В госбюджет поступило $3 млрд грантовой помощи от США, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины через механизм Всемирного банка поступило $3 млрд. грантовой помощи от США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $3 млрд военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу", - написал Шмыгаль в телеграме.

По словам премьера, кроме того, сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от США.

"Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки", – пояснил он.

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