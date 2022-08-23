Боррель – украинцам: Вместе мы – Европа, и вместе мы – сила. ВИДЕО
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к защитникам Украины.
Видеообращение он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дорогие украинские друзья! Сегодня я обращаюсь к вашим героическим защитникам. Вместе со всем народом Украины вы бесстрашно защищаете суверенитет и независимость вашего государства и принципы демократии. Относительно вашей свободы не может быть никаких компромиссов. Восхищаюсь вашей непоколебимостью, Европа стоит бок о бок с вами", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что Евросоюз поможет Украине отстроить сильное и европейское государство.
"Вместе мы выстоим и отстроим сильную, европейскую Украину. Невозможно ослабить пережитые страдания и вернуть стольких погибших. Но память об этих женщинах и мужчинах является нашей общей болью и стимулом к единению ради мира, справедливости и процветания. Вместе мы - Европа, и вместе мы – сила", - добавил Боррель.
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Знищити росію після дій рф українці вправі навіть без оголошення війни. Такі правила.
Раз така худоба як гобліни напали підло не оголосивши війну, то будуть перероблені на м'ясо, бо війну якраз для цього треба оголошувати щоб якщо ти програв, то тебе покарали по правилах, а не знищили підчисту як неприклонну загрозу.
Прийшов час діяти! Ви жируєте,а ми гинемо.
На протязі місяца-двох ви повинні дати достатньо зброї,бо ситуація на фронті дуже пекельна.
Деньги от туристов из РФ не пахнут.
І поступово відродяться справжні цінності - замість хворобливої толерастії та дрібненького боягузливо-прагматичного шкурництва, коли смак кацапського хія прямо пропорційний кількості газпромівських нафтодоларів. Бо справжній європейський стиль - це відрубати того московського пеніса, щойно москаль сунувся із ним у твій бік.