Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину. ФОТО

Новоназначенный министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник совершил свой первый заграничный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Рейнсалу, он совершил первый визит в Украину в должности нового министра иностранных дел, чтобы выразить уважение к действиям и выносливости украинцев.

Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину 01

"Украина из-за неоправданной и жестокой войны, развязанной Россией, защищает свою свободу и суверенитет в течение 160 дней, а также ценности, близкие к нам", – сказал глава МИД Эстонии.

В первый день своего визита Рейнсал посетил Житомирскую область – именно ее Эстония поможет восстанавливать после завершения войны в Украине.

Там он передал две пожарные машины и оборудование, пожертвованные спасателями-добровольцами из города Рапламаа селу Бехи.

Новый глава МИД Эстонии совершил свой первый визит в Украину 02

Как отмечается, в целом Эстония и ее жители пожертвовали около 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 245 миллионов евро на военную помощь – треть годового бюджета Эстонии.

Кроме того, в Эстонии находятся более 48 тысяч украинцев, что составляет около 3,7% населения страны.

Як зазначається, загалом Естонія та її мешканці пожертвували близько 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та близько 245 мільйонів євро на військову допомогу - це третина річного бюджету Естонії. Джерело:
-------
Страна, заслуживающая безграничного уважения!
02.08.2022 21:59 Ответить
02.08.2022 21:59 Ответить
А ведь страна, как примерно Харьковская обл! Не забудем на веки! Чем меньше народ, тем больше сердца у таких!
02.08.2022 22:51 Ответить
02.08.2022 22:51 Ответить
Раді вітати в Україні пане Рейнсалу.
Але, на якій підставі його зустрічає кірюша тимошенко?
Він там, як представник кого? Сірого президента дерьмака?
02.08.2022 22:15 Ответить
02.08.2022 22:15 Ответить
Нормальный, грамотный мужик! Предыдущая глава МИД Эстонии была круглый ноль. В 2021 году премьер-министром Эстонии Кая Каллас понабрала себе на ключевые посты в министерства всех женщин, чтобы так отметиться, отличиться. И, как следствие, это правительство было одним из самых слабых правительств в истории Эстонии. Слава богу этим летом правительство расформировалось и туда сейчас вошли нормальные грамотные сильные мужики..
02.08.2022 22:46 Ответить
02.08.2022 22:46 Ответить
Mida sa siin tuled meie "must pesu" pesema? Heastkasvatusest oled ehk midagi kuulnud?
02.08.2022 23:11 Ответить
02.08.2022 23:11 Ответить
Mina räägin tõtt, mida ma siin valesti ütlesin? ) K. Kallas on tõesti üks väga ************ ja *************** peaministritest, seda teavad kõik, või sa ei ole sellega nõus.. )
03.08.2022 00:13 Ответить
03.08.2022 00:13 Ответить
245 мільйонів євро- складає близько 30% військового бюджету Естонської Республіки. Державний бюджет складає близько 12 мільярдів євро.
02.08.2022 23:09 Ответить
02.08.2022 23:09 Ответить
Пусть "рассеяне" попробуют отыскать ГАЗ-66 в таком состоянии
у себя в родной гавани.
Вопрос культуры.
03.08.2022 01:32 Ответить
03.08.2022 01:32 Ответить
 
 