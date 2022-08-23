В Донецкой области морские пехотинцы ликвидировали 11 оккупантов, - ВМС ВСУ

На Востоке украинские воины нанесли потери оккупантам.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток 22 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок давали отпор российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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На Донецком направлении украинские морпехи уничтожили 11 оккупантов. Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что 21 августа, в промежуток времени с 12.00 до 13.00, в небе над Херсонщиной, военные воздушного командования "Південь" обнаружили и уничтожили три воздушные цели.