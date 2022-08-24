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Джонсон прибыл в Киев и уже встретился с Зеленским. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, разместив видео встречи высокого гостя, передает Цензор.НЕТ.

"Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!" - отмечает глава государства.

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Автор: 

визит (3068) Зеленский (20196) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+88
Нашел время, постарался, приехал лично во время постоянных обстрелов! Друзья познаются в беде.
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24.08.2022 17:00
+81
Люблю Джонсона!
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24.08.2022 16:58
+79
Смілива людина! Наш козак!
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24.08.2022 16:59
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Люблю Джонсона!
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24.08.2022 16:58 Ответить
вибач не втримався 🌈
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24.08.2022 17:07 Ответить
Та ні. Я з меншості - традиційний.
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24.08.2022 17:16 Ответить
🤝
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24.08.2022 17:18 Ответить
з 25%
?
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24.08.2022 17:36 Ответить
І з цих теж.
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24.08.2022 17:42 Ответить
Кому що болить...
Я теж люблю Джонсона, нам би таких у владу. А зелене навіть костюм не одягнув, чмо небрите.
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24.08.2022 18:10 Ответить
Це сценічний образ.
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24.08.2022 18:33 Ответить
так він у вас у владі і був! (ще поки і є) чи ви VPN сплутали?
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24.08.2022 19:29 Ответить
Я українка біженка, зараз в Англії тимчасово.
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24.08.2022 20:25 Ответить
шо там в Англии? чайки орут?
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24.08.2022 22:00 Ответить
Чайки орут, но редко, только когда пролетают мимо, а вот голуби бухтят по утрам и вечерам под самыми окнами, совсем как дома, в Украине.
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24.08.2022 22:36 Ответить
вы не на побережье, наверное? когда там был, спать не мог. Орали, как резаные круглосуточно
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24.08.2022 22:42 Ответить
До побережья далековато, но чайки тут летают.
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24.08.2022 23:27 Ответить
Не обіжають Вас?
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25.08.2022 05:18 Ответить
Ні, жодного разу не чула про такі випадки ні від кого, з ким доводилось спілкуватись на зустрічах українців. Навпаки, всі розповідають випадки особливої турботи від місцевих громадян.
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25.08.2022 10:06 Ответить
а Зе головнокомандувач верховний... без медалей.. хоч не в пікселі -- то вже прийнятно...
Порох, доречі, був би в пікселі, переконаний... Не знаю, як би на це зреагував Залужний... Але як москалі кажуть -- щось там з історією, вона не терпить...
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24.08.2022 19:32 Ответить
Ну якби був Порох тоді ми і говорили би про нього.
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24.08.2022 20:34 Ответить
Б.Джонсон: "Я не дозволю єрмаку про*рати Україну !"
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24.08.2022 18:08 Ответить
Джонсн: "Я не дозволю єрмаку про*рати Україну !"
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24.08.2022 18:11 Ответить
От Борис отжига. Кстаті англійці його не дуже поважають. А зря.
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24.08.2022 16:59 Ответить
мля , нам би обмінятись , боневтіка на Джо !!
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24.08.2022 20:34 Ответить
Смілива людина! Наш козак!
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24.08.2022 16:59 Ответить
Нашел время, постарался, приехал лично во время постоянных обстрелов! Друзья познаются в беде.
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24.08.2022 17:00 Ответить
Дерьмка не видно щоб поздоровкатися. Знає, що він як корабль.
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24.08.2022 17:11 Ответить
з Єрмаком привітався за руку
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25.08.2022 17:50 Ответить
дякуємо Борис! здається Ви щиріший за багатьох українців !!!
(та й декому треба постійно нагадувати що і воно не тільки телепузік )
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24.08.2022 17:00 Ответить
Браво. Джонсонюк! Дуже сумно. що такий щирий друг України йде зі свого посту. Тримаємо за нього кулаки та чекаємо на чолі НАТО!!
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24.08.2022 17:01 Ответить
Україна завжди рада вітати
нашого Бориса Джонсона!
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24.08.2022 17:02 Ответить
Человечище! Невзирая ни на что.
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24.08.2022 17:02 Ответить
Аж мурашки
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24.08.2022 17:02 Ответить
Дякуємо Вам, пане Джонсон! Ви наш справжній друг! Українці ніколи не забудуть Вашу підтримку і допомогу нам в самі важкі наші часи! Нехай Бог береже Вас, Велику Британію, Україну і всіх світлих людей в цілому світі!
