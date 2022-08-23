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Саммит Крымской платформы состоится в расширенном виде, присоединились страны Латинской Америки и африканского континента, - Зеленский

зеленський

В саммите Крымской платформы примут участие 60 лидеров разных стран

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня саммит пройдет в расширенном виде, с участием 60 лидеров разных стран. Ка нам примоединилсь и страны африканского континента, и страны Латинской Америки", - подчеркнул глава государства.

"Мы будем делать все, чтобы любым путем деоккупировать наш украинский й полуостров Крым", - сказал Зеленский, добавив, что "Крымская платформа – прекрасный инструмент по деоккупации Крыма".

Говоря о сотрудничестве с Польшей, он отметил, что есть вопросы, где необходима тишина: "Я благодарен за эту тишину, но главное- чтобы эту тишину потом услышал наш враг".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+2
І шо, заберуть у ***** Крим?
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23.08.2022 13:19 Ответить
+2
за що нам така ганьба?
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23.08.2022 13:21 Ответить
+1
Уберите с саммита буфет. Африка не приедет.
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23.08.2022 13:21 Ответить
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І шо, заберуть у ***** Крим?
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23.08.2022 13:19 Ответить
за що нам така ганьба?
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23.08.2022 13:21 Ответить
За 19 рік хуженібудіт.
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23.08.2022 13:23 Ответить
подождите, это мы еще не знаем, в какой косоворотке оно появится на День Незалежності.
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23.08.2022 13:42 Ответить
Уберите с саммита буфет. Африка не приедет.
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23.08.2022 13:21 Ответить
Потужно, велично але ні про що
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23.08.2022 13:27 Ответить
вова, обязательно пригласи прогрессивных лидеров африканского мира, с которыми ты имел честь пообщаться впервые в истории современной Украины - из Ботсваны, Замбии, Ганы, Гвинеи-Бисай... ты на трындеж с ними потратил уйму народных бабок, да плюс вложил (с прибылью) бабло в видосики типа отчетов о беседе с ними... поц, в каком ты детском саду... кто тебя там в недоясельной группе воспитывает... какая нахер крымская платыформа... война... задача освобождения Украины от супостата... а ты своим гнусавым голосов хочешь шо то ляпнуть и получить гонорар... ты президент Украины, но не мой президент... мне стыдно...
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23.08.2022 13:35 Ответить
Та нехай. Тільки випивку і закуску хай приносять з собою.
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23.08.2022 13:59 Ответить
У Ze нехилая хатынка в Крыму и он исправно за нее платит бабосы в Мавзолейный бюджет путлера...
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23.08.2022 14:22 Ответить
Такі уйобки стають президентами тому що в школі діти вивчають не логіку, а всяку *****
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23.08.2022 14:22 Ответить
 
 