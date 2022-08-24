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Новости Война
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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Токмаке. КАРТА

зсу,воїн,захисник,піхота

В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.

Об этом сообщили в Кушугумской территориальной общине, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в склад боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Момент взрыва автомобиля начальника оккупационных властей села Михайловка в Запорожской области Сушко. ВИДЕО

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Токмаке 01

Запорожская область (3035) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+26
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!

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24.08.2022 14:39
+19
тренування з запуску феєрверків до свята пройшло вдало!

Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
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24.08.2022 14:35
+15
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24.08.2022 14:49
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тренування з запуску феєрверків до свята пройшло вдало!

Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
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24.08.2022 14:35 Ответить
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!

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24.08.2022 14:39 Ответить
🤣🤣🤣
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24.08.2022 14:44 Ответить
Тепер у окупантів свято! Батьки деяких купуватиме білі Жігулі!
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24.08.2022 14:37 Ответить
Красівоє...
Святковий настрій на увесь день
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24.08.2022 14:39 Ответить
Давайте,рідні,влаштуйте свято Україні,до вечора накидайте приємних новин. Бережи вас,Боже.
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24.08.2022 14:42 Ответить
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24.08.2022 14:49 Ответить
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24.08.2022 14:54 Ответить
Схоже тварюки в самому місті розмістили склади...
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24.08.2022 15:04 Ответить
Только, походу, сначала Токмак поздравил Запорожье.
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24.08.2022 15:24 Ответить
Там непонятно что было , главное феерверк кацапы получили знатный .СЛАВА ЗСУ !
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24.08.2022 15:33 Ответить
 
 