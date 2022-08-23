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Новости
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Польша предлагает реформировать Евросоюз, ограничив влияние Германии

рау

Объединенная Европа нуждается в фундаментальных реформах, которые дали бы малым и средним странам равные права с большими.

Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пишет в статье для Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.

Рау считает, что агрессия РФ против Украины показала опасность империализма и "стала для Европы моментом пробуждения и глубоких размышлений над будущим континента".

По его мнению, малые и средние страны-члены ЕС имеют гораздо меньше возможностей для создания коалиций и блокирования невыгодных для них решений Евросоюза. Поэтому проигрывают, когда хотят защитить свои права, интересы или потребности.

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"ЕС требует не лидерства Германии, а немецкого самоограничения. Только тогда свобода и равенство государств-членов позволят ЕС стать желаемой антитезой империализма", - пишет Рау.

Он также предполагает, что отдельные страны-члены ЕС могли бы на время отказаться от евро. Рау пишет, что после введения единой европейской валюты лишь некоторые страны смогли обеспечить устойчивое и гармоничное развитие.

По мнению министра иностранных дел Польши, Евросоюз столкнулся с экзистенциальным вызовом. И сейчас объединения ждут либо реформы, которые защитят практику свободы и равенства наций, либо политический регресс.

Автор: 

Польша (8548) реформы (3956) Евросоюз (17351) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+13
Німеччина та Франція - це олігархат ЄС. Тому вони такі пихаті.

***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
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23.08.2022 14:20 Ответить
+12
Только две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Дід питає онука:

" - А який сьогодні футбол?

- Австрія-Угорщина!

- Ага. А проти кого?"
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23.08.2022 14:14 Ответить
+9
все вірно.а то скоро кацапи з гансами знову підпишуть новий пакт Молотова Ребентроппа,пора німцям вже оприділится вон з кацапськими нефтерублями чи з демократичним світом,США та НАТО!!!!
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23.08.2022 14:13 Ответить
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Дати більше прав Португалії, Австрії та Угорщині?
Чи тільки Польщі?
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23.08.2022 14:09 Ответить
"могли б на якийсь час відмовитися від євро"

Чувак взагалі розуміє, що пропонує?
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23.08.2022 14:10 Ответить
А почему нет? Хоть одна причина, кроме необходимости наполнять закрома бундесбанка? И почему Тэтчер, сдавшись под натиском об об'единении Европы намертво встала против идеи единой валюты?
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23.08.2022 14:16 Ответить
Відповідь на поверхні. Британія вийшла з ЄС, й причини її виходу якраз й є тим, чого не хотіла Тетчер.
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23.08.2022 14:20 Ответить
Нє, ну якщо нема чого робити, то звичайно можна. Але ви уявляєте колосальний обʼєм проблем, які треба вирішити, при зміні валюти? А чувак пропонує скакати туди-сюди.
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23.08.2022 14:48 Ответить
Вообще никаких проблем! И Польша и Чехия живут со своими валютами и как то справляются - ты може не вкурсе?
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23.08.2022 15:07 Ответить
Блін, та я не про те. Я про складність переходу з однієї валюти на іншу. Це складно зробити один раз, а робити це декілька разів, якпропонує той чувак - то взагалі буде кошмар для всіх. ******, ви блін взагалі читати розучилися чи може я - писати?
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23.08.2022 15:22 Ответить
Дело то не в валюте,а в том ,что Германия пытается экономически и политически давить на ЕС,а это устраивает не всех,как в европах,так и западнее.Вы думаете гавкала бы Венгрия,если бы не чувствовала поддержку Германии,в отношении московии.2 военные компании немцы проиграли,проиграют и третью ,экономическую,если не перестанут ёрзать.
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23.08.2022 15:56 Ответить
Вигнать шванца (шольца) а німці нехай будуть
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23.08.2022 14:12 Ответить
все вірно.а то скоро кацапи з гансами знову підпишуть новий пакт Молотова Ребентроппа,пора німцям вже оприділится вон з кацапськими нефтерублями чи з демократичним світом,США та НАТО!!!!
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23.08.2022 14:13 Ответить
Польша красавчіки взагалі
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23.08.2022 14:13 Ответить
Только две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Дід питає онука:

" - А який сьогодні футбол?

- Австрія-Угорщина!

- Ага. А проти кого?"
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23.08.2022 14:14 Ответить
От їм першим від ***** і прилетить.
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23.08.2022 14:17 Ответить
Німеччина та Франція - це олігархат ЄС. Тому вони такі пихаті.

