На Донеччині морські піхотинці ліквідували 11 окупантів, - ВМС ЗСУ
На Сході українські воїни завдали втрат окупантам.
Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Протягом доби 22 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань давали відсіч російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
На Донецькому напрямку, українські морпіхи знищили 11 окупантів. Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Раніше повідомлялося, що 21 серпня, в проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили три повітряні цілі.
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Кацапы вы тут есть ? Вот видео где вам режут глотки в Ичкерии.
Приятного просмотра !
https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/