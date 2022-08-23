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Новини Війна
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Всі бояться смерті, але ніхто не боїться Росію, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про можливі провокації РФ під час Дня Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У президента Польщі Анджея дуди запитали, чи не страшно йому бути у Києві на тлі повідомлень про можливі масовані ракетні обстріли і чи почуває він себе у безпеці. Дуда заявив, що, коли представляє свій народ і державу, то має враховувати, що таке представництво інколи пов'язане з ризиками.

Водночас Зеленський заявив, що його польський колега є сміливою людиною.

"Нічого нового, що Росія може зробити спеціально на ці дні. Я думаю, що ні для кого це не новини. Ми розуміємо, як вони діють, як вони завжди провокують. Я думаю, питання не у тому, що ці великі люди, одним з яких є Анджей Дуда, які до нас приїжджали, що вони не бояться. Я думаю, що всі бояться смерті. Ніхто не хоче помирати. Але ніхто не боїться Росію. І це найважливіший сигнал", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський про загрозу масованих обстрілів України на День Незалежності: Будуть бити нас - отримають потужну відповідь

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) росія (66478) Дуда Анджей (797)


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Топ коментарі
+3
точно вони не у Кривому Розі))
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23.08.2022 14:02 Відповісти
+3
Ясен пень, что зеля не боится. Да так не боится, что четыре раза не прибыл в военкомат по повесткам и кортеж себе сделал покруче януковоща. Ну а почему бы и нет... Так же гораздо спокойнее "не бояться".
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23.08.2022 14:02 Відповісти
+2
Воно вже четверту книжку пише?
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23.08.2022 13:55 Відповісти
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За повідомленнями з російських джерел путін значно посилив охорону своїх дочок та онуків, охорону кабаєвої, її дітей та родичів.
Усі чогось бояться...
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23.08.2022 13:53 Відповісти
А ***** тут ніяким боком?
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23.08.2022 13:55 Відповісти
Воно вже четверту книжку пише?
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23.08.2022 13:55 Відповісти
ні, ну х-ню нести з бункера під урядовим кварталом можна сміливо..

доречі, йому ванну кімнату там показали? барбер шоп організували? чи тільки склади з алкоголем?
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23.08.2022 14:00 Відповісти
Вони вже давно порожні. А судячи з відомої..хм...заощадливості папєрєдніка, то й буде недивно, що й пляшки здані в найближчий пункт прийому склопосуду
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23.08.2022 14:06 Відповісти
ну не знаю..на ньому ніколи не економіли..при будь якій владі..бо звідти аж до Святошина можна тонелем доїхати

коври, їжа - там нормік ховатись))
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23.08.2022 14:26 Відповісти
точно вони не у Кривому Розі))
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23.08.2022 14:02 Відповісти
"Чьи это дети? Гоните их на*уй отсюда!"
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23.08.2022 14:01 Відповісти
Ясен пень, что зеля не боится. Да так не боится, что четыре раза не прибыл в военкомат по повесткам и кортеж себе сделал покруче януковоща. Ну а почему бы и нет... Так же гораздо спокойнее "не бояться".
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23.08.2022 14:02 Відповісти
Россиянца палялт и палят ссыкуна Зеленского. Втихаря зеленая мартышка о чем-то мощно договаривается. МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. К концу месяца появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
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23.08.2022 14:10 Відповісти
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23.08.2022 14:14 Відповісти
Сидіти в захищених місцях, бункерного типу та з купою озброєних до зубів снайперів ну що можна ще боятись.
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23.08.2022 14:16 Відповісти
Так россия и смерть это синонимы...
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23.08.2022 14:32 Відповісти
И только Зеленский боиться всех, уже забыл как у Кадырова прощение просил?
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23.08.2022 16:01 Відповісти
 
 