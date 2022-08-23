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Президент Польщі Дуда прибув до Києва

До Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс польського президента у твітері.

📍Przystanek Kijów
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Під час візиту, як анонсовано, відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньому співробітництву.

"Він завжди підтримував незалежність України. Його присутність у Києві зараз теж символічна", - наголосили в Офісі польського лідера.

Президент Польщі Анджей Дуда також, згідно з планом, візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному Президентом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія порушила велике табу, напавши на Україну, - Дуда

23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Також читайте: Україна залишає за собою право використовувати не лише дипломатичні інструменти для деокупації Криму, - Томак

Автор: 

візит (1625) Київ (19795) Польща (8669) Дуда Анджей (797) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+44
Анджею Дуді за підтримку України-респект...
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23.08.2022 09:52 Відповісти
+38
Вітаємо дорогого гостя на українській землі!
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23.08.2022 09:56 Відповісти
+36
Браво Дуда‼️‼️‼️

Він розуміе , що кацапи могуть щось зробити на День Незалежности , но не побоявся приїхати і підтримати Україну !!!

Ще би ДЖОНСОН завітав
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23.08.2022 10:04 Відповісти
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Анджею Дуді за підтримку України-респект...
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23.08.2022 09:52 Відповісти
Вітаємо дорогого гостя на українській землі!
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23.08.2022 09:56 Відповісти
Храбрый человек . Полякам респект.
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23.08.2022 10:03 Відповісти
Браво Дуда‼️‼️‼️

Він розуміе , що кацапи могуть щось зробити на День Незалежности , но не побоявся приїхати і підтримати Україну !!!

Ще би ДЖОНСОН завітав
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23.08.2022 10:04 Відповісти
Та отож то, може не варто було його зараз запрошувати
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23.08.2022 10:33 Відповісти
Друзям завжди раді.
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23.08.2022 10:07 Відповісти
все бы так дудели как Дуда и было б добже.
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23.08.2022 10:07 Відповісти
Настоящим друзьям и партнерам всегда рады. Помощь поляков сложно переоценить!
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23.08.2022 10:16 Відповісти
Потрібно прости Дудк , щоб допоміг закрити кордон з білопідорасами своїми збройними силами, а ми звільнивши всі резерви почали рвати кацапів на південному фронті до Калвнчкака для початку і далі по ситуації
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23.08.2022 10:18 Відповісти
Чергового "пенделя" привіз для Буратіно. Давно пора.
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23.08.2022 10:26 Відповісти
Ето вам не ссыкун Ердоган
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23.08.2022 10:28 Відповісти
Вітаємо в Україні ! 🇺🇦👍🇵🇱
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23.08.2022 10:31 Відповісти
Будемо сподіватись, що верхівка нинішньої влади, яка зараз живе у бункері, забезпечить на належному рівні і безпеку гостям-друзям України.

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23.08.2022 10:31 Відповісти
Дуда знає що діти українських мігрантів це ресурс із якого виростуть майбутні поляки і через 20 років Польща отримає кілька мільйонів білих громадян. Це лиш дірні німці ******* арабів збирати, а Дуда знає що робить.
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23.08.2022 10:35 Відповісти
Раді вітати, пане Анджей.
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23.08.2022 10:37 Відповісти
Дуда не просто приехал в Киев, Дуда приехал в Киев прямо перед анонсированием серьезных угроз, т.е. по факту сейчас своим телом прикрывает Киев.
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23.08.2022 10:42 Відповісти
Президент Польщі Дуда прибув до України на саміт Кримської платформи. За повідомленням розвідок, саме в ці дні можливі масовані ракетні атаки Росії, про що звичайно знає Дуда.Справжній друг України!!!!
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23.08.2022 10:47 Відповісти
Варто тільки зеленому квартальщику щось ляпнути не те що треба,як в Україну одразу хтось їде щоб усмиряти і ставити на місце.І це дуже добр,бо Європа,США і Великобританія занадто багато вклали коштів,щоб дати можливість Єрмакам і Татаровим здати Україну
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23.08.2022 13:59 Відповісти
А хто ж його зустрів? це ж не Президент Зеленський пана Дуду зустрічає.
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23.08.2022 15:08 Відповісти
 
 