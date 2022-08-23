Польща пропонує реформувати Євросоюз, обмеживши вплив Німеччини
Об’єднана Європа потребує фундаментальних реформ, які дали б малим та середнім країнам рівні права з великими.
Про це міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау пише у статті для Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рау вважає, що агресія РФ проти України показала небезпеку імперіалізму й "стала для Європи моментом пробудження та глибоких роздумів над майбутнім континенту".
На його думку, малі та середні країни-члени ЄС мають значно менше можливостей для створення коаліцій та блокування невигідних для них рішень Євросоюзу. А тому програють, коли хочуть захистити свої права, інтереси чи потреби.
"ЄС потребує не лідерства Німеччини, а німецького самообмеження. Лише тоді свобода та рівність держав-членів дозволять ЄС стати бажаною антитезою імперіалізму", - пише Рау.
Він також припускає, що окремі країни-члени ЄС могли б на якийсь час відмовитися від євро. Рау пише, що після запровадження єдиної європейської валюти лише деякі країни змогли забезпечити собі сталий та гармонійний розвиток.
На думку міністра закордонних справ Польщі, Євросоюз стикнувся з екзистенційним викликом. І зараз на об’єднання чекають або реформи, що захистять практику свободи та рівності націй, або політичний регрес.
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Чи тільки Польщі?
Чувак взагалі розуміє, що пропонує?
Дід питає онука:
" - А який сьогодні футбол?
- Австрія-Угорщина!
- Ага. А проти кого?"
***** їх стільки років годувало, що вони втратили страх та совість.
Після виходу Британії, ЄС почав хитатися і розвалюватися. Німеччина не впоралась із роллю неформального лідера, об'єднуючого та направляючого із-за кротів ГДР та потоку біженців з Сирії, генеруємого рашистами. Було прийнято рішення підняти рівень гєополітичного впливу якогось союзника США у Європі, ввести його у склад ЄС, та потроху передати йому неформальне головування у раді Європи. Як бачимо, крига потроху починає рушити, панове присяжні засідатєлі!
кракенамеркель,яка нагнула ЄС,за їх дойобки,що несмачно? ну то ***** всіх чортів на німаків вішати,обидві війни були затіяні колективним Заходом і рашкою,але **** в обох винні тільки німці і якісь шістки,******* пристроїлись...