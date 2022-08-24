Окупанти облаштували катівні для своїх військових на Херсонщині, - Хлань
Тих, хто намагається дезертувати, ловлять та садять у підвали.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на Херсонщині місцеві повідомляють, що окупанти до катівень кидають не лише викрадених українців, а й своїх же військових. До таких дій командири вдаються, щоб не було дезертирства та для того, щоб російські військові не дзвонили своїм батькам та знайомим у Росію й не розповідали про ситуацію на фронті та втрати армії РФ.
Катівні або так звані "підвали" облаштовані на території, де розташовуються окупаційні військові частини.
"Тих, хто намагається дезертувати, а це на сьогодні масове явище в армії Росії, їх виловлюють та кидають у підвали. Вони вже будують тюрми та ізоляції для своїх вояків, щоб там проводити психологічні атаки та щоб усунути можливість жалітися родичам та близьким. У них забирають засоби зв'язку та тримають у підвалах, переконуючи, що їм треба воювати", - говорить Хлань.
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Годуйте шпіонів, будуйте тюрми!
До бою сто тисяч побірників стане.
Пірвем! Пірвем! Пірвем всі кайдани!
(О.Колесса)
у цю катівню знайдеться багато бажаючих "укронацістов"