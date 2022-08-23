Все боятся смерти, но никто не боится Россию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о возможных провокациях РФ во время Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

У президента Польши спросили, не страшно ли ему быть в Киеве на фоне сообщений о возможных массированных ракетных обстрелах и чувствует ли он себя в безопасности. Дуда заявил, что, когда представляет свой народ и государство, то должен учитывать, что такое представительство иногда сопряжено с рисками.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его польский коллега является смелым человеком.

"Ничего нового, что Россия может сделать специально на эти дни. Я думаю, что ни для кого это не новости. Мы понимаем, как они действуют, как они всегда провоцируют. Я думаю, вопрос не в том, что эти великие люди, одним из которых является Анджей Дуда, которые к нам приезжали, что они не боятся. Я думаю, что все боятся смерти. Никто не хочет умирать. Но никто не боится Россию. И это важнейший сигнал", - подчеркнул Зеленский.

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