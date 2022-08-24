Нанесен групповой ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода (обновлено)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!", - отметил он.

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Позже Лунин добавил, что погибших и раненых в результате удара по Миргороду нет.

Как позже сообщила пресс-служба 831 бригады тактической авиации, сегодня около 11:00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород.

"Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Число жертв и разрушений уточняется. Нелюди, вы будете наказаны и будете отвечать за все причиненное зло!", - говорится в сообщении.