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Болгария будет просить Газпром возобновить поставки газа

газпром

Болгарии придется начинать переговоры с российским государственным монополистом "Газпромом" о возобновлении поставок газа.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности министра энергетики страны Розен Христов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам чиновника, болгарские промышленники не смогут платить более 250 левов (~$130) за мегаватт-час, поэтому переговоры с Москвой "неизбежны".

"Ситуация не видится в розовом свете. С учетом требований бизнеса и профсоюзов <...> очевидно, что переговоры с Газпромом о возобновлении поставок - неизбежны", - заявил и.о. главы Минэнерго Болгарии.

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Христов прогнозирует "очень сложные и трудные переговоры": "Не стоит питать иллюзий, что нам достаточно послать электронное письмо нашим контрагентам, и поставки начнутся немедленно".

Он подверг критике прошлое правительство Кирилла Петкова, которое выслало из Софии десятки российских дипломатов.

Христов заявил, что "мы довели отношения с Россией до предела, мы прекратили любое общение, такого никогда не было".

На этой неделе, уточнил и.о. министра, София поговорит с Баку и турецкими трейдерами о наращивании поставок газа.

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Напомним, в конце марта 2022 года министр финансов Болгарии Василев сказал, что страна не будет продлевать контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря. 27 апреля Газпром перекрыл Болгарии газ.

В начале июня Василев заявил, что София больше "никогда" не будет вести переговоры с Газпромом, а уже в августе Болгария заговорила о возобновлении поставок.

Отчет GLOBSEC в начале лета показал, что наиболее "пророссийские" восточноевропейские страны – Болгария и Венгрия.

Автор: 

Болгария (661) Газ (10239) Газпром (3186)


