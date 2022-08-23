Знищено ворожий вертоліт К-52 на Сході України, - ООС

Сьогодні, 23 серпня на Сході України знищено ворожий К-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони Сходу знищили вертоліт К-52", - йдеться у повідомленні.

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