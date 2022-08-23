Уничтожен вражеский вертолет К-52 на Востоке Украины, - ООС
Сегодня, 23 августа на Востоке Украины уничтожен вражеский К-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
"В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны Востока уничтожили вертолет К-52", - говорится в сообщении.
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+14 vadyan
показать весь комментарий23.08.2022 16:44 Ответить Ссылка
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий23.08.2022 16:52 Ответить Ссылка
+10 IgorYakovlevich
показать весь комментарий23.08.2022 16:43 Ответить Ссылка
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Правильно сказал Алексей Максимович: рожденный ползать - летать не может!
Буде двохсотий ватальот до Дня Незалежності
Бо можуть закінчитися аналоговнєти: ка-52, ми-28, су-35,34...
Шкода що жодного су-57 немає на фронті: якби сбили, то весь світ би реготав.
А особливо, кацапськи друзі: індія та китай.