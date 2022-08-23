Деякі країни-члени НАТО хочуть затягнути війну, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив деякі країни-члени НАТО в начебто бажанні затягнути агресивну російську війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Є країни, які хочуть, щоб Захід продовжував війну. Йдеться про країни-члени НАТО. Я говорю не лише про США, а про країни Альянсу. Були сили, які намагалися саботувати зернові домовленості. Хочу одразу обмовитися, що йдеться не про Сполучені Штати, а про Європу", - зазначив глава МЗС.

За словами Чавушоглу, угода про припинення бойових дій має бути націлена на забезпечення цілісності України.

"Від першої зустрічі в Анталії ми не чекали негайного результату, але після зустрічі в Стамбулі ми мали надію. Але прийшли відео та фото з Бучі й атмосфера раптом змінилася. Діалог був перерваний. Вони швидко вийшли з-за столу. На мій погляд, це стало точкою розлому", - додав міністр.

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