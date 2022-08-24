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Новини
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Окупанти облаштували катівні для своїх військових на Херсонщині, - Хлань

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Тих, хто намагається дезертувати, ловлять та садять у підвали.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на Херсонщині місцеві повідомляють, що окупанти до катівень кидають не лише викрадених українців, а й своїх же військових. До таких дій командири вдаються, щоб не було дезертирства та для того, щоб російські військові не дзвонили своїм  батькам та знайомим у Росію й не розповідали про ситуацію на фронті та втрати армії РФ.

Читайте також: На окупованій Херсонщині вибухи. Прильоти по позиціях орків в Новій Каховці, Таврійську, Малокаховці, Каховці і Чорнобаївці, - Хлань

Катівні або так звані "підвали" облаштовані на території, де розташовуються окупаційні військові частини.

"Тих, хто намагається дезертувати, а це на сьогодні масове явище в армії Росії, їх виловлюють та кидають у підвали. Вони вже будують тюрми та ізоляції для своїх вояків, щоб там проводити психологічні атаки та щоб усунути можливість жалітися родичам та близьким. У них забирають засоби зв'язку та тримають у підвалах, переконуючи, що їм треба воювати", - говорить Хлань.

армія рф (17160) катування (597) Херсон (3326) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+13
Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч побірників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!

(О.Колесса)
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24.08.2022 12:59
+13
Классика рассеи за всю её историю - пытать, убывать. Особенно расцвело при марксизьме-ленинизьме и путлеризьме. На этом держится рассея!
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24.08.2022 13:15
+8
А где заградотряды НКВД? Кадыровцы, я так понял, уже все, по домам поразбежались.
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24.08.2022 13:11
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Шалійте, шалійте, скажені кати!
Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч побірників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!

(О.Колесса)
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24.08.2022 12:59 Відповісти
Ну шо ви хотіли це ж раБсеяне
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24.08.2022 13:04 Відповісти
Так виглядає агонія расєянського війська. Хоч вона і може затягнутися
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24.08.2022 13:06 Відповісти
Чудово. Можна ще для облаштування підвала для "ванєк" ящик з пляшками вислати.
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24.08.2022 13:07 Відповісти
mene ce spodabaetsa....bilshe treshu svinoryli
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24.08.2022 13:07 Відповісти
А где заградотряды НКВД? Кадыровцы, я так понял, уже все, по домам поразбежались.
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24.08.2022 13:11 Відповісти
А вообще это прекрасное место для атаки артой или беспилотником. Орки охраняют орков...
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24.08.2022 13:13 Відповісти
як то кажуть : люди не постраждають)))
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24.08.2022 14:27 Відповісти
Классика рассеи за всю её историю - пытать, убывать. Особенно расцвело при марксизьме-ленинизьме и путлеризьме. На этом держится рассея!
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24.08.2022 13:15 Відповісти
Так путин кгбист, сын матерого нквдиста. Отсюда его крепкая связь террористическим прошлым марксизьма-ленинизьма.
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24.08.2022 13:39 Відповісти
Полицаем в концлагере, папка был. Не путай, Хотя, одно другому не мешает
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24.08.2022 13:54 Відповісти
РоSSія
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24.08.2022 13:24 Відповісти
а інакше б їх киздили солдати НАТО...
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24.08.2022 13:30 Відповісти
Це має зацікавити «легіон «Свобода Росії». Дайте їм координати, і нехай вони спробують видобути свої, а потім оприлюднить результати для політичної шкоди режиму Путіна.
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24.08.2022 13:33 Відповісти
Сказано, що садять туди і своїх військових. Але серед тих "своїх" військових дуже багато українців, насильно мобілізованих на захоплених територіях. Тих хто не хоче воювати проти своєї України.
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24.08.2022 13:35 Відповісти
кати потрібні ?

у цю катівню знайдеться багато бажаючих "укронацістов"
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24.08.2022 13:48 Відповісти
Это только начало, увидим еще пострашнее. Парашенцам всеравно кого убивать - что своих, что чужих....
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24.08.2022 14:08 Відповісти
 
 