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24.08.2022 17:04 Ответить
Вітаємо справжньго українця Бориса Джонсонюка на нашій українській землі...
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24.08.2022 17:04 Ответить
Джонсону особливий респект, таких друзів мати це честь...
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24.08.2022 17:04 Ответить
Боря просто ********* не приїжджає
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24.08.2022 17:05 Ответить
😁😂💯
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24.08.2022 18:12 Ответить
Цікаво чи Дєрьмаку руку потиснув а то відео обрізане зелені інтригу тримають?
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24.08.2022 17:06 Ответить
Хочу надіятись що Джонсон на дєрмака поклав...
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24.08.2022 17:09 Ответить
потис. Це на Цензорі обрізали
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25.08.2022 17:51 Ответить
Ніщо так не заспокоює українців як приїзд Джонсонюка в Україну
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24.08.2022 17:06 Ответить
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24.08.2022 18:13 Ответить
хай би приїхав на рочок , пожив , поки до нової посади ...
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24.08.2022 20:38 Ответить
виконючим обовязки президента
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24.08.2022 22:02 Ответить
Вітаємо з приіздом
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24.08.2022 17:07 Ответить
Придивився на відос....Як завжди за найвеличнішим боневтіком тисячоліття тінню слідує завгосп ОП єрмак.
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24.08.2022 17:07 Ответить
То щоб по Джонсону не стріляли, дерьмак не повинен постраждати..
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24.08.2022 17:18 Ответить
Дерьмак - смотрящий від пуйла, приставлений до небритого створіння.
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24.08.2022 18:16 Ответить
И ипло Елдака на заднем плане портит все настроение. Они точно не любовники с нашим комиком? Просто пипец, чел , с непонятной должностью , как тень президента. Сюр.
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24.08.2022 17:07 Ответить
Якось пофіг хто з них кого шпекає. Держзрада-набагато більше зло.
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24.08.2022 17:15 Ответить
пішли на Майдан і на Хрещатик дивитись виставу - парад кацапів в Києві.
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24.08.2022 17:09 Ответить
Welcome to Ukraine,dear Friend!
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24.08.2022 17:10 Ответить
І ніхто не пише що це піар під час війни,та ще й за кошти Великобританії
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24.08.2022 17:11 Ответить
В такий день Борис Джонсон своїм гідним вчинком довів до сліз вдячності і пошани.
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24.08.2022 17:14 Ответить
появление Бориса в киеве, всегда хороший знак и вселяет оптимизм. в отличие от спущенного с дерева в медиа пространство ары хамии, сидящего на плече дерьмака, на которого абдристович, как на глобус, пытается натянуть теперь уже броник.
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24.08.2022 17:15 Ответить
Дякуемо,Борисе , мабуть привiз щось гарненьке в папочцi...
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24.08.2022 17:17 Ответить
киздюлі
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24.08.2022 18:29 Ответить
Що теж не являється поганим, враховуючи контекст.
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24.08.2022 21:30 Ответить
Видно опять наш Вовка задумал перемиріе і гарантії безопасності
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24.08.2022 17:18 Ответить
Зю хоч не довго поспілкується з розумною людиною.
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24.08.2022 17:23 Ответить
Ви йому лестите, послухає розумну людину, так буде вірніше. На спілкування треба мати розуму хоч трохи.
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24.08.2022 18:28 Ответить
Борис Джонсонюк приїхав, це добре!
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24.08.2022 17:27 Ответить
Джонсонюк привіз черговий чарівний "пендель" для яневтіка
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24.08.2022 17:31 Ответить
Раді вітати в Україні !
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24.08.2022 17:31 Ответить
Цікаво було б послухати що наше не голене телятко плете
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24.08.2022 17:32 Ответить
Наші військові раді більше всіх.
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24.08.2022 17:46 Ответить
Мені Борис Джонсонюк подобається більше ніж Яценюк.
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24.08.2022 17:48 Ответить
А Яценюк до чого тут?
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24.08.2022 18:20 Ответить
Яценюк?
Похожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий.
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24.08.2022 18:40 Ответить
Ну і чим? Він же ж русню в Ічкерії не "мочив", тільки нещодавно став на шлях "лютої русофобії"
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24.08.2022 19:17 Ответить
вот с ним бы я засосал стакан и в Ватикан...
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24.08.2022 17:49 Ответить
Яка приємна світла людина з добрим і щирим серцем. Великий друг України. Нехай Бог дасть йому здоров'я та довгі роки життя. Завжді раді його бачити в Україні.
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24.08.2022 17:59 Ответить
@volin_ka

