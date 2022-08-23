Всі бояться смерті, але ніхто не боїться Росію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про можливі провокації РФ під час Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У президента Польщі Анджея дуди запитали, чи не страшно йому бути у Києві на тлі повідомлень про можливі масовані ракетні обстріли і чи почуває він себе у безпеці. Дуда заявив, що, коли представляє свій народ і державу, то має враховувати, що таке представництво інколи пов'язане з ризиками.

Водночас Зеленський заявив, що його польський колега є сміливою людиною.

"Нічого нового, що Росія може зробити спеціально на ці дні. Я думаю, що ні для кого це не новини. Ми розуміємо, як вони діють, як вони завжди провокують. Я думаю, питання не у тому, що ці великі люди, одним з яких є Анджей Дуда, які до нас приїжджали, що вони не бояться. Я думаю, що всі бояться смерті. Ніхто не хоче помирати. Але ніхто не боїться Росію. І це найважливіший сигнал", - наголосив глава держави.

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