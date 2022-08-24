Завдано групового ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода (оновлено)

Окупанти завдали ракетних ударів по Миргороду Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!", - зазначив він.

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Пізніше Лунін додав, що загиблих та поранених внаслідок удару по Миргороду немає.

Як пізніше повідомила пресслужба 831 бригади тактичної авіації, сьогодні, близько 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.

"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться у повідомленні.