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Россия пыталась не допустить дистанционного участия Зеленского в Совбезе ООН

небензя

Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время заседания органа в среду пытался заблокировать участие президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи, но его предложение вообще не нашло поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В начале заседания Небензя заявил, что Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании – Москва "в принципе не против" участия президента Украины или его представителя, но потребовала, чтобы она была очной.

"Это не наша прихоть, а правила, регулирующие работу совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры", – цитирует постпреда России в ООН российское издание РБК.

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Вопрос был вынесен на голосование, но поддержала это предложение только Россия, Китай воздержался, а остальные 13 членов Совбеза ООН проголосовали против.

"Ну, россияне печально известны тем, что являются глобальными лидерами в выстреливании себе в ногу. Они как мазохисты предложили проголосовать за просьбу Украины, чтобы Зеленский обратился в Совет Безопасности ООН. Никто не поддержал голосование России против. 13 сильных голосов в поддержку Украины", – отметил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Заседание Совета Безопасности ООН посвящено ситуации в Украине в связи с полномасштабным вторжением России.

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выступление (110) Зеленский (20210) ООН (4157) Небензя (46)


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Топ комментарии
+11
Біля берегів Італії затонула величезна яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна вартістю $50 млн.
Яхта "Май Сага" пішла під воду у затоці Сквілачі.
Судно бізнесмена намагалися відбуксувати до порту, але погодні умови погіршилися і яхта затонула.
Дрібниця, але приємно
https://t.me/operativnoZSU/37985
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24.08.2022 19:40
+9
Всерівно їм пісець.
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24.08.2022 19:39
+9
Насрать комусь під двері кацапське всьо.
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24.08.2022 19:42
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Всерівно їм пісець.
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24.08.2022 19:39 Ответить
Якщо в рашці вже і "Буратіну" не сприймають то їм 3.14****ь незабаром.
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24.08.2022 20:56 Ответить
Біля берегів Італії затонула величезна яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна вартістю $50 млн.
Яхта "Май Сага" пішла під воду у затоці Сквілачі.
Судно бізнесмена намагалися відбуксувати до порту, але погодні умови погіршилися і яхта затонула.
Дрібниця, але приємно
https://t.me/operativnoZSU/37985
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24.08.2022 19:40 Ответить
не, на яхте проводят экскурсию к москве.
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24.08.2022 19:46 Ответить
Вона просто перейшла в стан "подлодка"..
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24.08.2022 19:56 Ответить
От же ж яка універсальна яхта..Недарма 50 лямів за неї відвалив той бовдур айвазян
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24.08.2022 20:35 Ответить
подлодная водка, еге
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24.08.2022 21:16 Ответить
Насрать комусь під двері кацапське всьо.
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24.08.2022 19:42 Ответить
они его боятся и это хорошо
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24.08.2022 19:43 Ответить
небензя не бензи... и не мельтеши...
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24.08.2022 19:43 Ответить
небензянь
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24.08.2022 20:36 Ответить
они его боятся и это хорошо
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24.08.2022 19:44 Ответить
Тобі нагадать, що таке "флуд" на форумі?

4.2. Флуд:

- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);
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24.08.2022 20:53 Ответить
несколько раз нажал не выходило, а оказалось прошло, и что такое?
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24.08.2022 20:56 Ответить
Ну так у "адміна" теж "вийде" - влетиш у "бан"! Думаєш - він розбираться буде - що там у тебе "не виходило"? Правила для всіх встановлені!
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24.08.2022 21:09 Ответить
я думал дело в мышке, не нажимается, хорошо что сказал
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24.08.2022 21:18 Ответить
Небензя скакав ********** руками перед екраном, щоб закрити Зеленського?
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24.08.2022 19:55 Ответить
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24.08.2022 21:39 Ответить
Ну пид*расы, что с них взять.
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24.08.2022 19:58 Ответить
*********** опять на подсосе!
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24.08.2022 20:02 Ответить
кацапы, как "сос@ть" на русском? ну так вот, чего ждете-то...
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24.08.2022 20:05 Ответить
Нехай у себе виключать телевізор і не дивляться.
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24.08.2022 20:09 Ответить
А мене цікавить проблема етики в ООН? Вибачте за погану французьку, але хіба не в падлу сидіти поруч з убивцями мирних громадян, мародерами, гвалтівниками, затятими брехунами?
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24.08.2022 20:10 Ответить
А ніяк не можна ****** того н**єнзю прикладом по **@лу?
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24.08.2022 20:37 Ответить
За часи Віті Ростовського юристи бездипломники протягнули закон, яким дозвіл на передачу справи до Верховного Суду давав суд Вищий спецсуд, який розглядав справу. З подачі двох Андріїв (Порткова і Богдана) таке ж, але тільки видозмінене, знову протягнули. А Богдан ще грозився скоротити склад Верховного Суду. Шибунін теж подавав свій голосок. А тут уже і Бензя протягує аналогічне, ввжає що повістку потрібно, як на колгоспних зборах, проголосовувати. Майстри художнього свисту. Як там один з лапотних кричав в Раді безпеці - в глаза мне смотри.
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24.08.2022 20:58 Ответить
Вибачайте ,але цей небздензя герой кацапської "камасутри"-****** з страшними вухами.
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24.08.2022 21:04 Ответить
оккупанты и ядерные террористы официально где-то заседают ...
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24.08.2022 21:11 Ответить
Що найцікавіше, головував на засіданні Китай і міг би використати повноваження головуючого і не дати виступити Зеленському, як хотіли кацапи. Але китайці погодилися голосувати, наперед розуміючи результат такого голосування. І спокійно, дуже ввічливо, надали Зеленському слово, зазначивши, що для них велика честь його послухати. Як на мене, ляпас кацапам від Китаю досить помітний. Чим далі, тим більше кацапам вказують на їх реальне місце навіть ті, від кого не очікуєш.
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24.08.2022 23:52 Ответить
 
 