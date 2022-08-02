Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО

Новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у вівторок здійснив свій перший закордонний візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

За словами Рейнсалу, він здійснив перший візит до України на посаді нового міністра закордонних справ, щоб висловити повагу до дій та витривалості українців.

"Україна через невиправдану і жорстоку війну, розв'язану Росією, захищає свою свободу та суверенітет протягом 160 днів, а також цінності, близькі до нас", – сказав глава МЗС Естонії.

У перший день свого візиту Рейнсалу відвідав Житомирську область – саме її Естонія допоможе відновлювати після завершення війни в Україні.

Там він передав дві пожежні машини та обладнання, які пожертвували рятувальники-добровольці з міста Рапламаа селу Бехи.

Як зазначається, загалом Естонія та її мешканці пожертвували близько 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та близько 245 мільйонів євро на військову допомогу – це третина річного бюджету Естонії.

Крім того, в Естонії перебувають понад 48 тисяч українців, що становить майже 3,7% населення країни.