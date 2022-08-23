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Боррель – украинцам: Вместе мы – Европа, и вместе мы – сила. ВИДЕО

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к защитникам Украины.

Видеообращение он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинские друзья! Сегодня я обращаюсь к вашим героическим защитникам. Вместе со всем народом Украины вы бесстрашно защищаете суверенитет и независимость вашего государства и принципы демократии. Относительно вашей свободы не может быть никаких компромиссов. Восхищаюсь вашей непоколебимостью, Европа стоит бок о бок с вами", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз поможет Украине отстроить сильное и европейское государство.

"Вместе мы выстоим и отстроим сильную, европейскую Украину. Невозможно ослабить пережитые страдания и вернуть стольких погибших. Но память об этих женщинах и мужчинах является нашей общей болью и стимулом к ​​единению ради мира, справедливости и процветания. Вместе мы - Европа, и вместе мы – сила", - добавил Боррель.

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Евросоюз (17351) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
Так у нас також візовий режим з рашею, а не повна заборона на в'їзд. І це на дев'ятому році війни..
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23.08.2022 15:46 Ответить
+2
Вместе мы сила, НО Боррель за выдачу виз рашистам..
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23.08.2022 15:41 Ответить
+2
Ну так відчиняйте ворота - Україна прийшла! І зачиняйте двері для рашистів. Пане Боррель, ділом це треба доказувати, так, як наші хлопчики і дівчата на фронті!
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23.08.2022 16:04 Ответить
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Вместе мы сила, НО Боррель за выдачу виз рашистам..
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23.08.2022 15:41 Ответить
Так у нас також візовий режим з рашею, а не повна заборона на в'їзд. І це на дев'ятому році війни..
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23.08.2022 15:46 Ответить
никто рашке войну не обьявил что тогда что и сейчас
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23.08.2022 15:52 Ответить
Об'являє виключно той хто нападає.

Знищити росію після дій рф українці вправі навіть без оголошення війни. Такі правила.

Раз така худоба як гобліни напали підло не оголосивши війну, то будуть перероблені на м'ясо, бо війну якраз для цього треба оголошувати щоб якщо ти програв, то тебе покарали по правилах, а не знищили підчисту як неприклонну загрозу.
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23.08.2022 23:31 Ответить
Хорошего человека Жозеп не назовут.
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23.08.2022 15:55 Ответить
Ну так відчиняйте ворота - Україна прийшла! І зачиняйте двері для рашистів. Пане Боррель, ділом це треба доказувати, так, як наші хлопчики і дівчата на фронті!
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23.08.2022 16:04 Ответить
Боря-Боря ты Боррель---ты засунь себе в портфель..... Сам знаешь что. И Европа мы вместе и сила само собой общая, только нас интересует только НАТО. Остальное себе оставь и пора к бабке Ме мемуары попись-ывать.
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23.08.2022 17:49 Ответить
Разом ви Европа. Ось тільки Україну ви всіма силами не хочете приняти в Европу.
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23.08.2022 17:54 Ответить
Боррдель вже сракою дихає а ше хоче росії вгодити.
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23.08.2022 18:29 Ответить
ресурсы нужно перенаправить, все страны должны аккумулировать силы и построить трубы в Турцию. То бишь ОАЭ и Саудовская Аравия должны быть соединены трубами с Турцией, и Иран должен быть соединен трубами с Турцией, а Турция должна больше труб тянуть в ЕС. Так газ и нефть будут идти огромными потоками в ЕС, Турция становиться хабом и получает много денег за транзит, страны откуда нефть и газ тоже зарабатывают еще больше. А Россия больше не нужна!
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23.08.2022 18:41 Ответить
Одними лозунгами ми не переможемо ,пане Боррель.Мені це нагадує радянський союз....
Прийшов час діяти! Ви жируєте,а ми гинемо.
На протязі місяца-двох ви повинні дати достатньо зброї,бо ситуація на фронті дуже пекельна.
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23.08.2022 21:07 Ответить
"Мы пахали", только в Украине гибнут люди, а Европа кормит по 1млрд. в день росию. Даже запрет на визы и то не хочет эта Европа узаконить.
Деньги от туристов из РФ не пахнут.
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23.08.2022 21:34 Ответить
А знаєте що, мсьє Боррель... Одного дня Європа знову стане Європою завдяки суворій і загартованій у війні Україні. Щоправда, від цього одразу пролунає вереск усіляких ліволіберастів - "а-а-ааа! дас ист нихт толерант..." - а потім грізне козацьке "стули пельку, курво!"
І поступово відродяться справжні цінності - замість хворобливої толерастії та дрібненького боягузливо-прагматичного шкурництва, коли смак кацапського хія прямо пропорційний кількості газпромівських нафтодоларів. Бо справжній європейський стиль - це відрубати того московського пеніса, щойно москаль сунувся із ним у твій бік.
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23.08.2022 22:39 Ответить
Це ж скільки людей треба щоб загинули в Україні щоб в них начався стимул для єднання 🤬
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23.08.2022 22:55 Ответить
Це приємно. Надіємось що це правда. І все так буде. Героям слава.
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23.08.2022 23:26 Ответить
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24.08.2022 01:27 Ответить
 
 