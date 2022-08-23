Саммит Крымской платформы состоится в расширенном виде, присоединились страны Латинской Америки и африканского континента, - Зеленский

В саммите Крымской платформы примут участие 60 лидеров разных стран

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня саммит пройдет в расширенном виде, с участием 60 лидеров разных стран. Ка нам примоединилсь и страны африканского континента, и страны Латинской Америки", - подчеркнул глава государства.

"Мы будем делать все, чтобы любым путем деоккупировать наш украинский й полуостров Крым", - сказал Зеленский, добавив, что "Крымская платформа – прекрасный инструмент по деоккупации Крыма".

Говоря о сотрудничестве с Польшей, он отметил, что есть вопросы, где необходима тишина: "Я благодарен за эту тишину, но главное- чтобы эту тишину потом услышал наш враг".

Читайте также: Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы