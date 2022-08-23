РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7930 посетителей онлайн
Новости
7 889 19

Президент Польши Дуда прибыл в Киев

В Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис польского президента в твиттере.

📍Przystanek Kijów
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

В ходе визита, как анонсировано, состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству.

"Он всегда поддерживал независимость Украины. Его присутствие в Киеве сейчас тоже символично", - подчеркнули в Офисе польского лидера.

Президент Польши Анджей Дуда также согласно плану примет участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

Также смотрите: Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину. ФОТО

23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, в нем примут участие представители около 60 стран и международных организаций.

Ранее три лидера G7 – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Кроме того, участие в мероприятии примет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Смотрите: Начались переговоры Эрдогана и Зеленского во Львове. ВИДЕО

визит (3122) Киев (25795) Польша (8546) Дуда Анджей (781)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Анджею Дуді за підтримку України-респект...
показать весь комментарий
23.08.2022 09:52 Ответить
+38
Вітаємо дорогого гостя на українській землі!
показать весь комментарий
23.08.2022 09:56 Ответить
+36
Браво Дуда‼️‼️‼️

Він розуміе , що кацапи могуть щось зробити на День Незалежности , но не побоявся приїхати і підтримати Україну !!!

Ще би ДЖОНСОН завітав
показать весь комментарий
23.08.2022 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анджею Дуді за підтримку України-респект...
показать весь комментарий
23.08.2022 09:52 Ответить
Вітаємо дорогого гостя на українській землі!
показать весь комментарий
23.08.2022 09:56 Ответить
Храбрый человек . Полякам респект.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:03 Ответить
Браво Дуда‼️‼️‼️

Він розуміе , що кацапи могуть щось зробити на День Незалежности , но не побоявся приїхати і підтримати Україну !!!

Ще би ДЖОНСОН завітав
показать весь комментарий
23.08.2022 10:04 Ответить
Та отож то, може не варто було його зараз запрошувати
показать весь комментарий
23.08.2022 10:33 Ответить
Друзям завжди раді.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:07 Ответить
все бы так дудели как Дуда и было б добже.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:07 Ответить
Настоящим друзьям и партнерам всегда рады. Помощь поляков сложно переоценить!
показать весь комментарий
23.08.2022 10:16 Ответить
Потрібно прости Дудк , щоб допоміг закрити кордон з білопідорасами своїми збройними силами, а ми звільнивши всі резерви почали рвати кацапів на південному фронті до Калвнчкака для початку і далі по ситуації
показать весь комментарий
23.08.2022 10:18 Ответить
Чергового "пенделя" привіз для Буратіно. Давно пора.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:26 Ответить
Ето вам не ссыкун Ердоган
показать весь комментарий
23.08.2022 10:28 Ответить
Вітаємо в Україні ! 🇺🇦👍🇵🇱
показать весь комментарий
23.08.2022 10:31 Ответить
Будемо сподіватись, що верхівка нинішньої влади, яка зараз живе у бункері, забезпечить на належному рівні і безпеку гостям-друзям України.

показать весь комментарий
23.08.2022 10:31 Ответить
Дуда знає що діти українських мігрантів це ресурс із якого виростуть майбутні поляки і через 20 років Польща отримає кілька мільйонів білих громадян. Це лиш дірні німці ******* арабів збирати, а Дуда знає що робить.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:35 Ответить
Раді вітати, пане Анджей.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:37 Ответить
Дуда не просто приехал в Киев, Дуда приехал в Киев прямо перед анонсированием серьезных угроз, т.е. по факту сейчас своим телом прикрывает Киев.
показать весь комментарий
23.08.2022 10:42 Ответить
Президент Польщі Дуда прибув до України на саміт Кримської платформи. За повідомленням розвідок, саме в ці дні можливі масовані ракетні атаки Росії, про що звичайно знає Дуда.Справжній друг України!!!!
показать весь комментарий
23.08.2022 10:47 Ответить
Варто тільки зеленому квартальщику щось ляпнути не те що треба,як в Україну одразу хтось їде щоб усмиряти і ставити на місце.І це дуже добр,бо Європа,США і Великобританія занадто багато вклали коштів,щоб дати можливість Єрмакам і Татаровим здати Україну
показать весь комментарий
23.08.2022 13:59 Ответить
А хто ж його зустрів? це ж не Президент Зеленський пана Дуду зустрічає.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:08 Ответить
 
 