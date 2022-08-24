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Новини Війна
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ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Токмаку. КАРТА

зсу,воїн,захисник,піхота

У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.

Про це повідомили в Кушугумській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні одразу по опівночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне влучання у склад боєкомплектів росіян", - йдеться у повідомленні.

Читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 13 рашистів, склад боєприпасів і техніку ворога, - ОК "Південь"

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Токмаку 01

Автор: 

Запорізька область (3560) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+26
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!

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24.08.2022 14:39
+19
тренування з запуску феєрверків до свята пройшло вдало!

Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
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24.08.2022 14:35
+15
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24.08.2022 14:49
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тренування з запуску феєрверків до свята пройшло вдало!

Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
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24.08.2022 14:35 Відповісти
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!

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24.08.2022 14:39 Відповісти
🤣🤣🤣
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24.08.2022 14:44 Відповісти
Тепер у окупантів свято! Батьки деяких купуватиме білі Жігулі!
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24.08.2022 14:37 Відповісти
Красівоє...
Святковий настрій на увесь день
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24.08.2022 14:39 Відповісти
Давайте,рідні,влаштуйте свято Україні,до вечора накидайте приємних новин. Бережи вас,Боже.
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24.08.2022 14:42 Відповісти
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24.08.2022 14:49 Відповісти
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24.08.2022 14:54 Відповісти
Схоже тварюки в самому місті розмістили склади...
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24.08.2022 15:04 Відповісти
Только, походу, сначала Токмак поздравил Запорожье.
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24.08.2022 15:24 Відповісти
Там непонятно что было , главное феерверк кацапы получили знатный .СЛАВА ЗСУ !
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24.08.2022 15:33 Відповісти
 
 