Президент Польши Дуда прибыл в Киев

В Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис польского президента в твиттере.

📍Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

В ходе визита, как анонсировано, состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству.

"Он всегда поддерживал независимость Украины. Его присутствие в Киеве сейчас тоже символично", - подчеркнули в Офисе польского лидера.

Президент Польши Анджей Дуда также согласно плану примет участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

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23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, в нем примут участие представители около 60 стран и международных организаций.

Ранее три лидера G7 – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Кроме того, участие в мероприятии примет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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