ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Токмаке. КАРТА
В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.
Об этом сообщили в Кушугумской территориальной общине, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в склад боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.
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Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!
Святковий настрій на увесь день