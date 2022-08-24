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Новини
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Джонсон прибув до Києва і вже зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у День Незалежності України приїхав до Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, розмістивши відео зустрічі високого гостя, інформує Цензор.НЕТ.

"Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!", - зазначає глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон привітав українців з Днем Незалежності: Жодна сила не зможе подолати патріотизм 44 мільйонів українців. ВIДЕО

Автор: 

візит (1573) Зеленський (23667) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+88
Нашел время, постарался, приехал лично во время постоянных обстрелов! Друзья познаются в беде.
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24.08.2022 17:00
+81
Люблю Джонсона!
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24.08.2022 16:58
+79
Смілива людина! Наш козак!
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24.08.2022 16:59
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Люблю Джонсона!
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24.08.2022 16:58 Відповісти
вибач не втримався 🌈
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24.08.2022 17:07 Відповісти
Та ні. Я з меншості - традиційний.
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24.08.2022 17:16 Відповісти
🤝
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24.08.2022 17:18 Відповісти
з 25%
?
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24.08.2022 17:36 Відповісти
І з цих теж.
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24.08.2022 17:42 Відповісти
Кому що болить...
Я теж люблю Джонсона, нам би таких у владу. А зелене навіть костюм не одягнув, чмо небрите.
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24.08.2022 18:10 Відповісти
Це сценічний образ.
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24.08.2022 18:33 Відповісти
так він у вас у владі і був! (ще поки і є) чи ви VPN сплутали?
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24.08.2022 19:29 Відповісти
Я українка біженка, зараз в Англії тимчасово.
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24.08.2022 20:25 Відповісти
шо там в Англии? чайки орут?
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24.08.2022 22:00 Відповісти
Чайки орут, но редко, только когда пролетают мимо, а вот голуби бухтят по утрам и вечерам под самыми окнами, совсем как дома, в Украине.
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24.08.2022 22:36 Відповісти
вы не на побережье, наверное? когда там был, спать не мог. Орали, как резаные круглосуточно
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24.08.2022 22:42 Відповісти
До побережья далековато, но чайки тут летают.
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24.08.2022 23:27 Відповісти
Не обіжають Вас?
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25.08.2022 05:18 Відповісти
Ні, жодного разу не чула про такі випадки ні від кого, з ким доводилось спілкуватись на зустрічах українців. Навпаки, всі розповідають випадки особливої турботи від місцевих громадян.
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25.08.2022 10:06 Відповісти
а Зе головнокомандувач верховний... без медалей.. хоч не в пікселі -- то вже прийнятно...
Порох, доречі, був би в пікселі, переконаний... Не знаю, як би на це зреагував Залужний... Але як москалі кажуть -- щось там з історією, вона не терпить...
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24.08.2022 19:32 Відповісти
Ну якби був Порох тоді ми і говорили би про нього.
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24.08.2022 20:34 Відповісти
Б.Джонсон: "Я не дозволю єрмаку про*рати Україну !"
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24.08.2022 18:08 Відповісти
Джонсн: "Я не дозволю єрмаку про*рати Україну !"
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24.08.2022 18:11 Відповісти
От Борис отжига. Кстаті англійці його не дуже поважають. А зря.
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24.08.2022 16:59 Відповісти
мля , нам би обмінятись , боневтіка на Джо !!
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24.08.2022 20:34 Відповісти
Смілива людина! Наш козак!
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24.08.2022 16:59 Відповісти
Нашел время, постарался, приехал лично во время постоянных обстрелов! Друзья познаются в беде.
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24.08.2022 17:00 Відповісти
Дерьмка не видно щоб поздоровкатися. Знає, що він як корабль.
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24.08.2022 17:11 Відповісти
з Єрмаком привітався за руку
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25.08.2022 17:50 Відповісти
дякуємо Борис! здається Ви щиріший за багатьох українців !!!
(та й декому треба постійно нагадувати що і воно не тільки телепузік )
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24.08.2022 17:00 Відповісти
Браво. Джонсонюк! Дуже сумно. що такий щирий друг України йде зі свого посту. Тримаємо за нього кулаки та чекаємо на чолі НАТО!!
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24.08.2022 17:01 Відповісти
Україна завжди рада вітати
нашого Бориса Джонсона!
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24.08.2022 17:02 Відповісти
Человечище! Невзирая ни на что.
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24.08.2022 17:02 Відповісти
Аж мурашки
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24.08.2022 17:02 Відповісти
Дякуємо Вам, пане Джонсон! Ви наш справжній друг! Українці ніколи не забудуть Вашу підтримку і допомогу нам в самі важкі наші часи! Нехай Бог береже Вас, Велику Британію, Україну і всіх світлих людей в цілому світі!
