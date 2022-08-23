Знищено ворожий вертоліт К-52 на Сході України, - ООС
Сьогодні, 23 серпня на Сході України знищено ворожий К-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.
"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони Сходу знищили вертоліт К-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 vadyan
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+13 Яр Холодний
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+10 IgorYakovlevich
показати весь коментар23.08.2022 16:43
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Правильно сказал Алексей Максимович: рожденный ползать - летать не может!
Буде двохсотий ватальот до Дня Незалежності
Бо можуть закінчитися аналоговнєти: ка-52, ми-28, су-35,34...
Шкода що жодного су-57 немає на фронті: якби сбили, то весь світ би реготав.
А особливо, кацапськи друзі: індія та китай.