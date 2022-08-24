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Новости Помощь Украине
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В госбюджет поступило $3 млрд грантовой помощи от США, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины через механизм Всемирного банка поступило $3 млрд. грантовой помощи от США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $3 млрд военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу", - написал Шмыгаль в телеграме.

По словам премьера, кроме того, сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от США.

"Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки", – пояснил он.

Также читайте: Германия выделяет Украине оружие и боеприпасы на 500 млн евро, - Bloomberg

бюджет (4833) США (26381) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+14
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца, внукам хватіт.
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24.08.2022 19:30
+13
зелені оченятка масно заблищали та забігали
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24.08.2022 19:34
+8
Яке щастя в нас буде овий асхвальт
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24.08.2022 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Яке щастя в нас буде овий асхвальт
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24.08.2022 19:26 Ответить
ні, роздадуть по тисячці, на хоч шо, головне щоб через "дію"
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24.08.2022 19:40 Ответить
Грантові кошти цільові, використання контролюється, потрібно звітуватись перед грантодавцем.
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24.08.2022 20:50 Ответить
Может зп военным выплатят, наконец-то. На прошлую наши купили беспилотник огнемет на свою з/п)
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24.08.2022 19:28 Ответить
Шмигаль тобі сидіти якщо просреш.
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24.08.2022 19:28 Ответить
Чогобто? Ще начебто ніхто за таке не сидів...
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24.08.2022 19:32 Ответить
еу ж економіка "перейшла на військові рейки"... щоб це не значило в голові президента...
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24.08.2022 19:42 Ответить
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца, внукам хватіт.
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24.08.2022 19:30 Ответить
зелені оченятка масно заблищали та забігали
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24.08.2022 19:34 Ответить
Пора будувати дороги.
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24.08.2022 19:31 Ответить
хоть бы кто-то слюной не вдавился....
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24.08.2022 19:34 Ответить
кто же даст еще два? Конец месяца, все-таки. У кого бы еще выцыганить?
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24.08.2022 19:35 Ответить
1,4 вже був раніше, так шо беням хватить.
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24.08.2022 19:54 Ответить
нда, не отследил. Теперь спокоен
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24.08.2022 19:58 Ответить
Кацапченок Ифан, очень тебя ипет помощь Украине,так должен тебе донести до сведения, что таки эта помощь вас ******...
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24.08.2022 20:44 Ответить
"Вагомий внесок але кращеб внесли грошима!"(с)
Техніку орки поб'ють а гарні дороги державі завжди потрібні!
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24.08.2022 19:36 Ответить
Зелень в турборежиме точит пилу да так,что искры летят!
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24.08.2022 19:38 Ответить
Піліть нє пєрєпіліть...
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24.08.2022 19:44 Ответить
ZEскотське шмигло в офшори гундосого вже відкат переводить
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24.08.2022 19:53 Ответить
у Бєні, походу, аж пенсне вспотЄло од перспектив
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24.08.2022 20:23 Ответить
Ну что пан Шмигаль,Ермак уже составил смету распила?
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24.08.2022 20:31 Ответить
Ми ,всі українці ,повинні вимагати повної звітності від зевлади за кожний витрачений долар цієї допомоги .Що за херня , має бути прозорий звіт скільки грошей пішло на армію, скільки на медицину, скільки на освіту та інше ,як це робиться у всіх цивілізованих демократичних країнах, куди ми намагаємось прямувати
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24.08.2022 20:39 Ответить
Нам би всі гроші, що на Афган спустили американці.... І ще людей зі США які не даватимуть людям Зелі закатувати ці гроші в асфальт і собі в карман...
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24.08.2022 21:38 Ответить
Мабуть, тепер уже, ці гроші в асфальт офшорники «не закатають»?.?
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24.08.2022 23:20 Ответить
США помогают Укоаине а украинские суды помогают Коломойскому вернуть активы. А зеленский делает вид что ничего не происходит.
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24.08.2022 23:40 Ответить
Вітаю вас, дочекались. Душею ми з вами
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25.08.2022 06:47 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/24/symvolichnyj-postril-u-bik-agresora-poroshenko-podyakuvav-ssha-za-bezpekovu-dopomogu-dlya-********/ Петро Порошенко подякував США за безпекову допомогу Україні .

«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .

«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.

«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
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25.08.2022 10:02 Ответить
 
 