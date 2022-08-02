Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину. ФОТО

Новоназначенный министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник совершил свой первый заграничный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Рейнсалу, он совершил первый визит в Украину в должности нового министра иностранных дел, чтобы выразить уважение к действиям и выносливости украинцев.

"Украина из-за неоправданной и жестокой войны, развязанной Россией, защищает свою свободу и суверенитет в течение 160 дней, а также ценности, близкие к нам", – сказал глава МИД Эстонии.

В первый день своего визита Рейнсал посетил Житомирскую область – именно ее Эстония поможет восстанавливать после завершения войны в Украине.

Смотрите: Глава МИД Словении Файон прибыла в Украину и посетила Ирпень. ФОТОрепортаж

Там он передал две пожарные машины и оборудование, пожертвованные спасателями-добровольцами из города Рапламаа селу Бехи.

Как отмечается, в целом Эстония и ее жители пожертвовали около 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 245 миллионов евро на военную помощь – треть годового бюджета Эстонии.

Кроме того, в Эстонии находятся более 48 тысяч украинцев, что составляет около 3,7% населения страны.