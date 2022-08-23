Некоторые страны-члены НАТО хотят затянуть войну, - глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Есть страны, которые хотят, чтобы Запад продолжал войну. Речь идет о странах-членах НАТО. Я говорю не только о США, а о странах Альянса. Были силы, пытавшиеся саботировать зерновые договоренности. Хочу сразу оговорится, что речь идет не о Соединенных Штатах, а о Европе", – уточнил глава МИД.

По словам Чавушоглу, что соглашение о прекращении боевых действий должно быть нацелено на обеспечение целостности Украины.

"От первой встречи в Анталии мы не ждали немедленного результата, но после встречи в Стамбуле у нас была надежда. Но пришли видео и фото из Бучи и атмосфера вдруг изменилась. Диалог был прерван. Они быстро вышли из-за стола. На мой взгляд, это стало точкой разлома", – отметил министр.

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