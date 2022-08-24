УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4291 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
3 412 28

До держбюджету надійшло $3 млрд грантової допомоги від США, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету України через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", - написав Шмигаль у телеграмі.

За словами прем'єра, крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшло ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від США..

"Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки", - пояснив він.

Також читайте: США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

Автор: 

бюджет (2980) США (22473) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца, внукам хватіт.
показати весь коментар
24.08.2022 19:30
+13
зелені оченятка масно заблищали та забігали
показати весь коментар
24.08.2022 19:34
+8
Яке щастя в нас буде овий асхвальт
показати весь коментар
24.08.2022 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке щастя в нас буде овий асхвальт
показати весь коментар
24.08.2022 19:26 Відповісти
ні, роздадуть по тисячці, на хоч шо, головне щоб через "дію"
показати весь коментар
24.08.2022 19:40 Відповісти
Грантові кошти цільові, використання контролюється, потрібно звітуватись перед грантодавцем.
показати весь коментар
24.08.2022 20:50 Відповісти
Может зп военным выплатят, наконец-то. На прошлую наши купили беспилотник огнемет на свою з/п)
показати весь коментар
24.08.2022 19:28 Відповісти
Шмигаль тобі сидіти якщо просреш.
показати весь коментар
24.08.2022 19:28 Відповісти
Чогобто? Ще начебто ніхто за таке не сидів...
показати весь коментар
24.08.2022 19:32 Відповісти
еу ж економіка "перейшла на військові рейки"... щоб це не значило в голові президента...
показати весь коментар
24.08.2022 19:42 Відповісти
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца, внукам хватіт.
показати весь коментар
24.08.2022 19:30 Відповісти
зелені оченятка масно заблищали та забігали
показати весь коментар
24.08.2022 19:34 Відповісти
Пора будувати дороги.
показати весь коментар
24.08.2022 19:31 Відповісти
хоть бы кто-то слюной не вдавился....
показати весь коментар
24.08.2022 19:34 Відповісти
кто же даст еще два? Конец месяца, все-таки. У кого бы еще выцыганить?
показати весь коментар
24.08.2022 19:35 Відповісти
1,4 вже був раніше, так шо беням хватить.
показати весь коментар
24.08.2022 19:54 Відповісти
нда, не отследил. Теперь спокоен
показати весь коментар
24.08.2022 19:58 Відповісти
Кацапченок Ифан, очень тебя ипет помощь Украине,так должен тебе донести до сведения, что таки эта помощь вас ******...
показати весь коментар
24.08.2022 20:44 Відповісти
"Вагомий внесок але кращеб внесли грошима!"(с)
Техніку орки поб'ють а гарні дороги державі завжди потрібні!
показати весь коментар
24.08.2022 19:36 Відповісти
Зелень в турборежиме точит пилу да так,что искры летят!
показати весь коментар
24.08.2022 19:38 Відповісти
Піліть нє пєрєпіліть...
показати весь коментар
24.08.2022 19:44 Відповісти
ZEскотське шмигло в офшори гундосого вже відкат переводить
показати весь коментар
24.08.2022 19:53 Відповісти
у Бєні, походу, аж пенсне вспотЄло од перспектив
показати весь коментар
24.08.2022 20:23 Відповісти
Ну что пан Шмигаль,Ермак уже составил смету распила?
показати весь коментар
24.08.2022 20:31 Відповісти
Ми ,всі українці ,повинні вимагати повної звітності від зевлади за кожний витрачений долар цієї допомоги .Що за херня , має бути прозорий звіт скільки грошей пішло на армію, скільки на медицину, скільки на освіту та інше ,як це робиться у всіх цивілізованих демократичних країнах, куди ми намагаємось прямувати
показати весь коментар
24.08.2022 20:39 Відповісти
Нам би всі гроші, що на Афган спустили американці.... І ще людей зі США які не даватимуть людям Зелі закатувати ці гроші в асфальт і собі в карман...
показати весь коментар
24.08.2022 21:38 Відповісти
Мабуть, тепер уже, ці гроші в асфальт офшорники «не закатають»?.?
показати весь коментар
24.08.2022 23:20 Відповісти
США помогают Укоаине а украинские суды помогают Коломойскому вернуть активы. А зеленский делает вид что ничего не происходит.
показати весь коментар
24.08.2022 23:40 Відповісти
Вітаю вас, дочекались. Душею ми з вами
показати весь коментар
25.08.2022 06:47 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/24/symvolichnyj-postril-u-bik-agresora-poroshenko-podyakuvav-ssha-za-bezpekovu-dopomogu-dlya-********/ Петро Порошенко подякував США за безпекову допомогу Україні .

«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .

«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.

«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
показати весь коментар
25.08.2022 10:02 Відповісти
 
 