***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
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23.08.2022 14:20 Ответить
І замініть довбаний консенсус кваліфікованою більшістю, це збереже життя і цноту Орбану.
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23.08.2022 14:27 Ответить
Польща змістить політичні акценти в Євросоюзі.Має право,силу і натхнення.Нам такий союзник дуже потрібен.
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23.08.2022 14:27 Ответить
Це буде зробити важко, але думка слушна. Поляки ще німцям та русні пригадають 1939.
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23.08.2022 14:28 Ответить
угорщину також у кут теба поставити
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23.08.2022 14:28 Ответить
Британці, в більшості своєї, це добре зрозуміли. по суті вони вийшли не з ЄС, а з німецько-французської економічної пісочниці.
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23.08.2022 14:33 Ответить
Давно пора гансів заправити за пояс. Заколупали.
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23.08.2022 14:36 Ответить
лідерство в ЄС прорашистської Німеччини часів купленої рашистами німецької курви меркель, ПРОФІНАНСУВАЛО НИНІШЕЮ ВІЙНУ РАШИСТА В УКРАЇНІ.ВІЙНУ В ЧЕЧНІ І В ГРУЗІЇ.
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23.08.2022 14:40 Ответить
кожен за себе..на папері , а на ділі ,нема ніякого ЄС..
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23.08.2022 14:43 Ответить
После выхода Британии из ЕС ,германии удалось из ЕС сделать свой Четвёртый рейх.пусть он выглядит как демократичная федерация,но центруется в Берлине.Последнее,решающее слово всегда стоит за Германией и в ЕС принимается решение,учитывающее позицию Германии,даже если болшьшинство стран-участников против такого решения.
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23.08.2022 14:44 Ответить
Вообще-то, нет, даже если одна несчастная Венгрия будет против решения Германии, решение на уровне ЕС принято не будет. Это немножко иначе работает.
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23.08.2022 14:58 Ответить
тогда Венгрию нагнут и она приползет на коленях за деньгами, в Германии есть масса инструментов как так сделать.
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23.08.2022 15:07 Ответить
? Почему не нагибает?
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23.08.2022 16:41 Ответить
Після падіння Євро, Німеччина по заробітній платі вже програє Польші.
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23.08.2022 14:51 Ответить
То німці масово кинулися підробляти у Польщі?
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23.08.2022 14:56 Ответить
кто их туда пустит?
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23.08.2022 15:09 Ответить
Це взагалі многокроковочка США.

Після виходу Британії, ЄС почав хитатися і розвалюватися. Німеччина не впоралась із роллю неформального лідера, об'єднуючого та направляючого із-за кротів ГДР та потоку біженців з Сирії, генеруємого рашистами. Було прийнято рішення підняти рівень гєополітичного впливу якогось союзника США у Європі, ввести його у склад ЄС, та потроху передати йому неформальне головування у раді Європи. Як бачимо, крига потроху починає рушити, панове присяжні засідатєлі!
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23.08.2022 14:53 Ответить
Только за. Такая Германия как сейчас, это угроза миру в Европе из за продажности и близорукости большинства немецких политиков.
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23.08.2022 14:59 Ответить
Навряд ли получится. В мире закон пока один - кто богаче, тот и правит, тот и командует...
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23.08.2022 15:01 Ответить
кто печатает деньги, а не "кто богаче"
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23.08.2022 15:10 Ответить
ню ню давай порівняємо ВВП Польщі І Німеччини,посміємося разом)))
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24.08.2022 00:01 Ответить
Польша уже пять лет требует от Германии 1 триллион Евро за вторую мировую войну, этот спор разрушил польско-немецкие отношения.
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23.08.2022 15:37 Ответить
хай просять далі,коли там німці офіційно припинили платити репарації? а срака не злипнеться у "панів" від трильону))) що там такого було у ляхів на трильону навіть баксів не кажу про євро,якщо совку німці заплатили менше.Всі ***** вумні вирішили що німаки вічно будуть терпіти ту ***** про "розвязання" двох світових воєн? от вони і випустили кракена меркель,яка нагнула ЄС,за їх дойобки,що несмачно? ну то ***** всіх чортів на німаків вішати,обидві війни були затіяні колективним Заходом і рашкою,але **** в обох винні тільки німці і якісь шістки,******* пристроїлись...
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24.08.2022 00:06 Ответить
Когда они это успели
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24.08.2022 00:36 Ответить
ответ на поверхности: Междуморье
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23.08.2022 16:03 Ответить
Після виходу Великобританії, а також настирної політики Меркель, яка була помітно супротивна інтересам інших країн ЄС, Євросоюз став схожий на німецьку імперію з таким собі союзником Францією. Союзник такий собі, бо тупуватий Макрончик не здатен зрозуміти, що його використовують. Рано чи пізно до влади у Франції прийде політик з яйцями, здатний самостійно мислити ( без допомоги першої вчительки ) і з середнім айкю або вищим ( цікаво, який у мене ), і німецькому уряду доведеться відмовитись від імперських амбіцій або вони стануть аутсайдером типу рашки.
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23.08.2022 16:14 Ответить
Все це дурня, Польща може хотіти багато чого, але не зможуть нічого зробити, бо реально від неї нічого не залежить. Тому Великобританія і вийшла з ЄС через те, що нічого не змогла протиставити Німеччині й попала в кризу.Все вирішує економіка (гроші) і наука (технологія), а хто в ЄС може щось протиставити Франції та Німеччині? А всі розмови що Німеччина залежить від раші не від великого розуму. Правда в тому, що раша це неоколонія Німеччини от німці й не спішать від неї відмовлятися.
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24.08.2022 06:05 Ответить
 
 