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Новини
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Болгарія проситиме Газпром відновити постачання газу

газпром

Болгарії доведеться починати переговори з російським державним монополістом Газпромом про відновлення постачання газу.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики країни Розен Христов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами чиновника, болгарські промисловці не зможуть платити понад 250 левів (~$130) за мегават-годину, тому переговори з Москвою "неминучі".

"Ситуація не бачиться в рожевому світлі. З урахуванням вимог бізнесу і профспілок <...> очевидно, що переговори з Газпромом про відновлення постачання - неминучі", - заявив т.в.о. глави Міненерго Болгарії.

Читайте: Газові трубопроводи потрібні Росії для того, щоб постачати в Європу проблеми, - Зеленський

Христов прогнозує "дуже складні та важкі переговори": "Не варто мати ілюзій, що нам достатньо надіслати електронного листа нашим контрагентам, і постачання почнеться негайно".

Він розкритикував минулий уряд Кирила Петкова, який вислав із Софії десятки російських дипломатів.

Христов заявив, що "ми довели відносини з Росією до краю, ми припинили будь-яке спілкування, такого ніколи не було".

Цього тижня, уточнив т.в.о. міністра, Софія поговорить з Баку та турецькими трейдерами про нарощування постачання газу.

Також читайте: Протести проти закупівлі газу в РФ відбулися в Болгарії

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року міністр фінансів Болгарії Василєв сказав, що країна не продовжуватиме контракт на купівлю російського газу, який закінчується 31 грудня. 27 квітня Газпром перекрив Болгарії газ.

На початку червня Василєв заявив, що Софія більше "ніколи" не вестиме переговори з Газпромом, а вже в серпні Болгарія заговорила про відновлення постачань.

Звіт GLOBSEC на початку літа показав, що найбільш "проросійські" східноєвропейські країни - Болгарія та Угорщина.

Автор: 

Болгарія (790) газ (10526) Газпром (3400)


