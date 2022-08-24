Джонсон прибув до Києва і вже зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у День Незалежності України приїхав до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, розмістивши відео зустрічі високого гостя, інформує Цензор.НЕТ.

"Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!", - зазначає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон привітав українців з Днем Незалежності: Жодна сила не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. ВIДЕО