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Топ комментарии
+6
А чому не з Турцией домовляються? Там и азербайджанский газ и СПГ из США И АЛЖИРА . И все по тим же трубам , що и российский турецкий поток.
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23.08.2022 13:26 Ответить
+5
Плешивый начинает понимать свои вонючие потные ручонки. Все идет по плану, сейчас фрицы завоют и пошла поехала. Это только Украина может без света и газа всю зиму терпеть, а привыкнувшей к благам Европе, ну никак нельзя потерпеть, да пусть сами воюют, мы если что, сразу руки поднимем и ноги раздвинем.
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23.08.2022 13:21 Ответить
+4
Треба визнати, що запоребрику таки вдалось підсадити Європу на нафтогазову голку. Років 10 злазити будуть. Головне, що розуміння поступово приходить.
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23.08.2022 13:11 Ответить
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Треба визнати, що запоребрику таки вдалось підсадити Європу на нафтогазову голку. Років 10 злазити будуть. Головне, що розуміння поступово приходить.
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23.08.2022 13:11 Ответить
Плешивый начинает понимать свои вонючие потные ручонки. Все идет по плану, сейчас фрицы завоют и пошла поехала. Это только Украина может без света и газа всю зиму терпеть, а привыкнувшей к благам Европе, ну никак нельзя потерпеть, да пусть сами воюют, мы если что, сразу руки поднимем и ноги раздвинем.
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23.08.2022 13:21 Ответить
Мелко плаваете в своих размьішлениях. Европе газ нужен не столько для обогрева хат, сколько для промьішленности. И если европейская промьішленность схлопнется, то малоросьі йух будут сосать вместо баблосной и военной помощи. Так что не стоит так радоваться за замерзающих европейцев.
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23.08.2022 13:24 Ответить
Малороссы?Ини за русским кораблем!
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23.08.2022 13:42 Ответить
Саме так. Срані малороси, які просрали все на світі, вибрали папріколу собі дебіла в прези, а тепер радіють через те, що у інших теж проблеми. Українці такої срані ніколи б не написали.
Так шо смоктай шнягу.
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23.08.2022 13:45 Ответить
Смокчуть тут тільки півники, які фантазують про "єврапєйская промішлєность схлопнєтся")) мова йде про уповільнення темпів росту європейської економіки на період перемаршрутизації імпорту, навіть не про спад економіки.
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23.08.2022 14:29 Ответить
Смокчи, не відволікайся
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23.08.2022 14:52 Ответить
В Европе стоит ребром вопрос "замедления роста экономики", ни о каком "схлопывании" или "падении" там и близко речи нет.
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23.08.2022 14:24 Ответить
своя сорочка ближче до тіла........
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23.08.2022 14:36 Ответить
Ну шо, затарюйтесь "вазєліном". Ті перемовини вам надовго запамʼятаються. МОже далі будете розумніші.
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23.08.2022 13:22 Ответить
чим далі, тим більше я переконуюсь, що Україна не зможе виграти цю війну з паРашею. ***** вистачить м'яса, аби побудувати імперію до самої Британії. окрім України ніде в жалюгідній та безхребетній Європі і опору не буде, друга світова це наглядно продемонструвала.
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23.08.2022 13:22 Ответить
Брєд сивої кабили, набагато сильнішому совку не вистачило, а у цих недобітків рашизму і подавно нуль шансів.
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23.08.2022 14:18 Ответить
що совку не вистачило? захапати Україну? так ні, захапали. окупували Польщу, Чехословакію. а Берлінську стіну та ФРГ з ГДР теж вже забули? а все починалося саме з купи червоних недобитків. так що не треба тут про шанси...
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23.08.2022 14:24 Ответить
На то й не вистачило, про що ви написали: "побудувати імперію до самої Британії".
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23.08.2022 14:26 Ответить
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23.08.2022 13:23 Ответить
А чому не з Турцией домовляються? Там и азербайджанский газ и СПГ из США И АЛЖИРА . И все по тим же трубам , що и российский турецкий поток.
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23.08.2022 13:26 Ответить
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23.08.2022 13:28 Ответить
Турецкий поток из которогоо Болгария собирается получать газ идёт через европейскую часть Турции
То есть кацапы перехватили инициативу и протянули трубы в восточную Европу. И что интресно , ‼️‼️Болгария получила финансирование на свою часть кацапской трубы из фондов ЕВРОСОЮЗА.
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23.08.2022 13:32 Ответить
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23.08.2022 13:33 Ответить
Тому шо Ердоган і ***** - однояйцеві близнюки, тільки турок трохи затримався в розвитку.
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23.08.2022 13:33 Ответить
Странная позиция... Казахстан договорился о поставках своего газа по нитке Баку-Джейран и далее в ЕС...може я сплутав с нафтою?
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23.08.2022 13:31 Ответить
на колінах зі сльозами на очах?
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23.08.2022 13:33 Ответить
Христов, а ты отсос..си у братушек. На здрав, Христов.
К слову, тут удивляться не чему, ведь Болгария воевала во Второй Мировой на стороне гитлеровской национал-социалистической Германии и фашистской Италии.
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23.08.2022 13:54 Ответить
Самая продажная страна в истории. Уже через 11 лет после "освобождения" от Османской Империи, болгары воевали на стороне турок против русских.
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23.08.2022 14:13 Ответить
Причём тут "продажность", если воевать против русских, это норма?
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23.08.2022 14:20 Ответить
Вчи історію, а не пиши брехні.
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23.08.2022 14:21 Ответить
То й що? Болгарія і в першій світовій війні воювала на боці Німеччини. Бо Болгарії треба було повертати свої землі, відібрані у неї Сербією і Грецією. І їй в цьому згодилася допомогти Німеччина. Чи Болгарії не треба було свої землі повертати?
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23.08.2022 14:26 Ответить
позорная позиция
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23.08.2022 14:06 Ответить
Позор. Не надо было и начинать тогда. Представляю как в Венгрии катаются по полу от смеха.
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23.08.2022 14:07 Ответить
В Болгарії після відправки у відставку уряду Петкова прийшов на три місяці до нових виборів проросійський технічний уряд, що має завдання встигнути зробити якнайбільше проросійських кроків до виборів
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23.08.2022 14:30 Ответить
Фініта ля комедія. Самі себе загнали у довічне газове та нафтове рабство спільними проектами з орками, а тепер виють як суки у мороз.
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23.08.2022 14:48 Ответить
вот это ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,спешно сварганенное из пророссийских политиков,очень спешит "протянуть путину руку"...Есть альтернатива получения Болгарией газа и без участия россии
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23.08.2022 14:49 Ответить
Болгари не розуміють, що чим скоріше ми переможемо рашу тім дешевше в них буде газ та розмовляти буде простіше з позиції сили
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23.08.2022 17:08 Ответить
В Болгарии есть атомная станция, потому не понятно с чего вдруг им так сильно понадобился газ, они же электроэнергию продают остальной Европе, и тут вдруг самим не хватает? У них вообще не очень высокий уровень газификации, это связано в том числе высокой сейсмической активностью и необходимостью строит противосейсмичные дома, ну и гористая местность еще. Похоже кому-то в правительстве Болгарии занесли толстый конверт.
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23.08.2022 18:27 Ответить
 
 