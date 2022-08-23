Болгария будет просить Газпром возобновить поставки газа

Болгарии придется начинать переговоры с российским государственным монополистом "Газпромом" о возобновлении поставок газа.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности министра энергетики страны Розен Христов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам чиновника, болгарские промышленники не смогут платить более 250 левов (~$130) за мегаватт-час, поэтому переговоры с Москвой "неизбежны".

"Ситуация не видится в розовом свете. С учетом требований бизнеса и профсоюзов <...> очевидно, что переговоры с Газпромом о возобновлении поставок - неизбежны", - заявил и.о. главы Минэнерго Болгарии.

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Христов прогнозирует "очень сложные и трудные переговоры": "Не стоит питать иллюзий, что нам достаточно послать электронное письмо нашим контрагентам, и поставки начнутся немедленно".

Он подверг критике прошлое правительство Кирилла Петкова, которое выслало из Софии десятки российских дипломатов.

Христов заявил, что "мы довели отношения с Россией до предела, мы прекратили любое общение, такого никогда не было".

На этой неделе, уточнил и.о. министра, София поговорит с Баку и турецкими трейдерами о наращивании поставок газа.

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Напомним, в конце марта 2022 года министр финансов Болгарии Василев сказал, что страна не будет продлевать контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря. 27 апреля Газпром перекрыл Болгарии газ.

В начале июня Василев заявил, что София больше "никогда" не будет вести переговоры с Газпромом, а уже в августе Болгария заговорила о возобновлении поставок.

Отчет GLOBSEC в начале лета показал, что наиболее "пророссийские" восточноевропейские страны – Болгария и Венгрия.