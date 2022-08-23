Президент Польщі Дуда прибув до Києва

До Києва 23 серпня для участі у другому саміті Кримської платформи прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс польського президента у твітері.

📍Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Під час візиту, як анонсовано, відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньому співробітництву.

"Він завжди підтримував незалежність України. Його присутність у Києві зараз теж символічна", - наголосили в Офісі польського лідера.

Президент Польщі Анджей Дуда також, згідно з планом, візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи, скликаному Президентом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія порушила велике табу, напавши на Україну, - Дуда

23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Також читайте: Україна залишає за собою право використовувати не лише дипломатичні інструменти для деокупації Криму, - Томак