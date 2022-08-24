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Новости Война
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Нанесен групповой ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода (обновлено)

ракета

Оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!", - отметил он.

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Позже Лунин добавил, что погибших и раненых в результате удара по Миргороду нет.

Как позже сообщила пресс-служба 831 бригады тактической авиации, сегодня около 11:00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород.

"Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Число жертв и разрушений уточняется. Нелюди, вы будете наказаны и будете отвечать за все причиненное зло!", - говорится в сообщении.

Миргород (60) обстрел (26850) ракеты (3549) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+27
Цікаво чи була відповідь, а то зе обіцяв. Чи він мав на увазі,що 95 жорстко по байрактарять
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24.08.2022 11:14
+20
Харьков - Белгород, Днепр - Донецк, Николаев - Саки, Миргород - Джанкой....
Ну, я думаю, такой должен быть ответ Главкома, если он обещал .......
Или он просто главком завхоза?
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24.08.2022 11:33
+17
Ось так той під..раст лукашенко вітає наш народ зі святом. Чого варті його слова? Так, порожній звук.
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24.08.2022 11:16
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Цікаво чи була відповідь, а то зе обіцяв. Чи він мав на увазі,що 95 жорстко по байрактарять
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24.08.2022 11:14 Ответить
Тату наб'ють.
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24.08.2022 13:54 Ответить
Він багато чого обіцяє, багато наказів підписує. Просто без терміну до виконання.... Для затикання рота масам.
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24.08.2022 14:59 Ответить
Любий прояв дибилізму- це виклик для нормального світосприйняття!
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24.08.2022 15:28 Ответить
валентина, краще помовчи і не 3,14--іі
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24.08.2022 15:40 Ответить
Ось так той під..раст лукашенко вітає наш народ зі святом. Чого варті його слова? Так, порожній звук.
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24.08.2022 11:16 Ответить
вже давно відомо, що лукаш - то гівно та військ. злочинець як і путлер
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24.08.2022 11:19 Ответить
З бєлораші летіли чи з півдня?
Щось ППО в тому регіоні катастрофічно не вистачає... Раніше був Кременчук, тепер Миргород
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24.08.2022 12:04 Ответить
Харьков - Белгород, Днепр - Донецк, Николаев - Саки, Миргород - Джанкой....
Ну, я думаю, такой должен быть ответ Главкома, если он обещал .......
Или он просто главком завхоза?
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24.08.2022 11:33 Ответить
Десь та і є, крім поки що Бєлгорода. І буде ще краще і жорстокіше, так що не хвилюйтесь. Все буде добре.
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24.08.2022 11:58 Ответить
Главком у нас генерал Залужний і він вам нічого не обіцяв...
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24.08.2022 11:37 Ответить
Мова про Верховного, який любе підкреслювати це...
Особливо Бутусову !
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24.08.2022 11:46 Ответить
Й ля ЛЭнки-скумбрii ...
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24.08.2022 12:51 Ответить
Х-22 це жахлива ракета ,я був в радіусі 1.5 км від її прильоту..
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24.08.2022 13:23 Ответить
Лунін каже одне, пресслужба військової частини інше.
Лунін бреше про "поранених та жертв немає"?

"Як пізніше повідомилаhttps://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0YH6JVt7aMTCC22a7GYxUdfU3m4VjgT9MAY3nC2Z1xDMZLcmxLxX5cHWusnCjdoAtl пресслужба 831 бригади тактичної авіації, сьогодні, близько 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.

"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться у повідомленні."

Джерело:

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24.08.2022 13:56 Ответить
не повинно бути загиблих. бо при обстрілі всі повинні бути в укриттях. Тим більше, що такого на сьогодні чекали. Тим більше - жодного військового не повинно бути в казармах. Ніяких скупчень.
Всі начальники, хто не дотримується цих простих правил - злочинці.
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24.08.2022 15:07 Ответить
Ракета по радянські не влучна і добре що їх мало випустили біля 1000 шт, і гарно те що без бомбардувальника Ту їх не запустиш, бо маса цих ракет біля 6 тон і всі вони використовують РІДКЕ ПАЛИВО ЯКЕ ДУЖЕ ТОКСИЧНЕ.
Тому що і треба знищувати так це бомбардувальники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-16 Ту-16 К-22, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 К, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C Ту-22М 2/3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 К-22
які можуть нести ці ракети.
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24.08.2022 15:16 Ответить
У Миргороді базуються СУ-27, здатні збити любу ракету. Щось там не так з охороною бази.
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24.08.2022 17:48 Ответить
 
 