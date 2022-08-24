Джонсон прибыл в Киев и уже встретился с Зеленским. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, разместив видео встречи высокого гостя, передает Цензор.НЕТ.
"Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!" - отмечает глава государства.
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+88 Vadim Retburter
показать весь комментарий24.08.2022 17:00
+81 Сергей Ткаченко #455867
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+79 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий24.08.2022 16:59
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Я теж люблю Джонсона, нам би таких у владу. А зелене навіть костюм не одягнув, чмо небрите.
Порох, доречі, був би в пікселі, переконаний... Не знаю, як би на це зреагував Залужний... Але як москалі кажуть -- щось там з історією, вона не терпить...
(та й декому треба постійно нагадувати що і воно не тільки телепузік )
нашого Бориса Джонсона!
Похожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий.
А Зе-рмакам, на відміну від Джонсона, в День Незалежності України носити українську символіку нєположєно?
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
Бо після 4-х повісток, та я не лох - вдягатись в стилі міітарі, не брити пику, неначе з окопів не вилазить - це сюр.
Хоча Байден, майже так само, приїжджав шість разів до Порошенка. Але зелень, яка щойно тільки прийшла до влади, одразу намагалась їх обох знищити. Тому можливо приїхав би і Байден, якби зелень не показала себе повним лайном.
А людина-політик такого калібру?