А Зе-рмакам, на відміну від Джонсона, в День Незалежності України носити українську символіку нєположєно?

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24.08.2022 18:11 Ответить
Не чіпляйтеся, вони ж тільки з фронту, не встигли перевдягтися навіть. Шоумени ***...
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24.08.2022 18:23 Ответить
Ця хрякофігура єрмака всю сердечну зустріч обіср(гадила).
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24.08.2022 19:27 Ответить
БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ И БОРИСА ДЖОНСОНА --- две величайшие экономики мира ФРГ И БРИТАНИЯ но как можно сравнить двух политиков этих стран ангелу шмеркель и БОРИСА ДЖОНСОНА . очень жаль что в 14 году БОРИС не был премьером БРИТАНИИ . но это уже история . а сейчас великий уклин пане БОРИСЕ за всю твою допомогу УКРАИНИ
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24.08.2022 18:24 Ответить
О! Як тільки в ЖЕКу презедента мокають ручки для підписання чергових угод з ******, Джонсон раптово з'являються в Києві. І У Зельоного сплеск патріотизму і розворот на 180. Завджи тут, і гасить те, що йому розвідка доповідає. На жаль, в останній раз
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24.08.2022 18:26 Ответить
Джонсон зазвичай приїзжає коли Віслюк намагається втнути чергове гімно. 🤡
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24.08.2022 18:28 Ответить
Прем'єр Великобританії. Може тойво - Прем'єром України його
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24.08.2022 18:31 Ответить
- Владимир Александрович! А чего это Вы сегодня с Ермаком "враскаряку" ходите? Геморрой, что-ли?
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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24.08.2022 18:33 Ответить
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24.08.2022 19:07 Ответить
Даёшь Бориса генсеком НАТО.
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24.08.2022 19:13 Ответить
Славний (RIP) Джон МсКейн, сердечний друг Борис Джонсон і інші щирі наші друзі: Вам честь і подяка.
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24.08.2022 20:23 Ответить
Та хоч би вдягнулось, щоб зустріти дорогого гостя.
Бо після 4-х повісток, та я не лох - вдягатись в стилі міітарі, не брити пику, неначе з окопів не вилазить - це сюр.
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24.08.2022 20:34 Ответить
Підтримати Україну і її воїнів приїхав Джонсон, а не до Зе. Дякуємо, Борисе
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24.08.2022 20:58 Ответить
Храни, боже пана Джонсона! Очень надеюсь, что это не последний его приезд в Украину
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24.08.2022 21:12 Ответить
Людина !З великої літери! Дякуємо пане Борис за те що ви незламний, справжній, сміливий, порядний....можно продовжувати безкінечно! Дякуємо що Ви в нас є,що взагалі є такі Люди як Ви!Благослови і бережи Вас Господь!
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24.08.2022 21:13 Ответить
Таких, як Джонсон більш нема.
Хоча Байден, майже так само, приїжджав шість разів до Порошенка. Але зелень, яка щойно тільки прийшла до влади, одразу намагалась їх обох знищити. Тому можливо приїхав би і Байден, якби зелень не показала себе повним лайном.
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24.08.2022 21:21 Ответить
честь и хвала Джонсону!!!
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24.08.2022 22:05 Ответить
От брали в політику і владу всяких - -швілі, -дзе, -ія. і тд і тп...
А людина-політик такого калібру?
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25.08.2022 05:24 Ответить
 
 