Джонсон прибыл в Киев и уже встретился с Зеленским. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, разместив видео встречи высокого гостя, передает Цензор.НЕТ.

"Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!" - отмечает глава государства.

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