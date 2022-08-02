УКР
2 457 8

Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО

Новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у вівторок здійснив свій перший закордонний візит до України.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

За словами Рейнсалу, він здійснив перший візит до України на посаді нового міністра закордонних справ, щоб висловити повагу до дій та витривалості українців.

Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну 01

"Україна через невиправдану і жорстоку війну, розв'язану Росією, захищає свою свободу та суверенітет протягом 160 днів, а також цінності, близькі до нас", – сказав глава МЗС Естонії.

У перший день свого візиту Рейнсалу відвідав Житомирську область – саме її Естонія допоможе відновлювати після завершення війни в Україні.

Читайте: Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу

Там він передав дві пожежні машини та обладнання, які пожертвували рятувальники-добровольці з міста Рапламаа селу Бехи.

Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну 02

Як зазначається, загалом Естонія та її мешканці пожертвували близько 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та близько 245 мільйонів євро на військову допомогу – це третина річного бюджету Естонії.

Крім того, в Естонії перебувають понад 48 тисяч українців, що становить майже 3,7% населення країни.

візит (1647) Естонія (1685)
Страна, заслуживающая безграничного уважения!
02.08.2022 21:59 Відповісти
А ведь страна, как примерно Харьковская обл! Не забудем на веки! Чем меньше народ, тем больше сердца у таких!
02.08.2022 22:51 Відповісти
Раді вітати в Україні пане Рейнсалу.
Але, на якій підставі його зустрічає кірюша тимошенко?
Він там, як представник кого? Сірого президента дерьмака?
02.08.2022 22:15 Відповісти
Нормальный, грамотный мужик! Предыдущая глава МИД Эстонии была круглый ноль. В 2021 году премьер-министром Эстонии Кая Каллас понабрала себе на ключевые посты в министерства всех женщин, чтобы так отметиться, отличиться. И, как следствие, это правительство было одним из самых слабых правительств в истории Эстонии. Слава богу этим летом правительство расформировалось и туда сейчас вошли нормальные грамотные сильные мужики..
02.08.2022 22:46 Відповісти
Mida sa siin tuled meie "must pesu" pesema? Heastkasvatusest oled ehk midagi kuulnud?
02.08.2022 23:11 Відповісти
Mina räägin tõtt, mida ma siin valesti ütlesin? ) K. Kallas on tõesti üks väga ************ ja *************** peaministritest, seda teavad kõik, või sa ei ole sellega nõus.. )
03.08.2022 00:13 Відповісти
245 мільйонів євро- складає близько 30% військового бюджету Естонської Республіки. Державний бюджет складає близько 12 мільярдів євро.
02.08.2022 23:09 Відповісти
Пусть "рассеяне" попробуют отыскать ГАЗ-66 в таком состоянии
у себя в родной гавани.
Вопрос культуры.
03.08.2022 01:32 Відповісти
 
 