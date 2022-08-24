ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Токмаке. КАРТА

В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.

Об этом сообщили в Кушугумской территориальной общине, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в склад боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.

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