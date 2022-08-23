Саммит Крымской платформы состоится в расширенном виде, присоединились страны Латинской Америки и африканского континента, - Зеленский
В саммите Крымской платформы примут участие 60 лидеров разных стран
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня саммит пройдет в расширенном виде, с участием 60 лидеров разных стран. Ка нам примоединилсь и страны африканского континента, и страны Латинской Америки", - подчеркнул глава государства.
"Мы будем делать все, чтобы любым путем деоккупировать наш украинский й полуостров Крым", - сказал Зеленский, добавив, что "Крымская платформа – прекрасный инструмент по деоккупации Крыма".
Говоря о сотрудничестве с Польшей, он отметил, что есть вопросы, где необходима тишина: "Я благодарен за эту тишину, но главное- чтобы эту тишину потом услышал наш враг".
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