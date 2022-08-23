Болгарія проситиме Газпром відновити постачання газу

Болгарії доведеться починати переговори з російським державним монополістом Газпромом про відновлення постачання газу.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики країни Розен Христов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами чиновника, болгарські промисловці не зможуть платити понад 250 левів (~$130) за мегават-годину, тому переговори з Москвою "неминучі".

"Ситуація не бачиться в рожевому світлі. З урахуванням вимог бізнесу і профспілок <...> очевидно, що переговори з Газпромом про відновлення постачання - неминучі", - заявив т.в.о. глави Міненерго Болгарії.

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Христов прогнозує "дуже складні та важкі переговори": "Не варто мати ілюзій, що нам достатньо надіслати електронного листа нашим контрагентам, і постачання почнеться негайно".

Він розкритикував минулий уряд Кирила Петкова, який вислав із Софії десятки російських дипломатів.

Христов заявив, що "ми довели відносини з Росією до краю, ми припинили будь-яке спілкування, такого ніколи не було".

Цього тижня, уточнив т.в.о. міністра, Софія поговорить з Баку та турецькими трейдерами про нарощування постачання газу.

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Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року міністр фінансів Болгарії Василєв сказав, що країна не продовжуватиме контракт на купівлю російського газу, який закінчується 31 грудня. 27 квітня Газпром перекрив Болгарії газ.

На початку червня Василєв заявив, що Софія більше "ніколи" не вестиме переговори з Газпромом, а вже в серпні Болгарія заговорила про відновлення постачань.

Звіт GLOBSEC на початку літа показав, що найбільш "проросійські" східноєвропейські країни - Болгарія та Угорщина.