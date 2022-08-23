Польща пропонує реформувати Євросоюз, обмеживши вплив Німеччини

Об’єднана Європа потребує фундаментальних реформ, які дали б малим та середнім країнам рівні права з великими.

Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау пише у статті для Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рау вважає, що агресія РФ проти України показала небезпеку імперіалізму й "стала для Європи моментом пробудження та глибоких роздумів над майбутнім континенту".

На його думку, малі та середні країни-члени ЄС мають значно менше можливостей для створення коаліцій та блокування невигідних для них рішень Євросоюзу. А тому програють, коли хочуть захистити свої права, інтереси чи потреби.

"ЄС потребує не лідерства Німеччини, а німецького самообмеження. Лише тоді свобода та рівність держав-членів дозволять ЄС стати бажаною антитезою імперіалізму", - пише Рау.

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Він також припускає, що окремі країни-члени ЄС могли б на якийсь час відмовитися від євро. Рау пише, що після запровадження єдиної європейської валюти лише деякі країни змогли забезпечити собі сталий та гармонійний розвиток.

На думку міністра закордонних справ Польщі, Євросоюз стикнувся з екзистенційним викликом. І зараз на об’єднання чекають або реформи, що захистять практику свободи та рівності націй, або політичний регрес.