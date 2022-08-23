Польша предлагает реформировать Евросоюз, ограничив влияние Германии
Объединенная Европа нуждается в фундаментальных реформах, которые дали бы малым и средним странам равные права с большими.
Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пишет в статье для Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ.
Рау считает, что агрессия РФ против Украины показала опасность империализма и "стала для Европы моментом пробуждения и глубоких размышлений над будущим континента".
По его мнению, малые и средние страны-члены ЕС имеют гораздо меньше возможностей для создания коалиций и блокирования невыгодных для них решений Евросоюза. Поэтому проигрывают, когда хотят защитить свои права, интересы или потребности.
"ЕС требует не лидерства Германии, а немецкого самоограничения. Только тогда свобода и равенство государств-членов позволят ЕС стать желаемой антитезой империализма", - пишет Рау.
Он также предполагает, что отдельные страны-члены ЕС могли бы на время отказаться от евро. Рау пишет, что после введения единой европейской валюты лишь некоторые страны смогли обеспечить устойчивое и гармоничное развитие.
По мнению министра иностранных дел Польши, Евросоюз столкнулся с экзистенциальным вызовом. И сейчас объединения ждут либо реформы, которые защитят практику свободы и равенства наций, либо политический регресс.
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Чи тільки Польщі?
Чувак взагалі розуміє, що пропонує?
Дід питає онука:
" - А який сьогодні футбол?
- Австрія-Угорщина!
- Ага. А проти кого?"
***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
Після виходу Британії, ЄС почав хитатися і розвалюватися. Німеччина не впоралась із роллю неформального лідера, об'єднуючого та направляючого із-за кротів ГДР та потоку біженців з Сирії, генеруємого рашистами. Було прийнято рішення підняти рівень гєополітичного впливу якогось союзника США у Європі, ввести його у склад ЄС, та потроху передати йому неформальне головування у раді Європи. Як бачимо, крига потроху починає рушити, панове присяжні засідатєлі!
кракенамеркель,яка нагнула ЄС,за їх дойобки,що несмачно? ну то ***** всіх чортів на німаків вішати,обидві війни були затіяні колективним Заходом і рашкою,але **** в обох винні тільки німці і якісь шістки,******* пристроїлись...