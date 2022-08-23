Президент Польщі Дуда прибув до Києва
До Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс польського президента у твітері.
📍Przystanek Kijów— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC
Під час візиту, як анонсовано, відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньому співробітництву.
"Він завжди підтримував незалежність України. Його присутність у Києві зараз теж символічна", - наголосили в Офісі польського лідера.
Президент Польщі Анджей Дуда також, згідно з планом, візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному Президентом України.
23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.
Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
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Він розуміе , що кацапи могуть щось зробити на День Незалежности , но не побоявся приїхати і підтримати Україну !!!
Ще би ДЖОНСОН завітав