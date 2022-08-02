Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО
Новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у вівторок здійснив свій перший закордонний візит до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.
За словами Рейнсалу, він здійснив перший візит до України на посаді нового міністра закордонних справ, щоб висловити повагу до дій та витривалості українців.
"Україна через невиправдану і жорстоку війну, розв'язану Росією, захищає свою свободу та суверенітет протягом 160 днів, а також цінності, близькі до нас", – сказав глава МЗС Естонії.
У перший день свого візиту Рейнсалу відвідав Житомирську область – саме її Естонія допоможе відновлювати після завершення війни в Україні.
Там він передав дві пожежні машини та обладнання, які пожертвували рятувальники-добровольці з міста Рапламаа селу Бехи.
Як зазначається, загалом Естонія та її мешканці пожертвували близько 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та близько 245 мільйонів євро на військову допомогу – це третина річного бюджету Естонії.
Крім того, в Естонії перебувають понад 48 тисяч українців, що становить майже 3,7% населення країни.
Страна, заслуживающая безграничного уважения!
Але, на якій підставі його зустрічає кірюша тимошенко?
Він там, як представник кого? Сірого президента дерьмака?
у себя в родной гавани.
Вопрос культуры.