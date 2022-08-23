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Новини
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Польща пропонує реформувати Євросоюз, обмеживши вплив Німеччини

рау

Об’єднана Європа потребує фундаментальних реформ, які дали б малим та середнім країнам рівні права з великими.

Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау пише у статті для Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рау вважає, що агресія РФ проти України показала небезпеку імперіалізму й "стала для Європи моментом пробудження та глибоких роздумів над майбутнім континенту".

На його думку, малі та середні країни-члени ЄС мають значно менше можливостей для створення коаліцій та блокування невигідних для них рішень Євросоюзу. А тому програють, коли хочуть захистити свої права, інтереси чи потреби.

"ЄС потребує не лідерства Німеччини, а німецького самообмеження. Лише тоді свобода та рівність держав-членів дозволять ЄС стати бажаною антитезою імперіалізму", - пише Рау.

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Він також припускає, що окремі країни-члени ЄС могли б на якийсь час відмовитися від євро. Рау пише, що після запровадження єдиної європейської валюти лише деякі країни змогли забезпечити собі сталий та гармонійний розвиток.

На думку міністра закордонних справ Польщі, Євросоюз стикнувся з екзистенційним викликом. І зараз на об’єднання чекають або реформи, що захистять практику свободи та рівності націй, або політичний регрес.

Автор: 

Польща (8669) реформи (3214) Євросоюз (13787) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+13
Німеччина та Франція - це олігархат ЄС. Тому вони такі пихаті.

***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
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23.08.2022 14:20 Відповісти
+12
Только две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Дід питає онука:

" - А який сьогодні футбол?

- Австрія-Угорщина!

- Ага. А проти кого?"
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23.08.2022 14:14 Відповісти
+9
все вірно.а то скоро кацапи з гансами знову підпишуть новий пакт Молотова Ребентроппа,пора німцям вже оприділится вон з кацапськими нефтерублями чи з демократичним світом,США та НАТО!!!!
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23.08.2022 14:13 Відповісти
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Дати більше прав Португалії, Австрії та Угорщині?
Чи тільки Польщі?
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23.08.2022 14:09 Відповісти
"могли б на якийсь час відмовитися від євро"

Чувак взагалі розуміє, що пропонує?
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23.08.2022 14:10 Відповісти
А почему нет? Хоть одна причина, кроме необходимости наполнять закрома бундесбанка? И почему Тэтчер, сдавшись под натиском об об'единении Европы намертво встала против идеи единой валюты?
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23.08.2022 14:16 Відповісти
Відповідь на поверхні. Британія вийшла з ЄС, й причини її виходу якраз й є тим, чого не хотіла Тетчер.
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23.08.2022 14:20 Відповісти
Нє, ну якщо нема чого робити, то звичайно можна. Але ви уявляєте колосальний обʼєм проблем, які треба вирішити, при зміні валюти? А чувак пропонує скакати туди-сюди.
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23.08.2022 14:48 Відповісти
Вообще никаких проблем! И Польша и Чехия живут со своими валютами и как то справляются - ты може не вкурсе?
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23.08.2022 15:07 Відповісти
Блін, та я не про те. Я про складність переходу з однієї валюти на іншу. Це складно зробити один раз, а робити це декілька разів, якпропонує той чувак - то взагалі буде кошмар для всіх. ******, ви блін взагалі читати розучилися чи може я - писати?
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23.08.2022 15:22 Відповісти
Дело то не в валюте,а в том ,что Германия пытается экономически и политически давить на ЕС,а это устраивает не всех,как в европах,так и западнее.Вы думаете гавкала бы Венгрия,если бы не чувствовала поддержку Германии,в отношении московии.2 военные компании немцы проиграли,проиграют и третью ,экономическую,если не перестанут ёрзать.
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23.08.2022 15:56 Відповісти
Вигнать шванца (шольца) а німці нехай будуть
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23.08.2022 14:12 Відповісти
все вірно.а то скоро кацапи з гансами знову підпишуть новий пакт Молотова Ребентроппа,пора німцям вже оприділится вон з кацапськими нефтерублями чи з демократичним світом,США та НАТО!!!!
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23.08.2022 14:13 Відповісти
Польша красавчіки взагалі
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23.08.2022 14:13 Відповісти
Только две страны ЕС отказались поставлять Украине оружие.

Дід питає онука:

" - А який сьогодні футбол?

- Австрія-Угорщина!

- Ага. А проти кого?"
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23.08.2022 14:14 Відповісти
От їм першим від ***** і прилетить.
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23.08.2022 14:17 Відповісти
Німеччина та Франція - це олігархат ЄС. Тому вони такі пихаті.