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Топ коментарі
+6
А чому не з Турцией домовляються? Там и азербайджанский газ и СПГ из США И АЛЖИРА . И все по тим же трубам , що и российский турецкий поток.
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23.08.2022 13:26 Відповісти
+5
Плешивый начинает понимать свои вонючие потные ручонки. Все идет по плану, сейчас фрицы завоют и пошла поехала. Это только Украина может без света и газа всю зиму терпеть, а привыкнувшей к благам Европе, ну никак нельзя потерпеть, да пусть сами воюют, мы если что, сразу руки поднимем и ноги раздвинем.
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23.08.2022 13:21 Відповісти
+4
Треба визнати, що запоребрику таки вдалось підсадити Європу на нафтогазову голку. Років 10 злазити будуть. Головне, що розуміння поступово приходить.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
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Треба визнати, що запоребрику таки вдалось підсадити Європу на нафтогазову голку. Років 10 злазити будуть. Головне, що розуміння поступово приходить.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
Плешивый начинает понимать свои вонючие потные ручонки. Все идет по плану, сейчас фрицы завоют и пошла поехала. Это только Украина может без света и газа всю зиму терпеть, а привыкнувшей к благам Европе, ну никак нельзя потерпеть, да пусть сами воюют, мы если что, сразу руки поднимем и ноги раздвинем.
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23.08.2022 13:21 Відповісти
Мелко плаваете в своих размьішлениях. Европе газ нужен не столько для обогрева хат, сколько для промьішленности. И если европейская промьішленность схлопнется, то малоросьі йух будут сосать вместо баблосной и военной помощи. Так что не стоит так радоваться за замерзающих европейцев.
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23.08.2022 13:24 Відповісти
Малороссы?Ини за русским кораблем!
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23.08.2022 13:42 Відповісти
Саме так. Срані малороси, які просрали все на світі, вибрали папріколу собі дебіла в прези, а тепер радіють через те, що у інших теж проблеми. Українці такої срані ніколи б не написали.
Так шо смоктай шнягу.
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23.08.2022 13:45 Відповісти
Смокчуть тут тільки півники, які фантазують про "єврапєйская промішлєность схлопнєтся")) мова йде про уповільнення темпів росту європейської економіки на період перемаршрутизації імпорту, навіть не про спад економіки.
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23.08.2022 14:29 Відповісти
Смокчи, не відволікайся
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23.08.2022 14:52 Відповісти
В Европе стоит ребром вопрос "замедления роста экономики", ни о каком "схлопывании" или "падении" там и близко речи нет.
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23.08.2022 14:24 Відповісти
своя сорочка ближче до тіла........
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23.08.2022 14:36 Відповісти
Ну шо, затарюйтесь "вазєліном". Ті перемовини вам надовго запамʼятаються. МОже далі будете розумніші.
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23.08.2022 13:22 Відповісти
чим далі, тим більше я переконуюсь, що Україна не зможе виграти цю війну з паРашею. ***** вистачить м'яса, аби побудувати імперію до самої Британії. окрім України ніде в жалюгідній та безхребетній Європі і опору не буде, друга світова це наглядно продемонструвала.
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23.08.2022 13:22 Відповісти
Брєд сивої кабили, набагато сильнішому совку не вистачило, а у цих недобітків рашизму і подавно нуль шансів.
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23.08.2022 14:18 Відповісти
що совку не вистачило? захапати Україну? так ні, захапали. окупували Польщу, Чехословакію. а Берлінську стіну та ФРГ з ГДР теж вже забули? а все починалося саме з купи червоних недобитків. так що не треба тут про шанси...
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23.08.2022 14:24 Відповісти
На то й не вистачило, про що ви написали: "побудувати імперію до самої Британії".
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23.08.2022 14:26 Відповісти
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23.08.2022 13:23 Відповісти
А чому не з Турцией домовляються? Там и азербайджанский газ и СПГ из США И АЛЖИРА . И все по тим же трубам , що и российский турецкий поток.
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23.08.2022 13:26 Відповісти
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23.08.2022 13:28 Відповісти
Турецкий поток из которогоо Болгария собирается получать газ идёт через европейскую часть Турции
То есть кацапы перехватили инициативу и протянули трубы в восточную Европу. И что интресно , ‼️‼️Болгария получила финансирование на свою часть кацапской трубы из фондов ЕВРОСОЮЗА.
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23.08.2022 13:32 Відповісти
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23.08.2022 13:33 Відповісти
Тому шо Ердоган і ***** - однояйцеві близнюки, тільки турок трохи затримався в розвитку.
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23.08.2022 13:33 Відповісти
Странная позиция... Казахстан договорился о поставках своего газа по нитке Баку-Джейран и далее в ЕС...може я сплутав с нафтою?
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23.08.2022 13:31 Відповісти
на колінах зі сльозами на очах?
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23.08.2022 13:33 Відповісти
Христов, а ты отсос..си у братушек. На здрав, Христов.
К слову, тут удивляться не чему, ведь Болгария воевала во Второй Мировой на стороне гитлеровской национал-социалистической Германии и фашистской Италии.
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23.08.2022 13:54 Відповісти
Самая продажная страна в истории. Уже через 11 лет после "освобождения" от Османской Империи, болгары воевали на стороне турок против русских.
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23.08.2022 14:13 Відповісти
Причём тут "продажность", если воевать против русских, это норма?
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23.08.2022 14:20 Відповісти
Вчи історію, а не пиши брехні.
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23.08.2022 14:21 Відповісти
То й що? Болгарія і в першій світовій війні воювала на боці Німеччини. Бо Болгарії треба було повертати свої землі, відібрані у неї Сербією і Грецією. І їй в цьому згодилася допомогти Німеччина. Чи Болгарії не треба було свої землі повертати?
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23.08.2022 14:26 Відповісти
позорная позиция
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23.08.2022 14:06 Відповісти
Позор. Не надо было и начинать тогда. Представляю как в Венгрии катаются по полу от смеха.
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23.08.2022 14:07 Відповісти
В Болгарії після відправки у відставку уряду Петкова прийшов на три місяці до нових виборів проросійський технічний уряд, що має завдання встигнути зробити якнайбільше проросійських кроків до виборів
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23.08.2022 14:30 Відповісти
Фініта ля комедія. Самі себе загнали у довічне газове та нафтове рабство спільними проектами з орками, а тепер виють як суки у мороз.
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23.08.2022 14:48 Відповісти
вот это ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,спешно сварганенное из пророссийских политиков,очень спешит "протянуть путину руку"...Есть альтернатива получения Болгарией газа и без участия россии
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23.08.2022 14:49 Відповісти
Болгари не розуміють, що чим скоріше ми переможемо рашу тім дешевше в них буде газ та розмовляти буде простіше з позиції сили
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23.08.2022 17:08 Відповісти
В Болгарии есть атомная станция, потому не понятно с чего вдруг им так сильно понадобился газ, они же электроэнергию продают остальной Европе, и тут вдруг самим не хватает? У них вообще не очень высокий уровень газификации, это связано в том числе высокой сейсмической активностью и необходимостью строит противосейсмичные дома, ну и гористая местность еще. Похоже кому-то в правительстве Болгарии занесли толстый конверт.
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23.08.2022 18:27 Відповісти
 
 