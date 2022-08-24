До держбюджету надійшло $3 млрд грантової допомоги від США, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету України через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", - написав Шмигаль у телеграмі.
За словами прем'єра, крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшло ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від США..
"Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки", - пояснив він.
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«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.
«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.