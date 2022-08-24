Оккупанты обустроили пыточные для своих военных на Херсонщине, - Хлань

Тех, кто пытается дезертировать, ловят и сажают в подвалы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Херсонщине местные сообщают, что оккупанты в пыточные бросают не только похищенных украинцев, но и своих же военных. К таким действиям командиры прибегают, чтобы не было дезертирства и чтобы российские военные не звонили своим родителям и знакомым в Россию и не рассказывали о ситуации на фронте и потерях армии РФ.

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Пыточные или так называемые "подвалы" обустроены на территории, где располагаются оккупационные воинские части.

"Тех, кто пытается дезертировать, а это сегодня массовое явление в армии России, их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих воинов, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать", – говорит Хлань.