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24.08.2022 17:04 Відповісти
Вітаємо справжньго українця Бориса Джонсонюка на нашій українській землі...
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24.08.2022 17:04 Відповісти
Джонсону особливий респект, таких друзів мати це честь...
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24.08.2022 17:04 Відповісти
Боря просто ********* не приїжджає
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24.08.2022 17:05 Відповісти
😁😂💯
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24.08.2022 18:12 Відповісти
Цікаво чи Дєрьмаку руку потиснув а то відео обрізане зелені інтригу тримають?
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24.08.2022 17:06 Відповісти
Хочу надіятись що Джонсон на дєрмака поклав...
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24.08.2022 17:09 Відповісти
потис. Це на Цензорі обрізали
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25.08.2022 17:51 Відповісти
Ніщо так не заспокоює українців як приїзд Джонсонюка в Україну
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24.08.2022 17:06 Відповісти
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24.08.2022 18:13 Відповісти
хай би приїхав на рочок , пожив , поки до нової посади ...
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24.08.2022 20:38 Відповісти
виконючим обовязки президента
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24.08.2022 22:02 Відповісти
Вітаємо з приіздом
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24.08.2022 17:07 Відповісти
Придивився на відос....Як завжди за найвеличнішим боневтіком тисячоліття тінню слідує завгосп ОП єрмак.
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24.08.2022 17:07 Відповісти
То щоб по Джонсону не стріляли, дерьмак не повинен постраждати..
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24.08.2022 17:18 Відповісти
Дерьмак - смотрящий від пуйла, приставлений до небритого створіння.
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24.08.2022 18:16 Відповісти
И ипло Елдака на заднем плане портит все настроение. Они точно не любовники с нашим комиком? Просто пипец, чел , с непонятной должностью , как тень президента. Сюр.
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24.08.2022 17:07 Відповісти
Якось пофіг хто з них кого шпекає. Держзрада-набагато більше зло.
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24.08.2022 17:15 Відповісти
пішли на Майдан і на Хрещатик дивитись виставу - парад кацапів в Києві.
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24.08.2022 17:09 Відповісти
Welcome to Ukraine,dear Friend!
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24.08.2022 17:10 Відповісти
І ніхто не пише що це піар під час війни,та ще й за кошти Великобританії
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24.08.2022 17:11 Відповісти
В такий день Борис Джонсон своїм гідним вчинком довів до сліз вдячності і пошани.
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24.08.2022 17:14 Відповісти
появление Бориса в киеве, всегда хороший знак и вселяет оптимизм. в отличие от спущенного с дерева в медиа пространство ары хамии, сидящего на плече дерьмака, на которого абдристович, как на глобус, пытается натянуть теперь уже броник.
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24.08.2022 17:15 Відповісти
Дякуемо,Борисе , мабуть привiз щось гарненьке в папочцi...
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24.08.2022 17:17 Відповісти
киздюлі
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24.08.2022 18:29 Відповісти
Що теж не являється поганим, враховуючи контекст.
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24.08.2022 21:30 Відповісти
Видно опять наш Вовка задумал перемиріе і гарантії безопасності
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24.08.2022 17:18 Відповісти
Зю хоч не довго поспілкується з розумною людиною.
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24.08.2022 17:23 Відповісти
Ви йому лестите, послухає розумну людину, так буде вірніше. На спілкування треба мати розуму хоч трохи.
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24.08.2022 18:28 Відповісти
Борис Джонсонюк приїхав, це добре!
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24.08.2022 17:27 Відповісти
Джонсонюк привіз черговий чарівний "пендель" для яневтіка
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24.08.2022 17:31 Відповісти
Раді вітати в Україні !
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24.08.2022 17:31 Відповісти
Цікаво було б послухати що наше не голене телятко плете
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Наші військові раді більше всіх.
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24.08.2022 17:46 Відповісти
Мені Борис Джонсонюк подобається більше ніж Яценюк.
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24.08.2022 17:48 Відповісти
А Яценюк до чого тут?
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24.08.2022 18:20 Відповісти
Яценюк?
Похожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий.
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24.08.2022 18:40 Відповісти
Ну і чим? Він же ж русню в Ічкерії не "мочив", тільки нещодавно став на шлях "лютої русофобії"
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24.08.2022 19:17 Відповісти
вот с ним бы я засосал стакан и в Ватикан...
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Яка приємна світла людина з добрим і щирим серцем. Великий друг України. Нехай Бог дасть йому здоров'я та довгі роки життя. Завжді раді його бачити в Україні.
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24.08.2022 17:59 Відповісти
@volin_ka

