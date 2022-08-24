ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Токмаку. КАРТА
У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.
Про це повідомили в Кушугумській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні одразу по опівночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне влучання у склад боєкомплектів росіян", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Щира дяка, рідненькі! Зі святом!
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!
Святковий настрій на увесь день