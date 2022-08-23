Боррель – украинцам: Вместе мы – Европа, и вместе мы – сила. ВИДЕО

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к защитникам Украины.

Видеообращение он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинские друзья! Сегодня я обращаюсь к вашим героическим защитникам. Вместе со всем народом Украины вы бесстрашно защищаете суверенитет и независимость вашего государства и принципы демократии. Относительно вашей свободы не может быть никаких компромиссов. Восхищаюсь вашей непоколебимостью, Европа стоит бок о бок с вами", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз поможет Украине отстроить сильное и европейское государство.

"Вместе мы выстоим и отстроим сильную, европейскую Украину. Невозможно ослабить пережитые страдания и вернуть стольких погибших. Но память об этих женщинах и мужчинах является нашей общей болью и стимулом к ​​единению ради мира, справедливости и процветания. Вместе мы - Европа, и вместе мы – сила", - добавил Боррель.

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