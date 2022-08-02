Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину. ФОТО
Новоназначенный министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник совершил свой первый заграничный визит в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По словам Рейнсалу, он совершил первый визит в Украину в должности нового министра иностранных дел, чтобы выразить уважение к действиям и выносливости украинцев.
"Украина из-за неоправданной и жестокой войны, развязанной Россией, защищает свою свободу и суверенитет в течение 160 дней, а также ценности, близкие к нам", – сказал глава МИД Эстонии.
В первый день своего визита Рейнсал посетил Житомирскую область – именно ее Эстония поможет восстанавливать после завершения войны в Украине.
Там он передал две пожарные машины и оборудование, пожертвованные спасателями-добровольцами из города Рапламаа селу Бехи.
Как отмечается, в целом Эстония и ее жители пожертвовали около 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 245 миллионов евро на военную помощь – треть годового бюджета Эстонии.
Кроме того, в Эстонии находятся более 48 тысяч украинцев, что составляет около 3,7% населения страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-------
Страна, заслуживающая безграничного уважения!
Але, на якій підставі його зустрічає кірюша тимошенко?
Він там, як представник кого? Сірого президента дерьмака?
у себя в родной гавани.
Вопрос культуры.