А Зе-рмакам, на відміну від Джонсона, в День Незалежності України носити українську символіку нєположєно?

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24.08.2022 18:11 Відповісти
Не чіпляйтеся, вони ж тільки з фронту, не встигли перевдягтися навіть. Шоумени ***...
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24.08.2022 18:23 Відповісти
Ця хрякофігура єрмака всю сердечну зустріч обіср(гадила).
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24.08.2022 19:27 Відповісти
БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ И БОРИСА ДЖОНСОНА --- две величайшие экономики мира ФРГ И БРИТАНИЯ но как можно сравнить двух политиков этих стран ангелу шмеркель и БОРИСА ДЖОНСОНА . очень жаль что в 14 году БОРИС не был премьером БРИТАНИИ . но это уже история . а сейчас великий уклин пане БОРИСЕ за всю твою допомогу УКРАИНИ
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24.08.2022 18:24 Відповісти
О! Як тільки в ЖЕКу презедента мокають ручки для підписання чергових угод з ******, Джонсон раптово з'являються в Києві. І У Зельоного сплеск патріотизму і розворот на 180. Завджи тут, і гасить те, що йому розвідка доповідає. На жаль, в останній раз
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24.08.2022 18:26 Відповісти
Джонсон зазвичай приїзжає коли Віслюк намагається втнути чергове гімно. 🤡
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24.08.2022 18:28 Відповісти
Прем'єр Великобританії. Може тойво - Прем'єром України його
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24.08.2022 18:31 Відповісти
- Владимир Александрович! А чего это Вы сегодня с Ермаком "враскаряку" ходите? Геморрой, что-ли?
- Да это всё Борис Джонсон виноват! Сказал, что привёз очередную "таблетку" успокоительную - чтобы мы меньше нервничали во время войны! Теперь жопы болят!
- А при чём здесь таблетка к жопе?
- Так они же лицензированные! От фармкомпании "Ми-6" Джонсон сказал, что их вводят исключительно ректально А потом забил нам их в задницу!
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24.08.2022 18:33 Відповісти
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24.08.2022 19:07 Відповісти
Даёшь Бориса генсеком НАТО.
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24.08.2022 19:13 Відповісти
Славний (RIP) Джон МсКейн, сердечний друг Борис Джонсон і інші щирі наші друзі: Вам честь і подяка.
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24.08.2022 20:23 Відповісти
Та хоч би вдягнулось, щоб зустріти дорогого гостя.
Бо після 4-х повісток, та я не лох - вдягатись в стилі міітарі, не брити пику, неначе з окопів не вилазить - це сюр.
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24.08.2022 20:34 Відповісти
Підтримати Україну і її воїнів приїхав Джонсон, а не до Зе. Дякуємо, Борисе
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24.08.2022 20:58 Відповісти
Храни, боже пана Джонсона! Очень надеюсь, что это не последний его приезд в Украину
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24.08.2022 21:12 Відповісти
Людина !З великої літери! Дякуємо пане Борис за те що ви незламний, справжній, сміливий, порядний....можно продовжувати безкінечно! Дякуємо що Ви в нас є,що взагалі є такі Люди як Ви!Благослови і бережи Вас Господь!
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24.08.2022 21:13 Відповісти
Таких, як Джонсон більш нема.
Хоча Байден, майже так само, приїжджав шість разів до Порошенка. Але зелень, яка щойно тільки прийшла до влади, одразу намагалась їх обох знищити. Тому можливо приїхав би і Байден, якби зелень не показала себе повним лайном.
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24.08.2022 21:21 Відповісти
честь и хвала Джонсону!!!
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24.08.2022 22:05 Відповісти
От брали в політику і владу всяких - -швілі, -дзе, -ія. і тд і тп...
А людина-політик такого калібру?
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25.08.2022 05:24 Відповісти
 
 