Нанесен групповой ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода (обновлено)
Оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!", - отметил он.
Позже Лунин добавил, что погибших и раненых в результате удара по Миргороду нет.
Как позже сообщила пресс-служба 831 бригады тактической авиации, сегодня около 11:00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород.
"Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Число жертв и разрушений уточняется. Нелюди, вы будете наказаны и будете отвечать за все причиненное зло!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось ППО в тому регіоні катастрофічно не вистачає... Раніше був Кременчук, тепер Миргород
Ну, я думаю, такой должен быть ответ Главкома, если он обещал .......
Или он просто главком завхоза?
Особливо Бутусову !
Лунін бреше про "поранених та жертв немає"?
"Як пізніше повідомилаhttps://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0YH6JVt7aMTCC22a7GYxUdfU3m4VjgT9MAY3nC2Z1xDMZLcmxLxX5cHWusnCjdoAtl пресслужба 831 бригади тактичної авіації, сьогодні, близько 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.
"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться у повідомленні."
Джерело:
Всі начальники, хто не дотримується цих простих правил - злочинці.
Тому що і треба знищувати так це бомбардувальники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-16 Ту-16 К-22, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 К, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C Ту-22М 2/3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 К-22
які можуть нести ці ракети.