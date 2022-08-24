В госбюджет поступило $3 млрд грантовой помощи от США, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины через механизм Всемирного банка поступило $3 млрд. грантовой помощи от США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $3 млрд военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу", - написал Шмыгаль в телеграме.
По словам премьера, кроме того, сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от США.
"Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки", – пояснил он.
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«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
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