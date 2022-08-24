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Новости
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Оккупанты обустроили пыточные для своих военных на Херсонщине, - Хлань

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Тех, кто пытается дезертировать, ловят и сажают в подвалы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Херсонщине местные сообщают, что оккупанты в пыточные бросают не только похищенных украинцев, но и своих же военных. К таким действиям командиры прибегают, чтобы не было дезертирства и чтобы российские военные не звонили своим родителям и знакомым в Россию и не рассказывали о ситуации на фронте и потерях армии РФ.

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Пыточные или так называемые "подвалы" обустроены на территории, где располагаются оккупационные воинские части.

"Тех, кто пытается дезертировать, а это сегодня массовое явление в армии России, их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих воинов, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать", – говорит Хлань.

армия РФ (19011) пытки (832) Херсон (2787) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+13
Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч побірників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!

(О.Колесса)
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24.08.2022 12:59
+13
Классика рассеи за всю её историю - пытать, убывать. Особенно расцвело при марксизьме-ленинизьме и путлеризьме. На этом держится рассея!
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24.08.2022 13:15
+8
А где заградотряды НКВД? Кадыровцы, я так понял, уже все, по домам поразбежались.
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24.08.2022 13:11
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Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч побірників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!

(О.Колесса)
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24.08.2022 12:59 Ответить
Ну шо ви хотіли це ж раБсеяне
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24.08.2022 13:04 Ответить
Так виглядає агонія расєянського війська. Хоч вона і може затягнутися
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24.08.2022 13:06 Ответить
Чудово. Можна ще для облаштування підвала для "ванєк" ящик з пляшками вислати.
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24.08.2022 13:07 Ответить
mene ce spodabaetsa....bilshe treshu svinoryli
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24.08.2022 13:07 Ответить
А где заградотряды НКВД? Кадыровцы, я так понял, уже все, по домам поразбежались.
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24.08.2022 13:11 Ответить
А вообще это прекрасное место для атаки артой или беспилотником. Орки охраняют орков...
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24.08.2022 13:13 Ответить
як то кажуть : люди не постраждають)))
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24.08.2022 14:27 Ответить
Классика рассеи за всю её историю - пытать, убывать. Особенно расцвело при марксизьме-ленинизьме и путлеризьме. На этом держится рассея!
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24.08.2022 13:15 Ответить
Так путин кгбист, сын матерого нквдиста. Отсюда его крепкая связь террористическим прошлым марксизьма-ленинизьма.
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24.08.2022 13:39 Ответить
Полицаем в концлагере, папка был. Не путай, Хотя, одно другому не мешает
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24.08.2022 13:54 Ответить
РоSSія
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24.08.2022 13:24 Ответить
а інакше б їх киздили солдати НАТО...
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24.08.2022 13:30 Ответить
Це має зацікавити «легіон «Свобода Росії». Дайте їм координати, і нехай вони спробують видобути свої, а потім оприлюднить результати для політичної шкоди режиму Путіна.
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24.08.2022 13:33 Ответить
Сказано, що садять туди і своїх військових. Але серед тих "своїх" військових дуже багато українців, насильно мобілізованих на захоплених територіях. Тих хто не хоче воювати проти своєї України.
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24.08.2022 13:35 Ответить
кати потрібні ?

у цю катівню знайдеться багато бажаючих "укронацістов"
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24.08.2022 13:48 Ответить
Это только начало, увидим еще пострашнее. Парашенцам всеравно кого убивать - что своих, что чужих....
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24.08.2022 14:08 Ответить
 
 