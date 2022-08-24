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Новини
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Росія намагалася не допустити дистанційної участі Зеленського в Радбезі ООН

небензя

Представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання органу в середу намагався заблокувати участь президента України Володимира Зеленського по відеозв’язку, але його пропозиція взагалі не знайшла підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На початку засідання Нєбєнзя заявив, що Росія заперечує проти віртуальної участі Зеленського в засіданні – Москва "в принципі не проти" участі президента України чи його представника, але зажадала, щоб вона була очною.

"Це не наша забаганка, а правила, які регулюють роботу ради. Тут немає політики, це виключно питання процедури", – цитує постпреда Росії в ООН російське видання РБК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни

Питання було винесене на голосування, але підтримала цю пропозицію тільки Росія, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН проголосували проти.

"Ну, росіяни сумнозвісні тим, що є глобальними лідерами у вистрілюванні собі в ногу. Вони мов мазохісти запропонували проголосувати за прохання України, щоб Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН. Ніхто не підтримав голосування Росії проти. 13 сильних голосів на підтримку України", – зазначив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Засідання Ради Безпеки ООН у середу присвячене ситуації в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Також читайте: Унаслідок війни в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН

Автор: 

виступ (81) Зеленський (23667) ООН (3336) Небензя (48)


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Топ коментарі
+11
Біля берегів Італії затонула величезна яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна вартістю $50 млн.
Яхта "Май Сага" пішла під воду у затоці Сквілачі.
Судно бізнесмена намагалися відбуксувати до порту, але погодні умови погіршилися і яхта затонула.
Дрібниця, але приємно
https://t.me/operativnoZSU/37985
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24.08.2022 19:40
+9
Всерівно їм пісець.
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24.08.2022 19:39
+9
Насрать комусь під двері кацапське всьо.
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24.08.2022 19:42
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Всерівно їм пісець.
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24.08.2022 19:39 Відповісти
Якщо в рашці вже і "Буратіну" не сприймають то їм 3.14****ь незабаром.
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24.08.2022 20:56 Відповісти
Біля берегів Італії затонула величезна яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна вартістю $50 млн.
Яхта "Май Сага" пішла під воду у затоці Сквілачі.
Судно бізнесмена намагалися відбуксувати до порту, але погодні умови погіршилися і яхта затонула.
Дрібниця, але приємно
https://t.me/operativnoZSU/37985
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24.08.2022 19:40 Відповісти
не, на яхте проводят экскурсию к москве.
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24.08.2022 19:46 Відповісти
Вона просто перейшла в стан "подлодка"..
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24.08.2022 19:56 Відповісти
От же ж яка універсальна яхта..Недарма 50 лямів за неї відвалив той бовдур айвазян
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24.08.2022 20:35 Відповісти
подлодная водка, еге
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24.08.2022 21:16 Відповісти
Насрать комусь під двері кацапське всьо.
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24.08.2022 19:42 Відповісти
они его боятся и это хорошо
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24.08.2022 19:43 Відповісти
небензя не бензи... и не мельтеши...
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24.08.2022 19:43 Відповісти
небензянь
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24.08.2022 20:36 Відповісти
они его боятся и это хорошо
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24.08.2022 19:44 Відповісти
Тобі нагадать, що таке "флуд" на форумі?

4.2. Флуд:

- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);
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24.08.2022 20:53 Відповісти
несколько раз нажал не выходило, а оказалось прошло, и что такое?
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24.08.2022 20:56 Відповісти
Ну так у "адміна" теж "вийде" - влетиш у "бан"! Думаєш - він розбираться буде - що там у тебе "не виходило"? Правила для всіх встановлені!
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24.08.2022 21:09 Відповісти
я думал дело в мышке, не нажимается, хорошо что сказал
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24.08.2022 21:18 Відповісти
Небензя скакав ********** руками перед екраном, щоб закрити Зеленського?
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24.08.2022 19:55 Відповісти
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24.08.2022 21:39 Відповісти
Ну пид*расы, что с них взять.
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24.08.2022 19:58 Відповісти
*********** опять на подсосе!
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24.08.2022 20:02 Відповісти
кацапы, как "сос@ть" на русском? ну так вот, чего ждете-то...
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24.08.2022 20:05 Відповісти
Нехай у себе виключать телевізор і не дивляться.
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24.08.2022 20:09 Відповісти
А мене цікавить проблема етики в ООН? Вибачте за погану французьку, але хіба не в падлу сидіти поруч з убивцями мирних громадян, мародерами, гвалтівниками, затятими брехунами?
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24.08.2022 20:10 Відповісти
А ніяк не можна ****** того н**єнзю прикладом по **@лу?
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24.08.2022 20:37 Відповісти
За часи Віті Ростовського юристи бездипломники протягнули закон, яким дозвіл на передачу справи до Верховного Суду давав суд Вищий спецсуд, який розглядав справу. З подачі двох Андріїв (Порткова і Богдана) таке ж, але тільки видозмінене, знову протягнули. А Богдан ще грозився скоротити склад Верховного Суду. Шибунін теж подавав свій голосок. А тут уже і Бензя протягує аналогічне, ввжає що повістку потрібно, як на колгоспних зборах, проголосовувати. Майстри художнього свисту. Як там один з лапотних кричав в Раді безпеці - в глаза мне смотри.
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24.08.2022 20:58 Відповісти
Вибачайте ,але цей небздензя герой кацапської "камасутри"-****** з страшними вухами.
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24.08.2022 21:04 Відповісти
оккупанты и ядерные террористы официально где-то заседают ...
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24.08.2022 21:11 Відповісти
Що найцікавіше, головував на засіданні Китай і міг би використати повноваження головуючого і не дати виступити Зеленському, як хотіли кацапи. Але китайці погодилися голосувати, наперед розуміючи результат такого голосування. І спокійно, дуже ввічливо, надали Зеленському слово, зазначивши, що для них велика честь його послухати. Як на мене, ляпас кацапам від Китаю досить помітний. Чим далі, тим більше кацапам вказують на їх реальне місце навіть ті, від кого не очікуєш.
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24.08.2022 23:52 Відповісти
 
 