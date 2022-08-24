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Новини Війна
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Завдано групового ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода (оновлено)

ракета

Окупанти завдали ракетних ударів по Миргороду Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!", - зазначив він.

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Пізніше Лунін додав, що загиблих та поранених внаслідок удару по Миргороду немає.

Як пізніше повідомила пресслужба 831 бригади тактичної авіації, сьогодні, близько 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.

"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Миргород (60) обстріл (28171) ракети (4000) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+27
Цікаво чи була відповідь, а то зе обіцяв. Чи він мав на увазі,що 95 жорстко по байрактарять
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24.08.2022 11:14
+20
Харьков - Белгород, Днепр - Донецк, Николаев - Саки, Миргород - Джанкой....
Ну, я думаю, такой должен быть ответ Главкома, если он обещал .......
Или он просто главком завхоза?
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24.08.2022 11:33
+17
Ось так той під..раст лукашенко вітає наш народ зі святом. Чого варті його слова? Так, порожній звук.
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24.08.2022 11:16
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Цікаво чи була відповідь, а то зе обіцяв. Чи він мав на увазі,що 95 жорстко по байрактарять
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24.08.2022 11:14 Відповісти
Тату наб'ють.
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24.08.2022 13:54 Відповісти
Він багато чого обіцяє, багато наказів підписує. Просто без терміну до виконання.... Для затикання рота масам.
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24.08.2022 14:59 Відповісти
Любий прояв дибилізму- це виклик для нормального світосприйняття!
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24.08.2022 15:28 Відповісти
валентина, краще помовчи і не 3,14--іі
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24.08.2022 15:40 Відповісти
Ось так той під..раст лукашенко вітає наш народ зі святом. Чого варті його слова? Так, порожній звук.
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24.08.2022 11:16 Відповісти
вже давно відомо, що лукаш - то гівно та військ. злочинець як і путлер
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24.08.2022 11:19 Відповісти
З бєлораші летіли чи з півдня?
Щось ППО в тому регіоні катастрофічно не вистачає... Раніше був Кременчук, тепер Миргород
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24.08.2022 12:04 Відповісти
Харьков - Белгород, Днепр - Донецк, Николаев - Саки, Миргород - Джанкой....
Ну, я думаю, такой должен быть ответ Главкома, если он обещал .......
Или он просто главком завхоза?
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24.08.2022 11:33 Відповісти
Десь та і є, крім поки що Бєлгорода. І буде ще краще і жорстокіше, так що не хвилюйтесь. Все буде добре.
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24.08.2022 11:58 Відповісти
Главком у нас генерал Залужний і він вам нічого не обіцяв...
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24.08.2022 11:37 Відповісти
Мова про Верховного, який любе підкреслювати це...
Особливо Бутусову !
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24.08.2022 11:46 Відповісти
Й ля ЛЭнки-скумбрii ...
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24.08.2022 12:51 Відповісти
Х-22 це жахлива ракета ,я був в радіусі 1.5 км від її прильоту..
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24.08.2022 13:23 Відповісти
Лунін каже одне, пресслужба військової частини інше.
Лунін бреше про "поранених та жертв немає"?

"Як пізніше повідомилаhttps://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0YH6JVt7aMTCC22a7GYxUdfU3m4VjgT9MAY3nC2Z1xDMZLcmxLxX5cHWusnCjdoAtl пресслужба 831 бригади тактичної авіації, сьогодні, близько 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород.

"Пожежа триває. На уражених об'єктах працюють карети швидкої допомоги, представники Національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Кількість жертв та руйнувань уточнюється. Нелюди, ви будете покарані і будете відповідати за все спричинене зло!", - йдеться у повідомленні."

Джерело:

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24.08.2022 13:56 Відповісти
не повинно бути загиблих. бо при обстрілі всі повинні бути в укриттях. Тим більше, що такого на сьогодні чекали. Тим більше - жодного військового не повинно бути в казармах. Ніяких скупчень.
Всі начальники, хто не дотримується цих простих правил - злочинці.
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24.08.2022 15:07 Відповісти
Ракета по радянські не влучна і добре що їх мало випустили біля 1000 шт, і гарно те що без бомбардувальника Ту їх не запустиш, бо маса цих ракет біля 6 тон і всі вони використовують РІДКЕ ПАЛИВО ЯКЕ ДУЖЕ ТОКСИЧНЕ.
Тому що і треба знищувати так це бомбардувальники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-16 Ту-16 К-22, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 К, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C Ту-22М 2/3, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 К-22
які можуть нести ці ракети.
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24.08.2022 15:16 Відповісти
У Миргороді базуються СУ-27, здатні збити любу ракету. Щось там не так з охороною бази.
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24.08.2022 17:48 Відповісти
 
 