.08.2022 12:30 Ответить
Затягнути війну мається на увазі - не дати Україні капітулювати?
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23.08.2022 12:33 Ответить
Може затягують війну тому що не надають достатньо зброї?
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23.08.2022 12:37 Ответить
Це теж вірно. Але слова турка про мій варіант скоріше.
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23.08.2022 12:56 Ответить
Турки, если действительно хотите завершить войну, дайте много вооружения Украине, *********** корабли рф в Чёрном море и война закончится быстрее...
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23.08.2022 12:33 Ответить
А что им было делать после фото-видео из Бучи и Ирпеня?! Ну разве, что полезть морды бить рашистам, а не просто выйти.
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23.08.2022 12:34 Ответить
Перші вигодонабувачі від цього конфлікту це турки. Нехай вони закриють свій повітряний простір для російських літаків і закріють протоку для їх військових суден, зупинять приймати картки "мир" тоді їх можливо продовжувати слухати. Наразі у національних інересах турок це те щоб якнайбільше українці перестреляли росіян і росіяни українців.
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23.08.2022 12:36 Ответить
Тоесть Чавушоглу считает что то что творилось в Буче и др. городах где рашисты убивали, насиловали женщин и детей в том числе младенцев ето нормально и с ними можно иметь дело и дружить? Задайте етот вопрос етому *******.
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23.08.2022 12:37 Ответить
бл*ская с*ка
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23.08.2022 12:37 Ответить
"За словами Чавушоглу, угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України"...
Тобіш - він дійсно не розуміє реальності, та "свято" вірить у: - "Нуфсьо-фсьо, повоювали й досить, нате вам ваші території, ось вам кошти на відбудову+контрибуція, ось вам х*йло й вся дурдума для Гааги, а ми пішли додому пакувати й відсилати назад до України усе с3,14зжене, й вивезене у мордор", да?
Тоді у мене питання - Що така недолуга людина, робить на такій високій посаді?
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23.08.2022 12:38 Ответить
Все він розуміє.Туреччина в енергетичному кацапському капкані,і залежність ця не зменшується,а зростає.Тому й така поведінка-як у Лукашенка .І виникає питання-чи зможе Туреччина залишатися союзником України,будучи в економічній і енергетичній залежності від мокші
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23.08.2022 12:45 Ответить
Аркадаш , а не пошел бы ты на куй?
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23.08.2022 12:41 Ответить
Лукава позиція
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23.08.2022 12:41 Ответить
И єти ублюдки до сих пор в НАТО!
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23.08.2022 12:42 Ответить
И вашим и нашим.......................................................
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23.08.2022 12:43 Ответить
Турция находится в глубоком экономическом кризисе... инфляция 73%...а это як кажуть в Одесі важкий тягар...
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23.08.2022 12:45 Ответить
Ще невідомо чи виграе Ердоган вибори восени...такі справи панове ..
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23.08.2022 12:48 Ответить
Це країни НАТО почали війну? Чи країни НАТО не дають вийти окупаційним військам з України? Чи то країни НАТО в Бучі звірства вчинили? Плетуть казна що.
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23.08.2022 12:49 Ответить
Чмошник черномазый, а как ты предлагаешь быстрее закончить войну? Сдать территории? А к Турции ты ту же логику бы применял, м? Или Украине нельзя защищаться, потому что? Что? Потому что ты, гнида, тоже считаешь, что Украины нет?

Вот этот кусок - угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України - это его сознательный бред, главная мысль у него это во что бы то ни стало договориться о перемирии, и именно это он пытается вдолбить людям, а пара слов про территориальную целостность просто утонет в потоке примирительного говна.

В случае нападения любой ядерной страны на страну НАТО первыми крысами, которые ударят в спину и будут проталкивать месседжи про уступки ради мира - Турция, Венгрия, Австрия. Самое низкое и гнилое дерьмо сосредоточено в этих трёх странах НАТО.
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23.08.2022 12:52 Ответить
Свою долю 25% украинского зерна Ердоган получил...Україна отримала доляри...все гаразд...Ze теж отримам бабосіки...
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23.08.2022 12:53 Ответить
В проливах Босфор и Дарданелли стоит армада рюZkoго флота...Ердоган их не впускае в Черное море... почему хоть знаете?
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23.08.2022 12:56 Ответить
19 стаття ковенції Монтре
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23.08.2022 13:07 Ответить
Слово «турок» в побутовій українській мові означає не дуже розумну людину, як бачимо не дарма.
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23.08.2022 12:59 Ответить
Будь-яка притомна людина після Бучі вийшла б з-за столу. А як ви, турки, продовжуєте кацапів друзями називати, то в мене для вас погані новини
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23.08.2022 13:10 Ответить
Голово МЗС Туреччини Чавушоглу, щоб ви зробили б з наволоччю, яка напала на Туреччину, окупували 20% Туреччини, гвалтує, калічинть, знущаться, вбиває турецьких немовлят, дівчаток та хлопчиків, жінок та старих?
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23.08.2022 13:26 Ответить
Кацапи замість витрат грошей на німців, витрачають їх на турків. А турки забулися скільки раз московити погрожували їх територіалтьній цілосності і скільки раз вели проти них війни? Я так розумвію турки перейшли на бік московії разом з Китаєм, бо немає куди возити помідори і зроблену в Турції одежу? І пляжі будуть переповнені кацапами?
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23.08.2022 13:39 Ответить
Турция вассалом России заделалась??? зачем Турция позориться ведя отношения какие-то с РФ. Турция от отношений с РФ получит только беду. Турция друг Украины или говно России???
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23.08.2022 14:00 Ответить
Розкажіть пацану, що расція не член НАТО, бо може він не знає?
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23.08.2022 14:05 Ответить
Деякі країни-члени НАТО на підсосі у х..ла
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23.08.2022 14:10 Ответить
https://t.me/voinasordoy/264 Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования *****/Орды о перемирии :

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

В принципе, можно было дописать сюда что хочешь - как же надо не понимать ситуации, состояния умов, положения дел на фронте, в собственной стране и вообще разницы между россиянами и украинцами, чтобы такое предлагать. Воображаю, какой приступ изжоги испытал Эрдоган, когда понял, что вот это все ему надо озвучить Зеленскому. После чего, полагаю, предложил ему еще пару десятков "Байрактаров".

Судя по тому, как быстро прошла встреча украинского и турецкого президентов и с каким лицом оттуда вышел Эрдоган - послали его нахер.

https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер
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23.08.2022 14:21 Ответить
Цей гагауз щось не те базікає. Щось мутить турченятко.
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23.08.2022 14:49 Ответить
 
 