***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
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23.08.2022 14:20 Відповісти
І замініть довбаний консенсус кваліфікованою більшістю, це збереже життя і цноту Орбану.
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23.08.2022 14:27 Відповісти
Польща змістить політичні акценти в Євросоюзі.Має право,силу і натхнення.Нам такий союзник дуже потрібен.
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23.08.2022 14:27 Відповісти
Це буде зробити важко, але думка слушна. Поляки ще німцям та русні пригадають 1939.
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23.08.2022 14:28 Відповісти
угорщину також у кут теба поставити
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23.08.2022 14:28 Відповісти
Британці, в більшості своєї, це добре зрозуміли. по суті вони вийшли не з ЄС, а з німецько-французської економічної пісочниці.
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23.08.2022 14:33 Відповісти
Давно пора гансів заправити за пояс. Заколупали.
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23.08.2022 14:36 Відповісти
лідерство в ЄС прорашистської Німеччини часів купленої рашистами німецької курви меркель, ПРОФІНАНСУВАЛО НИНІШЕЮ ВІЙНУ РАШИСТА В УКРАЇНІ.ВІЙНУ В ЧЕЧНІ І В ГРУЗІЇ.
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23.08.2022 14:40 Відповісти
кожен за себе..на папері , а на ділі ,нема ніякого ЄС..
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23.08.2022 14:43 Відповісти
После выхода Британии из ЕС ,германии удалось из ЕС сделать свой Четвёртый рейх.пусть он выглядит как демократичная федерация,но центруется в Берлине.Последнее,решающее слово всегда стоит за Германией и в ЕС принимается решение,учитывающее позицию Германии,даже если болшьшинство стран-участников против такого решения.
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23.08.2022 14:44 Відповісти
Вообще-то, нет, даже если одна несчастная Венгрия будет против решения Германии, решение на уровне ЕС принято не будет. Это немножко иначе работает.
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23.08.2022 14:58 Відповісти
тогда Венгрию нагнут и она приползет на коленях за деньгами, в Германии есть масса инструментов как так сделать.
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23.08.2022 15:07 Відповісти
? Почему не нагибает?
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23.08.2022 16:41 Відповісти
Після падіння Євро, Німеччина по заробітній платі вже програє Польші.
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23.08.2022 14:51 Відповісти
То німці масово кинулися підробляти у Польщі?
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23.08.2022 14:56 Відповісти
кто их туда пустит?
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23.08.2022 15:09 Відповісти
Це взагалі многокроковочка США.

Після виходу Британії, ЄС почав хитатися і розвалюватися. Німеччина не впоралась із роллю неформального лідера, об'єднуючого та направляючого із-за кротів ГДР та потоку біженців з Сирії, генеруємого рашистами. Було прийнято рішення підняти рівень гєополітичного впливу якогось союзника США у Європі, ввести його у склад ЄС, та потроху передати йому неформальне головування у раді Європи. Як бачимо, крига потроху починає рушити, панове присяжні засідатєлі!
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23.08.2022 14:53 Відповісти
Только за. Такая Германия как сейчас, это угроза миру в Европе из за продажности и близорукости большинства немецких политиков.
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23.08.2022 14:59 Відповісти
Навряд ли получится. В мире закон пока один - кто богаче, тот и правит, тот и командует...
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23.08.2022 15:01 Відповісти
кто печатает деньги, а не "кто богаче"
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23.08.2022 15:10 Відповісти
ню ню давай порівняємо ВВП Польщі І Німеччини,посміємося разом)))
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24.08.2022 00:01 Відповісти
Польша уже пять лет требует от Германии 1 триллион Евро за вторую мировую войну, этот спор разрушил польско-немецкие отношения.
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23.08.2022 15:37 Відповісти
хай просять далі,коли там німці офіційно припинили платити репарації? а срака не злипнеться у "панів" від трильону))) що там такого було у ляхів на трильону навіть баксів не кажу про євро,якщо совку німці заплатили менше.Всі ***** вумні вирішили що німаки вічно будуть терпіти ту ***** про "розвязання" двох світових воєн? от вони і випустили кракена меркель,яка нагнула ЄС,за їх дойобки,що несмачно? ну то ***** всіх чортів на німаків вішати,обидві війни були затіяні колективним Заходом і рашкою,але **** в обох винні тільки німці і якісь шістки,******* пристроїлись...
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24.08.2022 00:06 Відповісти
Когда они это успели
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24.08.2022 00:36 Відповісти
ответ на поверхности: Междуморье
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23.08.2022 16:03 Відповісти
Після виходу Великобританії, а також настирної політики Меркель, яка була помітно супротивна інтересам інших країн ЄС, Євросоюз став схожий на німецьку імперію з таким собі союзником Францією. Союзник такий собі, бо тупуватий Макрончик не здатен зрозуміти, що його використовують. Рано чи пізно до влади у Франції прийде політик з яйцями, здатний самостійно мислити ( без допомоги першої вчительки ) і з середнім айкю або вищим ( цікаво, який у мене ), і німецькому уряду доведеться відмовитись від імперських амбіцій або вони стануть аутсайдером типу рашки.
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23.08.2022 16:14 Відповісти
Все це дурня, Польща може хотіти багато чого, але не зможуть нічого зробити, бо реально від неї нічого не залежить. Тому Великобританія і вийшла з ЄС через те, що нічого не змогла протиставити Німеччині й попала в кризу.Все вирішує економіка (гроші) і наука (технологія), а хто в ЄС може щось протиставити Франції та Німеччині? А всі розмови що Німеччина залежить від раші не від великого розуму. Правда в тому, що раша це неоколонія Німеччини от німці й не спішать від неї відмовлятися.
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24.08.2022 06:05 Відповісти
 
 