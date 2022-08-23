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Новости Война
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Уничтожен вражеский вертолет К-52 на Востоке Украины, - ООС

вертоліт

Сегодня, 23 августа на Востоке Украины уничтожен вражеский К-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны Востока уничтожили вертолет К-52", - говорится в сообщении.

Читайте: Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

армия РФ (19917) уничтожение (7406) операция Объединенных сил (6766) вертолёт (1112)


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Топ комментарии
+14
199!
Буде двохсотий ватальот до Дня Незалежності
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23.08.2022 16:44 Ответить
+13
Москва. Кремль. Путіну. «Шановний Володимире Володимировичу! Пишуть Вам ненависні Вам і невловимі Бандерівці»Пришліть, будь ласка, на Донбас, кілька ваших славетних танків «Армата» - нам так їх, палаючих, не вистачає для якісної виставки та бандерівської пропаганди…Якщо самі приїхать не здатні, то хоч на трейлері чи буксирі притягніть - ми згодні…».
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23.08.2022 16:52 Ответить
+10
Ну літають крокодили, літають, але низенько. І, як виявилось, недовго.
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23.08.2022 16:43 Ответить
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кобзон будет рад .
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23.08.2022 16:39 Ответить
На день прапора 🇺🇦, приземлили прапора🚁.
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23.08.2022 16:39 Ответить
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23.08.2022 16:57 Ответить
Кракодили не літають, "алігатори" теж!
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23.08.2022 16:41 Ответить
Ну літають крокодили, літають, але низенько. І, як виявилось, недовго.
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23.08.2022 16:43 Ответить
Ещё один "Аллигатор".
Правильно сказал Алексей Максимович: рожденный ползать - летать не может!
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23.08.2022 16:42 Ответить
Браво! Дуже гарна новина!
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23.08.2022 16:44 Ответить
199!
Буде двохсотий ватальот до Дня Незалежності
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23.08.2022 16:44 Ответить
отлично, ребята, всех с праздником!
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23.08.2022 16:45 Ответить
Скоро доведеться кацапам на своїх побєдобєсіях, перейти на совок 80-х років.
Бо можуть закінчитися аналоговнєти: ка-52, ми-28, су-35,34...
Шкода що жодного су-57 немає на фронті: якби сбили, то весь світ би реготав.
А особливо, кацапськи друзі: індія та китай.
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23.08.2022 16:49 Ответить
Москва. Кремль. Путіну. «Шановний Володимире Володимировичу! Пишуть Вам ненависні Вам і невловимі Бандерівці»Пришліть, будь ласка, на Донбас, кілька ваших славетних танків «Армата» - нам так їх, палаючих, не вистачає для якісної виставки та бандерівської пропаганди…Якщо самі приїхать не здатні, то хоч на трейлері чи буксирі притягніть - ми згодні…».
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23.08.2022 16:52 Ответить
Цікаво, а пілоти рашинські підсмалилися , чи встигли катапультуватися ?
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23.08.2022 16:50 Ответить
Катапультувались під пропелери...кацапська нарізка
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23.08.2022 17:27 Ответить
Ка-52 - єдиний російський вертоліт де передбачене катапультування "Ка-52 является одним из двух единственных моделей вертолета в мире с системой катапультироваия (второй Ка-50). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Катапультирование членов экипажа (при помощи катапультируемых кресел https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A-37-800%D0%9C&action=edit&redlink=1 К-37-800М ) из кабины возможно на высотах от 0 до 4100 м, оно производится после отстрела лопастей специальной взрывчаткой"
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23.08.2022 17:33 Ответить
І яка статистика? Скільки бевзів вижило? Щось не чув, воно стає догори дрика до того , як хтось встигне сіпнути важіль, який сенс в катапультуванні корму для хробаків?
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23.08.2022 19:17 Ответить
Ну то піди похмелися! Катапульти спрацьовують автоматично після відстрілу лопатів це - частка секунди Тому для "дрика" немає часу! Були випадки катапультувань вдалих - саме на нашій війні Є в Інтернет "похвальони" кацапські - однак вони заблоковані зараз
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23.08.2022 20:49 Ответить
К сожалению на этих вертолётах пилоты могут катапультироваться......
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23.08.2022 17:34 Ответить
А скільки було понтів з цим вертольотом,його збити неможливо,а вони чомусь падають
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23.08.2022 17:44 Ответить
Так оказалось, что его можно прошить патроном калибра 7,62 мм. !
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23.08.2022 17:57 Ответить
Да, радует конечно. Вертоль новейший для орков. дорогой конечно, гордились. Но есть и другое. чего пока не было. Сегодня днем в 13---14 ч дня, крепко мне показалось что один очень большой город стал обстреливатся артилерией тяжелой. Не было такого тут. Не ошибся судя по звуку взрывов. А если и ошибся. то мне и посчитается. НО!
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23.08.2022 18:10 Ответить
 
 