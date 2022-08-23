РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12141 посетитель онлайн
Новости Война
1 977 2

В Донецкой области морские пехотинцы ликвидировали 11 оккупантов, - ВМС ВСУ

вмс

На Востоке украинские воины нанесли потери оккупантам.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток 22 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок давали отпор российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Смотрите также: Украинские воины под Славянском уничтожили вышку с радиоэлектронными средствами армии оккупантов. ВИДЕО

На Донецком направлении украинские морпехи уничтожили 11 оккупантов. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что 21 августа, в промежуток времени с 12.00 до 13.00, в небе над Херсонщиной, военные воздушного командования "Південь" обнаружили и уничтожили три воздушные цели.

армия РФ (19917) ВМС (1490) уничтожение (7406) Донецкая область (10147) потери (4466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороший кацап - это дохлый кацап.

Кацапы вы тут есть ? Вот видео где вам режут глотки в Ичкерии.

Приятного просмотра !

https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/
показать весь комментарий
23.08.2022 16:16 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
23.08.2022 16:25 Ответить
 
 