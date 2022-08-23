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Новости Война
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Все боятся смерти, но никто не боится Россию, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о возможных провокациях РФ во время Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

У президента Польши спросили, не страшно ли ему быть в Киеве на фоне сообщений о возможных массированных ракетных обстрелах и чувствует ли он себя в безопасности. Дуда заявил, что, когда представляет свой народ и государство, то должен учитывать, что такое представительство иногда сопряжено с рисками.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его польский коллега является смелым человеком.

"Ничего нового, что Россия может сделать специально на эти дни. Я думаю, что ни для кого это не новости. Мы понимаем, как они действуют, как они всегда провоцируют. Я думаю, вопрос не в том, что эти великие люди, одним из которых является Анджей Дуда, которые к нам приезжали, что они не боятся. Я думаю, что все боятся смерти. Никто не хочет умирать. Но никто не боится Россию. И это важнейший сигнал", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский Владимир (21090) россия (96455) Дуда Анджей (781)


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Топ комментарии
+3
точно вони не у Кривому Розі))
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23.08.2022 14:02 Ответить
+3
Ясен пень, что зеля не боится. Да так не боится, что четыре раза не прибыл в военкомат по повесткам и кортеж себе сделал покруче януковоща. Ну а почему бы и нет... Так же гораздо спокойнее "не бояться".
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23.08.2022 14:02 Ответить
+2
Воно вже четверту книжку пише?
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23.08.2022 13:55 Ответить
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За повідомленнями з російських джерел путін значно посилив охорону своїх дочок та онуків, охорону кабаєвої, її дітей та родичів.
Усі чогось бояться...
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23.08.2022 13:53 Ответить
А ***** тут ніяким боком?
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23.08.2022 13:55 Ответить
Воно вже четверту книжку пише?
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23.08.2022 13:55 Ответить
ні, ну х-ню нести з бункера під урядовим кварталом можна сміливо..

доречі, йому ванну кімнату там показали? барбер шоп організували? чи тільки склади з алкоголем?
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23.08.2022 14:00 Ответить
Вони вже давно порожні. А судячи з відомої..хм...заощадливості папєрєдніка, то й буде недивно, що й пляшки здані в найближчий пункт прийому склопосуду
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23.08.2022 14:06 Ответить
ну не знаю..на ньому ніколи не економіли..при будь якій владі..бо звідти аж до Святошина можна тонелем доїхати

коври, їжа - там нормік ховатись))
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23.08.2022 14:26 Ответить
точно вони не у Кривому Розі))
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23.08.2022 14:02 Ответить
"Чьи это дети? Гоните их на*уй отсюда!"
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23.08.2022 14:01 Ответить
Ясен пень, что зеля не боится. Да так не боится, что четыре раза не прибыл в военкомат по повесткам и кортеж себе сделал покруче януковоща. Ну а почему бы и нет... Так же гораздо спокойнее "не бояться".
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23.08.2022 14:02 Ответить
Россиянца палялт и палят ссыкуна Зеленского. Втихаря зеленая мартышка о чем-то мощно договаривается. МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. К концу месяца появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
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23.08.2022 14:10 Ответить
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23.08.2022 14:14 Ответить
Сидіти в захищених місцях, бункерного типу та з купою озброєних до зубів снайперів ну що можна ще боятись.
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23.08.2022 14:16 Ответить
Так россия и смерть это синонимы...
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23.08.2022 14:32 Ответить
И только Зеленский боиться всех, уже забыл как у Кадырова прощение просил?
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23.08.2022 16:01 Ответить
 
 