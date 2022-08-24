ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Токмаку. КАРТА

У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.

Про це повідомили в Кушугумській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні одразу по опівночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне влучання у склад боєкомплектів росіян", - йдеться у повідомленні.

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